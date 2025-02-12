В деяких районах Одеси не буде світла до вечора

Відключення світла в Одесі — коли відновлять електропостачання
Графіки відключення світла сьогодні, 12 лютого, в Одесі не діятимуть, проте через проведення планових ремонтних робіт відключать електроенергію деяким районам міста. Комунальники обіцяють відновити постачання до 20:00.
Про це повідомляє офіційний канал міста.
Де саме не буде світла
Північний РЕМ:
- Висоцького, 1-11,
- С.Палія, 5,111, 109,
- Чорноморського Козацтва, 100-118,
- Бувалкіна, 65, 69.
Роботи проводитимуть до 18.00
Південний РЕМ:
- Ак.Корольова, 37,37а,
- Люстдорфська дор., 155, 158/к.1,2,
- пр. Князя Я.Мудрого, 6-12,
- Краснова, 9-17,
- Костанді, 3-8,
- Жаботинського, 11-57,
- Кришталева,
- Фонтанська дор., 74-76,
- пров. Літній, 1-5,
- Одеської громади, 64-165,
- Геллера, 51-106,
- А. Бачинського, 111,
- Шклярука, 1-12,
- Луганська, 14б,
- Липського, 120-142.
Роботи завершать до 20.00
- Ак.Філатова, 36-44,
- Сім'ї Глодан, 29.
Роботи до 17.00
Куди звертатись у разі відключення світла
Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:
- у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
- у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
- зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, наскільки зросли ціни на комуналку, а також про державні виплати.
Читайте Новини.LIVE!