В некоторых районах Одессы не будет света до вечера

Лампочки, которые горят. Фото иллюстративное: lemanso

Графики отключения света сегодня, 12 февраля, в Одессе не будут действовать, однако из-за проведения плановых ремонтных работ отключат электроэнергию некоторым районам города. Коммунальщики обещают возобновить поставки до 20:00.

Об этом сообщает официальный канал города.

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Где именно не будет света

Северный РЭС:

Высоцкого, 1-11,

С.Палия, 5,111, 109,

Черноморского Казачества, 100-118,

Бувалкина, 65, 69.

Работы будут проводить до 18.00

Южный РЭС:

Ак.Королева, 37,37а,

Люстдорфская дор., 155, 158/к.1,2,

пр. Князя Я.Мудрого, 6-12,

Краснова, 9-17,

Костанди, 3-8,

Жаботинского, 11-57,

Хрустальная,

Фонтанская дор., 74-76,

переулок Летний, 1-5,

Одесской общины, 64-165,

Геллера, 51-106,

А. Бачинского, 111,

Шклярука, 1-12,

Луганская, 14б,

Липского, 120-142.

Работы завершат до 20.00

Ак.Филатова, 36-44,

Семьи Глодан, 29.

Работы до 17.00

Куда обращаться в случае отключения света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже зарегистрирована авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;

в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;

позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, недавно мы писали о том, насколько выросли цены на коммуналку, а также о государственных выплатах.