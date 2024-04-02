Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Отключение света в Одессе — кому следует достать повербанки arrow

Отключение света в Одессе — кому следует достать повербанки

2 апреля 2024 11:15
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Отключение света в Одессе — кому следует достать повербанки
Человек заряжает ноутбук через портативное устройство. Фото: Shutterstock
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Сегодня, 2 апреля, часть одесситов остались без света. Энергетики сейчас проводят ремонтные работы и электроснабжение в дома горожан обещают вернуть к 19:00. Однако время восстановления может изменяться в зависимости от выполнения работ.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

Где нет света

Центральный РЭС:

Читайте также:
  • Бреуса, 42 — 62;
  • М.Бабаджаняна, 28;
  • Ефимова, 14 — 30.

Работы до 19.00

Южный РЭС:

  • Ак.Королева, 1 — 5;
  • Инглеге, 5.

Работы до 17.00

  • Дача Ковалевского, 14 — 84;
  • Магнитогорская, 18 — 28;
  • М.Гумилева, 1 — 4;
  • Художника Федорова, 1 — 37;
  • пер. 1-й Колхозный, 2,2а;
  • пер. Маячный, 1/1.

Работы до 18.00

  • Жаботинского, 56а.

Работы до 19.00

Куда обращаться при отключении света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, зарегистрирована ли авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

  • в частные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
  • в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте ;
  • позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Больше о коммунальных услугах

Напомним, что власти в рамках украинского законодательства продолжают предоставлять льготы на жилищно-коммунальные услуги ряду категорий граждан. В частности, скидка предназначена для многодетных семей.

Также мы сообщали, что в текущем году правительство более кропотливо контролирует соблюдение права на выплату жилищных субсидий ради сбережения средств дефицитного государственного бюджета. Существует несколько категорий граждан, точно потеряющих помощь на оплату коммунальных услуг.

коммунальные услуги
Одесса
ремонт
Одесская область
Новости Одессы
отключения света
свет

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

13:28 Наталья Сумская рассказала о пророчестве, которое услышала в свое время ее мама

26 марта 2024

19:27 С 1 апреля украинцы должны будут прийти в ТЦК без повестки — кого коснется

23 марта 2024

19:49 Работники ТЦК будут обязаны совершать два действия перед вручением повестки

30 марта 2024

01:47 Где могут служить ограниченно пригодные с 1 апреля — полный перечень

22 марта 2024
Новость с фото

03:03 Чем следует обработать лук перед посадкой, чтобы не было стрелок

27 марта 2024

02:45 Мобилизация в Украине — адвокат назвал одну популярную болезнь, освобождающую от призыва

06:44 Сколько военных в Украине до сих пор не были на фронте — официальные данные

30 марта 2024

17:27 Нападение на работников ТЦК на Хмельнитчине — Жорин отреагировал на инцидент

19 марта 2024

14:05 Зима задержится — народный синоптик Диденко назвала регионы, которые заметет завтра снегом

26 марта 2024

07:25 Только люди с высоким IQ найдут спящего котика на сухом дереве за восемь секунд