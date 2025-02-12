В некоторых районах Одессы не будет света до вечера

Отключения света в Одессе — когда возобновят электроснабжение
Графики отключения света сегодня, 12 февраля, в Одессе не будут действовать, однако из-за проведения плановых ремонтных работ отключат электроэнергию некоторым районам города. Коммунальщики обещают возобновить поставки до 20:00.
Об этом сообщает официальный канал города.
Где именно не будет света
Северный РЭС:
- Высоцкого, 1-11,
- С.Палия, 5,111, 109,
- Черноморского Казачества, 100-118,
- Бувалкина, 65, 69.
Работы будут проводить до 18.00
Южный РЭС:
- Ак.Королева, 37,37а,
- Люстдорфская дор., 155, 158/к.1,2,
- пр. Князя Я.Мудрого, 6-12,
- Краснова, 9-17,
- Костанди, 3-8,
- Жаботинского, 11-57,
- Хрустальная,
- Фонтанская дор., 74-76,
- переулок Летний, 1-5,
- Одесской общины, 64-165,
- Геллера, 51-106,
- А. Бачинского, 111,
- Шклярука, 1-12,
- Луганская, 14б,
- Липского, 120-142.
Работы завершат до 20.00
- Ак.Филатова, 36-44,
- Семьи Глодан, 29.
Работы до 17.00
Куда обращаться в случае отключения света
Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже зарегистрирована авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:
- в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
- в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;
- позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.
Напомним, недавно мы писали о том, насколько выросли цены на коммуналку, а также о государственных выплатах.
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