Україна
Відключення світла в Одесі — оновлені графіки на сьогодні

Відключення світла в Одесі — оновлені графіки на сьогодні

Ua ru
Дата публікації: 7 листопада 2025 12:52
Оновлено: 13:16
Відновлення електромереж на Одещині після обстрілів: графіки вимкнень та підготовка до зими
Фахівець біля електромереж. Фото ілюстративне: ДТЕК

На Одещині тривають роботи з відновлення електромереж після російських обстрілів. Фахівці без зупинення лагодять зруйновані об'єкти, аби забезпечити мешканців регіону стабільним постачанням електрики. На сьогодні змінили обсяг вимкнень світла. Крім того, в області діють ремонтні заходи для підготовки до зимового періоду. 

Про це повідомили у пресслужбі ДТЕК.

Читайте також:

Графіки відключень електроенергії

Сьогодні, 7 листопада, з 08:00 до 21:00 працюють погодинні відключення світла в обсязі від 0,5 до 1,5 черг через наслідки ракетно-дронових атак. Попередні графіки, які давали вчора, змінили. Кількість вимкнень зросла. Час та тривалість можуть коригуватися залежно від ситуації. За даними Укренерго, в Одеській області 7 листопада відключення будуть за приблизним графіком:

Оновлені графіки на Одещині
Час відключень світла для груп від 1.1 до 3.2. Фото: ДТЕК
Оновлені графіки на Одещині
Час відключень світла для груп від 4.1 до 6.2. Фото: ДТЕК

Ремонтні роботи

7 листопада з 08:00 до 20:00 в Одеському районі енергетики проводитимуть плановий ремонт обладнання. Роботи необхідні для підготовки електромереж до зимових навантажень, тому частину об’єктів тимчасово знеструмлять. Це дасть змогу зміцнити мережу перед опалювальним сезоном і забезпечити стабільне електропостачання за умови відсутності нових атак на енергосистему.

Екстрені відключення світла в Одеській області

Через проблеми в роботі регіональної енергетичної мережі можливі раптові аварійні відключення електроенергії. У таких випадках офіційні графіки можуть не збігатися з реальним станом справ, тому жителям рекомендують відповідально та ощадливо користуватися електропостачанням. Енергетичні служби працюють безперервно, щоб якомога швидше відновити подачу світла, а інформація про терміни усунення аварій буде надаватися вчасно. Водночас планові відключення проводяться згідно із затвердженим розкладом, який доступний на офіційних порталах і в спеціальних чат-ботах.

Де дізнатися графіки

У ДТЕК нагадують, що якщо ситуація зміниться, про відключення повідомлять заздалегідь. Перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті оператора системи розподілу. Там будуть доступні графіки, якщо обмеження все ж введуть.

Як дізнатися час відновлення електроенергії

Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:

  • з сайту ДТЕК Одеські електромережі  (розділ "Відсутня електроенергія?");
  • з чат-бота у Telegram;
  • з приватних повідомлень у Facebook;
  • подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, як сьогодні діють графіки відключень світла у Києві. Також ми писали про те, в яких областях цієї ночі окупанти атакували енергооб'єкти.  

Одеса Одеська область Новини Одеси відключення світла світло графіки відключень світла
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
