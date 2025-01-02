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Отключения света в Одессе — прогноз на пятницу

2 января 2025 19:43
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Отключение света на 3 января в Одессе и области.
Девушка читает в темноте. Фото: Новини.LIVE
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

В пятницу, 3 января, в Одессе не прогнозируют стабилизационных отключений света. Но если ситуация в энергетической системе поменяется, графики могут вернуть. Об этом энергетики обещают предупредить раньше времени.

Пока ни "Укрэнерго", ни "ДТЭК Одесских электросетях" не обнародовали информацию об ограничениях.

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Где узнать графики

Если отключение все-таки введут, то проверить, к какой группе принадлежит ваш дом, можно на сайте местного оператора системы распределения. Энергетики призывают жителей Одесского региона с пониманием отнестись к ограничениям, уменьшить потребление электроэнергии при наличии света во избежание перегрузок системы.

Узнать время восстановления света можно с помощью:

  • сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
  • чат-бота в Viber;
  • чат-бота в Telegram;
  • частных сообщений в Facebook;
  • подать заявку на сайте ДТЭК.

Ранее мы сообщали, что Украина начала экспортировать электроэнергию в Молдову. Это необходимо, чтобы помочь стране покрыть дефицит в энергосистеме. Также мы писали, что в прошлом году Украина увеличила импорт электроэнергии в 5,5 раза по сравнению с 2023 годом — до 4,4 млн МВт*ч. Пик импорта пришелся на июнь 2024 года.

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