У кого в Одессе не будет света

Отключения света в Одессе — когда дадут электричество
В среду, пятого февраля, в Одессе графики отключения не будут действовать, но по многим адресам будут проводить плановые ремонтные работы. Из-за этого несколько районов города останутся без электроснабжения, вернуть свет в дома одесситов планируют к вечеру.
Об этом сообщили на официальном Telegram-канале города.
Где отключат свет
Южный РЭС:
- Ак. Филатова, 62/2,
- Вадатурского А., 1, 3, 11-65,
- Героев Крут, 35-41,
- И.Рабина, 6, 10,,
- Новаторов, 13,
- просп. Князя Ярослава Мудрого, 1-11а.
Работы планируют завершить не ранее 17:00 и не позднее 20:00.
Центральный РЭС:
- Греческая, 12,
- Дегтярная, 12-21,
- Дерибасовская, 1, 3,
- Леха Качинского, 3, 4,
- Киры Муратовой, 19-30,
- Польская, 4а, 5,
- Спиридоновская, 18/24,20, 26,28.
Эти работы коммунальщики обещают завершить до 19:00.
Куда обращаться при отключении света
Если возникает отключение электроэнергии, целесообразно сначала проверить на официальном сайте компании, зарегистрирована ли уже авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:
- личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
- в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте оператора системы распределения;
- позвонить в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.
Напомним, мы писали давали прогнозы на 2025 год по росту тарифов на коммуналку. Также писали о льготной скидке на электроэнергию.
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