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Відключення світла в Одесі — кому слід дістати повербанки

2 квітня 2024 11:15
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Відключення світла в Одесі — кому слід дістати повербанки
Чоловік заряджає ноутбук через портативний пристрій. Фото: Shutterstock
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Сьогодні, 2 квітня, частина одеситів залишилися без світла. Енергетики наразі проводять ремонтні роботи й електропостачання у будинки містян обіцяють повернути до 19:00. Проте час відновлення може змінюватися, залежно від виконання робіт.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

Де немає світла

Центральний РЕМ:   

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  • Бреуса , 42 — 62;
  • М.Бабаджаняна, 28;
  • Єфимова, 14 — 30. 

Роботи до 19.00 

Південний РЕМ:  

  • Ак.Корольова, 1 — 5;
  • Інглезі, 5. 

Роботи до 17.00

  • Дача Ковалевського, 14 — 84;
  • Магнітогорська, 18 — 28; 
  • М.Гумільова, 1 — 4;
  • Художника Федорова, 1 — 37; 
  • пров. 1-й Колгоспний, 2,2а;
  • пров. Маячний, 1/1. 

Роботи до 18.00

  • Жаботинського, 56а. 

Роботи до 19.00 

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

  • у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
  • у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
  • зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Більше про комунальні послуги

Нагадаємо,  що влада в рамках українського законодавства продовжує надавати пільги на житлово-комунальні послуги низці категорій громадян. Зокрема, знижка передбачена для багатодітних родин.

Також ми повыдомляли, що у поточному році держава більш ретельно контролює дотримання права на виплату житлових субсидій заради заощадження коштів дефіцитного державного бюджету. Існує кілька категорій громадян, які точно втратять допомогу на оплату комунальних послуг.

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Одеса
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Одеська область
Новини Одеси
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