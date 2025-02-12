В деяких районах Одеси не буде світла до вечора

Лампочки, що горять. Фото ілюстративне: lemanso

Графіки відключення світла сьогодні, 12 лютого, в Одесі не діятимуть, проте через проведення планових ремонтних робіт відключать електроенергію деяким районам міста. Комунальники обіцяють відновити постачання до 20:00.

Про це повідомляє офіційний канал міста.

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Де саме не буде світла

Північний РЕМ:

Висоцького, 1-11,

С.Палія, 5,111, 109,

Чорноморського Козацтва, 100-118,

Бувалкіна, 65, 69.

Роботи проводитимуть до 18.00

Південний РЕМ:

Ак.Корольова, 37,37а,

Люстдорфська дор., 155, 158/к.1,2,

пр. Князя Я.Мудрого, 6-12,

Краснова, 9-17,

Костанді, 3-8,

Жаботинського, 11-57,

Кришталева,

Фонтанська дор., 74-76,

пров. Літній, 1-5,

Одеської громади, 64-165,

Геллера, 51-106,

А. Бачинського, 111,

Шклярука, 1-12,

Луганська, 14б,

Липського, 120-142.

Роботи завершать до 20.00

Ак.Філатова, 36-44,

Сім'ї Глодан, 29.

Роботи до 17.00

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, наскільки зросли ціни на комуналку, а також про державні виплати.