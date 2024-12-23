Отключение света на 24 декабря в Одессе и области

Одесса в темноте. Фото: Новини.LIVE

Во вторник, 23 декабря, стабилизационные отключения света в Одессе не запланированы. Но ограничения могут быть введены, если изменится ситуация в энергосистеме. Об этом обещают сообщить дополнительно.

Такой вывод можно сделать из того, что ни Укрэнерго, ни ДТЭК не публиковали данные об ограничениях.

Читайте также:

Что делать, если ввели графики отключения

Если графики все-таки будут введены, то проверить, к какой группе принадлежит ваш дом, можно на сайте местного оператора системы распределения. Энергетики призывают жителей Одесского региона с пониманием отнестись к ограничениям, уменьшить потребление электроэнергии при наличии света во избежание перегрузок системы.

Где узнать графики

Узнать время восстановления света можно с помощью:

сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

чат-бота в Viber;

чат-бота в Telegram;

частных сообщений в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

Отметим, что сегодня в некоторых регионах Украины были введены экстренные отключения электроэнергии. Также мы сообщали, что в Одесской области отключение электроэнергии в случае новых российских обстрелов или сильных заморозков будут продолжаться дольше, чем в остальных регионах.