Отключение света в Одессе — обновленные графики на сегодня

Дата публикации 7 ноября 2025 12:52
обновлено: 13:16
Восстановление электросетей в Одесской области после обстрелов: графики отключений и подготовка к зиме
Специалист возле электросетей. Фото иллюстративное: ДТЭК

В Одесской области продолжаются работы по восстановлению электросетей после российских обстрелов. Специалисты без остановки чинят разрушенные объекты, чтобы обеспечить жителей региона стабильным снабжением электричеством. На сегодня изменили объем отключений света. Кроме того, в области действуют ремонтные мероприятия для подготовки к зимнему периоду.

Об этом сообщили в пресс-службе ДТЭК.

Графики отключений электроэнергии

Сегодня, 7 ноября, с 08:00 до 21:00 работают почасовые отключения света в объеме от 0,5 до 1,5 очереди в связи с последствиями ракетно-дронных атак. Предыдущие графики, которые давали вчера, изменили. Количество отключений возросло. Время и продолжительность могут корректироваться в зависимости от ситуации. По данным Укрэнерго, в Одесской области 7 ноября отключения будут по приблизительному графику:

Оновлені графіки на Одещині
Время отключений света для групп от 1.1 до 3.2. Фото: ДТЭК
Оновлені графіки на Одещині
Время отключений света для групп от 4.1 до 6.2. Фото: ДТЭК

Ремонтные работы

7 ноября с 08:00 до 20:00 в Одесском районе энергетики будут проводить плановый ремонт оборудования. Работы необходимы для подготовки электросетей к зимним нагрузкам, поэтому часть объектов временно обесточат. Это позволит укрепить сеть перед отопительным сезоном и обеспечить стабильное электроснабжение при условии отсутствия новых атак на энергосистему.

Экстренные отключения света в Одесской области

Из-за проблем в работе региональной энергетической сети возможны внезапные аварийные отключения электроэнергии. В таких случаях официальные графики могут не совпадать с реальным положением дел, поэтому жителям рекомендуют ответственно и экономно пользоваться электроснабжением. Энергетические службы работают непрерывно, чтобы как можно быстрее восстановить подачу света, а информация о сроках устранения аварий будет предоставляться вовремя. При этом плановые отключения проводятся согласно утвержденному расписанию, которое доступно на официальных порталах и в специальных чат-ботах.

Где узнать графики

В ДТЭК напоминают, что если ситуация изменится, об отключении сообщат заранее. Проверить, к какой группе относится ваш дом, можно на сайте оператора системы распределения. Там будут доступны графики, если ограничения все же введут.

Как узнать время восстановления электроэнергии

Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:

  • с сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
  • из чат-бота в Telegram;
  • из личных сообщений в Facebook;
  • подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, мы сообщали о том, как сегодня действуют графики отключений света в Киеве. Также мы писали о том, в каких областях этой ночью оккупанты атаковали энергообъекты.

