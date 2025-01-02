Відключення світла на 3 січня в Одесі та області, графіки

Дівчина читає у темряві. Фото: Новини.LIVE

У п'ятницю, 3 січня, в Одесі не прогнозують стабілізаційних відключень світла. Але якщо ситуація в енергетичній системі зміниться, графіки можуть повернути. Про це енергетики обіцяють попередити завчасно.

Наразі ані "Укренерго", ані "ДТЕК Одеських електромережах" не оприлюднили інформацію про обмеження.

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Де дізнатися графіки

Якщо відключення все ж таки введуть, то перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті місцевого оператора системи розподілу. Енергетики закликають мешканців Одеського регіону з розумінням поставитися до обмежень, зменшити споживання електроенергії під час наявності світла для уникнення перевантажень системи.

Дізнатися час відновлення світла можна за допомогою:

сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

чат-бота у Viber;

чат-бота у Telegram;

приватних повідомлень у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

Раніше ми повідомляли, що Україна почала експортувати електроенергію до Молдови. Це необхідно, аби допомогти країні покрити дефіцит в енергосистемі. Також ми писали, що торік Україна збільшила імпорт електроенергії в 5,5 раза, у порівнянні з 2023 роком — до 4,4 млн МВт*год. Пік імпорту припав на червень 2024 року.