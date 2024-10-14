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Відключення світла в Одесі — кому треба підготуватися

14 жовтня 2024 09:42
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Одесити залишилися без світла сьогодні, 14 жовтня — список адрес
Електрики за роботою. Фото: ДТЕК
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Сьогодні, 14 жовтня, через ремонтні роботи ДТЕК тисячі абонентів північної, південної та центральної розподільчих електромереж залишилися без світла. Електропостачання містянам обіцяють повернути до вечора, проте час може змінюватися залежно від виконання ремонту.

Про це повідомили в Одеській міській раді.

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Адреси відключень. Фото: скриншот

Де немає світла

Північний РЕМ: 

  • Бадаєва, 4; 
  • Володимира Винниченка, 5 — 31; 
  • Шполянська (Нікітіна), 1 — 11; 
  • Праведників світу, 2 — 14, 21, 23, 52; 
  • Пилипа Орлика (Салтикова-Щедріна), 1;
  • пл. Молоді, 2 — 21; 
  • пров. Краснослобідський, 1 — 14; 
  • Гордієнка, 11 — 32а; 
  • Івана Мазепи, 7, 9; 
  • Котлєєвська (Ломоносова), 5 — 58б; 
  • Матюшенка, 3 — 22; 
  • Сашка Хорошенка, 7 — 24б; 
  • Училищна, 2 — 6; 
  • Трусовська (Далекосхідна), 20 — 60б; 
  • Юзефа Крашевського (Крилова), 20 — 52а; 
  • Мацієвської, 41 — 60а; 
  • Слобідська, 30 — 68; 
  • Віталія Нестеренка (Академіка Воробйова), 34 — 48а; 
  • Павла Клепацького (Гаріна), 24, 35б; 
  • Гріна, 26 — 41б; 
  • Нерубайська, 29 — 42а; 
  • пров. 7-й Наявний, 4а, 5, 5а; 
  • Вітрогонова, 32 — 44; 
  • пров. 2-й Польовий, 5; 
  • Архітектора Нештурхи (Ширшова), 1 — 23; 
  • Левадна, 11. 

Роботи до 17.00. 

  • Жоліо Кюрі;
  • Марсельська; 
  • просп. Князя Володимира Великого (просп.  Добровольського); 
  • Героїв оборони Одеси, 22 — 66; 
  • пров. Савранський (Більшовицький), 3 — 10; 
  • Каришковського, 2 — 60; 
  • Жевахова гора, 3, 22, 30; 
  • Ринкова, 7; 
  • 2-а, 3-я, 4-а, 5-а, 7-а, 9-а Пересипська; 
  • Вікандера і Ларсена (Восьмого березня), 42 — 103; 
  • пров. 1-й, 2-й,  3-й, 4-й, 5-й, 6-й,  8-й, 10-й, 13-й, 7-й, 8-й, Чорноморський; 
  • Балтська дорога, 28; 
  • пров. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й Балтський;
  • Капітана Кузнєцова; 
  • Лесі Українки; 
  • Жевахова, 5 — 61; 
  • Локомотивна, 1 — 27; 
  • пров. Бахмутський (Курська); 
  • 9-а, 10-а, 11-а, 13-а, 15-а, 19-а, 22-а,   23-а, 24-а, 32-а лінія на житловому масиві; 
  • Орловська, 1 — 13; 
  • пров. Професора Беркевича (пров. 1-й Орловський), 2 — 6. 

Роботи до 19.00. 

Південний РЕМ: 

  • Героїв Крут, 35 — 47; 
  • Чикаленка Євгена (Ак. Вільямса), 68а,б, 70, 72 — 76. 

Роботи до 17.00.

