Отключение света на 3 января в Одессе и области.

Отключения света в Одессе — прогноз на пятницу
В пятницу, 3 января, в Одессе не прогнозируют стабилизационных отключений света. Но если ситуация в энергетической системе поменяется, графики могут вернуть. Об этом энергетики обещают предупредить раньше времени.
Пока ни "Укрэнерго", ни "ДТЭК Одесских электросетях" не обнародовали информацию об ограничениях.
Где узнать графики
Если отключение все-таки введут, то проверить, к какой группе принадлежит ваш дом, можно на сайте местного оператора системы распределения. Энергетики призывают жителей Одесского региона с пониманием отнестись к ограничениям, уменьшить потребление электроэнергии при наличии света во избежание перегрузок системы.
Узнать время восстановления света можно с помощью:
- сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
- чат-бота в Viber;
- чат-бота в Telegram;
- частных сообщений в Facebook;
- подать заявку на сайте ДТЭК.
Ранее мы сообщали, что Украина начала экспортировать электроэнергию в Молдову. Это необходимо, чтобы помочь стране покрыть дефицит в энергосистеме. Также мы писали, что в прошлом году Украина увеличила импорт электроэнергии в 5,5 раза по сравнению с 2023 годом — до 4,4 млн МВт*ч. Пик импорта пришелся на июнь 2024 года.
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