Отключение света на 24 декабря в Одессе и области

Графики отключений света в Одессе — прогноз на вторник
Во вторник, 23 декабря, стабилизационные отключения света в Одессе не запланированы. Но ограничения могут быть введены, если изменится ситуация в энергосистеме. Об этом обещают сообщить дополнительно.
Такой вывод можно сделать из того, что ни Укрэнерго, ни ДТЭК не публиковали данные об ограничениях.
Что делать, если ввели графики отключения
Если графики все-таки будут введены, то проверить, к какой группе принадлежит ваш дом, можно на сайте местного оператора системы распределения. Энергетики призывают жителей Одесского региона с пониманием отнестись к ограничениям, уменьшить потребление электроэнергии при наличии света во избежание перегрузок системы.
Где узнать графики
Узнать время восстановления света можно с помощью:
- сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
- чат-бота в Viber;
- чат-бота в Telegram;
- частных сообщений в Facebook;
- подать заявку на сайте ДТЭК.
Отметим, что сегодня в некоторых регионах Украины были введены экстренные отключения электроэнергии. Также мы сообщали, что в Одесской области отключение электроэнергии в случае новых российских обстрелов или сильных заморозков будут продолжаться дольше, чем в остальных регионах.
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