  • Абрикосова, 4 — 105а; 
  • пров. Абрикосовий, 1 — 29, 43; 
  • Дубовий Гай, 30 — 57; 
  • Лігінська (Макаренка), 1 — 49б; 
  • Бориса Едуардса (Писарева), 28 — 40в; 
  • Рівності, 84 — 104, 195; 
  • пров. 1-й Рівності, 86, 90, 92; 
  • пров. Рівності, 1 — 11; 
  • дорога Фонтанська, 106/37, 40; 
  • пров. Янтарний, 6, 7, 7г/корп.4, 8, 8/корп.1, 2, 3; 
  • Дачна, 4/2 — 30б; 
  • пров. 2-й Дачний;
  • Рибальська, 20; 
  • Айвазовського (Тімірязєва), 34; 
  • Сумська, 3; 
  • Ялинкова, 2 — 38а; 
  • Львівська, 7а — 48т; 
  • пров. Львівський, 2; 
  • Ахматової, 1 — 20; 
  • Давида  Бурлюка (Гаршина), 8 — 30; 
  • Кришталева, 1; 
  • пров. Соні Делоне (пров. Гаршина), 3 — 22а; 
  • пров. Літній, 5.

Роботи до 18.00.

Центральний РЕМ:

  • б-р Італійський, 2, 4, 11; 
  • Гімназична, 23, 25. 

Роботи до 18.00. 

  • Пастера, 1, 2, 10 — 12; 
  • Балківська, 1 — 30а; 
  • Скиданівська, 3 — 11; 
  • узвіз Ольгіївський, 6 — 27; 
  • Олексія Маркевича (Князівська), 2 — 20; 
  • Новосельського, 9, 20, 22; 
  • Сєченова, 3, 7, 9; 
  • Павла Зеленого (Коблевська), 2, 3, 2/4, 6, 8; 
  • Квіткова, 1 — 21; 
  • Кордонна; 
  • Косяченка Олексія, 9 — 44; 
  • пров. Квітковий, 10; 
  • Мечникова, 2 — 14;
  • Старопортофранківська, 5 — 13; 
  • Новосельського, 1 — 32; 
  • Святослава Ріхтера; 
  • Тетяни Тесс;
  • дорога Овідіопольська, 3/1; 
  • Богуна, 6а, 12/2, 21; 
  • Ольги Благовидової (Кострова), 7, 30; 
  • Платанова; 
  • Радісна 114,116; 
  • пров. 1-й, 2-й Бузковий; 
  • проїзд Бузковий; 
  • пров. Килимовий, 5, 7, 9; 
  • Олексія Вадатурського (Малиновського), 79 — 152; 
  • Івана Фунтового (Маршала Бабаджаняна), 30 — 54; 
  • Ганни Михайленко (Спартаківська), 6 — 63; 
  • Гранатна, 1 — 25; 
  • пров. Гранатний; 
  • пров. Кордонний;
  • пров. Малиновського, 7; 
  • Бажана, 1 — 20; 
  • Йозефа Прибіка (Мінська), 7 — 49; 
  • Сільська, 7 — 44; 
  • Туристська; 
  • Композитора Лятошинського (Перепечка);
  • Ближні Млини (Кондренка); 
  • пров. Короткий, 2, 3, 4;
  • Текстильників, 1 — 14а; 
  • пров. Мостовий, 1, 2, 2/корп.1, 2б, 4; 
  • Малішевського (Гастелло); 
  • Клименка, 25, 33в; 
  • Композитора Вербицького (О. Вронського), 1 — 63а; 
  • Ференца Ліста (Єліна); 
  • пров. Парашутний, 1,1б; 
  • Тіниста, 9/корп. 1; 
  • Миколи Лисенка,  (Корнюшина), 1 — 27; 
  • Академічна,  16 — 18; 
  • Артура Савельева (Черняховського), 12а, 12б, 12в; 
  • пров. 2-й, 3-й, 4-й Західний. 

Роботи до 19.00.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

  • у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
  • у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
  • зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, у Міненерго розповіли, чи вимикатимуть світло під час зимових морозів.

Також масштабний ураган у Флориді залишив тисячі людей без електроенергії.

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