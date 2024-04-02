Отключение света в Одессе — кому следует достать повербанки

Человек заряжает ноутбук через портативное устройство. Фото: Shutterstock

Сегодня, 2 апреля, часть одесситов остались без света. Энергетики сейчас проводят ремонтные работы и электроснабжение в дома горожан обещают вернуть к 19:00. Однако время восстановления может изменяться в зависимости от выполнения работ.



Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

Где нет света

Центральный РЭС:

Читайте также:

Бреуса, 42 — 62;

М.Бабаджаняна, 28;

Ефимова, 14 — 30.

Работы до 19.00

Южный РЭС:

Ак.Королева, 1 — 5;

Инглеге, 5.

Работы до 17.00

Дача Ковалевского, 14 — 84;

Магнитогорская, 18 — 28;

М.Гумилева, 1 — 4;

Художника Федорова, 1 — 37;

пер. 1-й Колхозный, 2,2а;

пер. Маячный, 1/1.

Работы до 18.00

Жаботинского, 56а.

Работы до 19.00

Куда обращаться при отключении света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, зарегистрирована ли авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

в частные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;

в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте ;

позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Больше о коммунальных услугах

Напомним, что власти в рамках украинского законодательства продолжают предоставлять льготы на жилищно-коммунальные услуги ряду категорий граждан. В частности, скидка предназначена для многодетных семей.



Также мы сообщали, что в текущем году правительство более кропотливо контролирует соблюдение права на выплату жилищных субсидий ради сбережения средств дефицитного государственного бюджета. Существует несколько категорий граждан, точно потеряющих помощь на оплату коммунальных услуг.