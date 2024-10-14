Одесситы остались без света сегодня, 14 октября — список адресов

Электрики за работой. Фото: ДТЭК

Сегодня, 14 октября, из-за ремонтных работ ДТЭК тысячи абонентов северной, южной и центральной распределительных электросетей остались без света. Электроснабжение горожанам обещают вернуть к вечеру, однако время может меняться в зависимости от выполнения ремонта.

Об этом сообщили в Одесском городском совете.

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Адреса отключений. Фото: скриншот

Где нет света

Северный РЭС:

Бадаева, 4;

Владимира Винниченко, 5 — 31;

Шполянская (Никитина), 1 — 11;

Праведников мира, 2 — 14, 21, 23, 52;

Пилипа Орлика (Салтыкова-Щедрина), 1;

пл. Молодежи, 2 — 21;

пер. Краснослободский, 1 — 14;

Гордиенко, 11 — 32а;

Ивана Мазепы, 7, 9;

Котлеевская (Ломоносова), 5 — 58б;

Матюшенко, 3 — 22;

Сашка Хорошенко, 7 — 24б;

Училищная, 2 — 6;

Трусовская (Дальневосточная), 20 — 60б;

Юзефа Крашевского (Крылова), 20 — 52а;

Мациевской, 41 — 60а;

Слободская, 30 — 68;

Виталия Нестеренко (Академика Воробьева), 34 — 48а;

Павла Клепацкого (Гарина), 24, 35б;

Грина, 26 — 41б;

Нерубайская, 29 — 42а;

пер. 7-й Имеющийся, 4а, 5, 5а;

Ветрогоновой, 32 — 44;

пер. 2-й Полевой, 5;

Архитектора Нештурхи (Ширшова), 1 — 23;

Левадная, 11.

Работы до 17:00.

Жолио Кюри;

Марсельская;

просп. Князя Владимира Великого (просп. Добровольского);

Героев обороны Одессы, 22 — 66;

пер. Савранский (Большевицкий), 3 — 10;

Карышковского, 2 — 60;

Жевахова гора, 3, 22, 30;

Рыночная, 7;

2-я, 3-я, 4-я, 5-я, 7-я, 9-я Пересыпская;

Викандера и Ларсена (Восьмого марта), 42 — 103;

пер. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 8-й, 10-й, 13-й, 7-й, 8-й, Черноморский;

Балтская дорога, 28;

пер. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й Балтский;

Капитана Кузнецова;

Леси Украинки;

Жевахова, 5 — 61;

Локомотивная, 1 — 27;

пер. Бахмутский (Курский);

9-я, 10-я, 11-я, 13-я, 15-я, 19-я, 22-я, 23-я, 24-я, 32-я линия на жилом массиве;

Орловская, 1 — 13;

пер. Профессора Беркевича (пер. 1-й Орловский), 2 — 6.

Работы до 19:00.

Южный РЭС:

Героев Крут, 35 — 47;

Чикаленко Евгения (Ак. Вильямса), 68а, б, 70, 72 — 76.

Работы до 17:00.

Абрикосовая, 4 — 105а;

пров. Абрикосовый, 1 — 29, 43;

Дубовая Роща, 30 — 57;

Лигинская (Макаренко), 1 — 49б;

Бориса Эдуардса (Писарева), 28 — 40в;

Равенства, 84 — 104, 195;

пер. 1-й Равенства, 86, 90, 92;

пер. Равенства, 1 — 11;

дорога Фонтанская, 106/37, 40;

пер. Янтарный, 6, 7, 7г/корп.4, 8, 8/корп.1, 2, 3;

Дачная, 4/2 — 30б;

пров. 2-й Дачный;

Рыболовная, 20;

Айвазовского (Тимирязева), 34;

Сумская, 3;

Елочная, 2 — 38а;

Львовская, 7а — 48т;

пер. Львовский, 2;

Ахматовой, 1 — 20;

Давида Бурлюка (Гаршина), 8 — 30;

Хрустальная, 1;

пер. Сони Делоне (пер. Гаршина), 3 — 22а;

пров. Летняя, 5.

Работы до 18:00.

Центральный РЭС:

б-р Итальянский, 2, 4, 11;

Гимназическая, 23, 25.

Работы до 18:00.

Пастера, 1, 2, 10 - 12;

Балковская, 1 — 30а;

Скидановская, 3 — 11;

спуск Ольгиевский, 6 — 27;

Алексея Маркевича (Княжеская), 2 — 20;

Новосельского, 9, 20, 22;

Сеченова, 3, 7, 9;

Павла Зеленого (Коблевская), 2, 3, 2/4, 6, 8;

Цветочная, 1 — 21;

Граничная;

Косяченко Алексея, 9 — 44;

пер. Цветочный, 10;

Мечникова, 2 — 14;

Старопортофранковская, 5 — 13;

Новосельского, 1 — 32;

Святослава Рихтера;

Татьяны Тесс;

дорога Овидиопольская, 3/1;

Богун, 6а, 12/2, 21;

Ольги Благовидовой (Кострова), 7, 30;

Платанова;

Радостная 114,116;

пер. 1-й, 2-й Сиреневый;

проезд Сиреневый;

пер. Ковровый, 5, 7, 9;

Алексея Вадатурского (Малиновского), 79 — 152;

Ивана Фунтового (Маршала Бабаджаняна), 30 — 54;

Анны Михайленко (Спартаковская), 6 — 63;

Гранатная, 1 — 25;

пер. Гранатный;

пер. Граничный;

пер. Малиновского, 7;

Бажана, 1 — 20;

Йозефа Прибика (Минская), 7 — 49;

Сельская, 7 — 44;

Туристская;

Композитора Лятошинского (Перепечка);

Ближние Мельницы (Кондренко);

пер. Короткий, 2, 3, 4;

Текстильщиков, 1 — 14а;

пер. Мостовой, 1, 2, 2/корп.1, 2б, 4;

Малишевского (Гастелло);

Клименко, 25, 33в;

Композитора Вербицкого (О. Вронского), 1 — 63а;

Ференца Листа (Елина);

пер. Парашютный, 1,1б;

Тенистая, 9/корп. 1;

Николая Лысенко, (Корнюшина), 1 — 27;

Академическая, 16 — 18;

Артура Савельева (Черняховского), 12а, 12б, 12в;

пер. 2-й, 3-й, 4-й Западный.

Работы до 19:00.

Куда обращаться при отключении света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, зарегистрирована ли авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

в частные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;

в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте ;

позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, в Минэнерго рассказали, будут ли выключать свет во время зимних морозов.

Также масштабный ураган во Флориде оставил тысячи людей без электроэнергии.