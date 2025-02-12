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Відключення світла в Одесі — коли відновлять електропостачання

12 лютого 2025 11:15
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор
В деяких районах Одеси не буде світла до вечора
Лампочки, що горять. Фото ілюстративне: lemanso
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор

Графіки відключення світла сьогодні, 12 лютого, в Одесі не діятимуть, проте через проведення планових ремонтних робіт відключать електроенергію деяким районам міста. Комунальники обіцяють відновити постачання до 20:00.

Про це повідомляє офіційний канал міста.

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Де саме не буде світла

Північний РЕМ: 

  • Висоцького, 1-11,
  • С.Палія, 5,111, 109,
  • Чорноморського Козацтва, 100-118,
  • Бувалкіна, 65, 69. 

Роботи проводитимуть до 18.00

Південний РЕМ:

  • Ак.Корольова, 37,37а,
  • Люстдорфська дор., 155, 158/к.1,2,
  • пр. Князя Я.Мудрого, 6-12,
  • Краснова, 9-17,
  • Костанді, 3-8,
  • Жаботинського, 11-57,
  • Кришталева,
  • Фонтанська дор., 74-76,
  • пров. Літній, 1-5,
  • Одеської громади, 64-165,
  • Геллера, 51-106,
  • А. Бачинського, 111,
  • Шклярука, 1-12,
  • Луганська, 14б,
  • Липського, 120-142. 

Роботи завершать до 20.00

  • Ак.Філатова, 36-44, 
  • Сім'ї Глодан, 29. 

Роботи до 17.00

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

  • у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
  • у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
  • зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, наскільки зросли ціни на комуналку, а також про державні виплати.

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