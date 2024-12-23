Відключення світла на 24 грудня в Одесі та області

Одеса у темряві. Фото: Новини.LIVE

На вівторок, 23 грудня, стабілізаційні відключення світла в Одесі не заплановані. Але обмеження можуть впровадити, якщо зміниться ситуація в енергосистемі. Про це обіцяють повідомити додатково.

Такий висновок можна зробити з того, що ані Укренерго, ані ДТЕК не публікували дані про обмеження.

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Що робити, якщо запровадили графіки відключення

Якщо графіки все-таки запровадять, то перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті місцевого оператора системи розподілу. Енергетики закликають мешканців Одеського регіону з розумінням поставитися до обмежень, зменшити споживання електроенергії під час наявності світла для уникнення перевантажень системи.

Де дізнатися графіки

Дізнатися час відновлення світла можна за допомогою:

сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

чат-бота у Viber;

чат-бота у Telegram;

приватних повідомлень у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

Зазначимо, що сьогодні у деяких регіонах України впровадили екстрені відключення електроенергії. Також ми повідомляли, що на Одещині відключення електроенергії у разі нових російських обстрілів чи сильних заморозків триватимуть довше, ніж у решті регіонів.