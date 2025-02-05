У кого в Одессе не будет света

Лампочка, которая почти не светит. ФОТО: Иллюстративное: firtka Агентство новостей

В среду, пятого февраля, в Одессе графики отключения не будут действовать, но по многим адресам будут проводить плановые ремонтные работы. Из-за этого несколько районов города останутся без электроснабжения, вернуть свет в дома одесситов планируют к вечеру.

Об этом сообщили на официальном Telegram-канале города.

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Где отключат свет

Южный РЭС:

Ак. Филатова, 62/2,

Вадатурского А., 1, 3, 11-65,

Героев Крут, 35-41,

И.Рабина, 6, 10,,

Новаторов, 13,

просп. Князя Ярослава Мудрого, 1-11а.

Работы планируют завершить не ранее 17:00 и не позднее 20:00.

Центральный РЭС:

Греческая, 12,

Дегтярная, 12-21,

Дерибасовская, 1, 3,

Леха Качинского, 3, 4,

Киры Муратовой, 19-30,

Польская, 4а, 5,

Спиридоновская, 18/24,20, 26,28.

Эти работы коммунальщики обещают завершить до 19:00.

Куда обращаться при отключении света

Если возникает отключение электроэнергии, целесообразно сначала проверить на официальном сайте компании, зарегистрирована ли уже авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом: