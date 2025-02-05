В кого в Одесі не буде світла

Відключення світла в Одесі — коли дадуть електрику
У середу, п’ятого лютого, в Одесі графіки відключення не діятимуть, але за багатьма адресами проводитимуть планові ремонтні роботи. Через це кілька районів міста залишаться без електропостачання, повернути світло до будинків одеситів планують до вечора.
Про це повідомили на офіційному Telegram-каналі міста.
Де відключать світло
Південний РЕМ:
- Ак. Філатова, 62/2,
- Вадатурського О., 1, 3, 11-65,
- Героїв Крут, 35-41,
- І.Рабіна, 6, 10,,
- Новаторів, 13,
- просп. Князя Ярослава Мудрого, 1-11а.
Роботи планують завершити не раніше 17:00 та не пізніше 20:00.
Центральний РЕМ:
- Грецька, 12,
- Дігтярна, 12-21,
- Дерибасівська, 1, 3,
- Леха Качинського, 3, 4,
- Кіри Муратовой, 19-30,
- Польська, 4а, 5,
- Спірідонивська, 18/24,20, 26,28.
Ці роботи комунальники обіцяють завершити до 19:00.
Куди звертатися при відключенні світла
Якщо виникає відключення електроенергії, є доцільним спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія на вашу адресу. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла зручним способом:
- особисті повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
- у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті оператора системи розподілу;
- зателефонувати до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.
Нагадаємо, ми писали давали прогнози на 2025 рік щодо зросту тарифів на комуналку. Також писали про пільгову знижку на електроенергію.
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