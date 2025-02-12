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Отключения света в Одессе — когда возобновят электроснабжение

12 февраля 2025 11:15
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор
В некоторых районах Одессы не будет света до вечера
Лампочки, которые горят. Фото иллюстративное: lemanso
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор

Графики отключения света сегодня, 12 февраля, в Одессе не будут действовать, однако из-за проведения плановых ремонтных работ отключат электроэнергию некоторым районам города. Коммунальщики обещают возобновить поставки до 20:00.

Об этом сообщает официальный канал города.

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Где именно не будет света

Северный РЭС:

  • Высоцкого, 1-11,
  • С.Палия, 5,111, 109,
  • Черноморского Казачества, 100-118,
  • Бувалкина, 65, 69.

Работы будут проводить до 18.00

Южный РЭС:

  • Ак.Королева, 37,37а,
  • Люстдорфская дор., 155, 158/к.1,2,
  • пр. Князя Я.Мудрого, 6-12,
  • Краснова, 9-17,
  • Костанди, 3-8,
  • Жаботинского, 11-57,
  • Хрустальная,
  • Фонтанская дор., 74-76,
  • переулок Летний, 1-5,
  • Одесской общины, 64-165,
  • Геллера, 51-106,
  • А. Бачинского, 111,
  • Шклярука, 1-12,
  • Луганская, 14б,
  • Липского, 120-142.

Работы завершат до 20.00

  • Ак.Филатова, 36-44,
  • Семьи Глодан, 29.

Работы до 17.00

Куда обращаться в случае отключения света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже зарегистрирована авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

  • в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
  • в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;
  • позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, недавно мы писали о том, насколько выросли цены на коммуналку, а также о государственных выплатах.

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