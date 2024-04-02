Відключення світла в Одесі — кому слід дістати повербанки

Чоловік заряджає ноутбук через портативний пристрій. Фото: Shutterstock

Сьогодні, 2 квітня, частина одеситів залишилися без світла. Енергетики наразі проводять ремонтні роботи й електропостачання у будинки містян обіцяють повернути до 19:00. Проте час відновлення може змінюватися, залежно від виконання робіт.



Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

Де немає світла

Центральний РЕМ:

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Бреуса , 42 — 62;

М.Бабаджаняна, 28;

Єфимова, 14 — 30.

Роботи до 19.00

Південний РЕМ:

Ак.Корольова, 1 — 5;

Інглезі, 5.

Роботи до 17.00

Дача Ковалевського, 14 — 84;

Магнітогорська, 18 — 28;

М.Гумільова, 1 — 4;

Художника Федорова, 1 — 37;

пров. 1-й Колгоспний, 2,2а;

пров. Маячний, 1/1.

Роботи до 18.00

Жаботинського, 56а.

Роботи до 19.00

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Більше про комунальні послуги

Нагадаємо, що влада в рамках українського законодавства продовжує надавати пільги на житлово-комунальні послуги низці категорій громадян. Зокрема, знижка передбачена для багатодітних родин.



Також ми повыдомляли, що у поточному році держава більш ретельно контролює дотримання права на виплату житлових субсидій заради заощадження коштів дефіцитного державного бюджету. Існує кілька категорій громадян, які точно втратять допомогу на оплату комунальних послуг.