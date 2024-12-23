Відключення світла на 24 грудня в Одесі та області

Графіки відключень світла в Одесі — прогноз на вівторок
На вівторок, 23 грудня, стабілізаційні відключення світла в Одесі не заплановані. Але обмеження можуть впровадити, якщо зміниться ситуація в енергосистемі. Про це обіцяють повідомити додатково.
Такий висновок можна зробити з того, що ані Укренерго, ані ДТЕК не публікували дані про обмеження.
Що робити, якщо запровадили графіки відключення
Якщо графіки все-таки запровадять, то перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті місцевого оператора системи розподілу. Енергетики закликають мешканців Одеського регіону з розумінням поставитися до обмежень, зменшити споживання електроенергії під час наявності світла для уникнення перевантажень системи.
Де дізнатися графіки
Дізнатися час відновлення світла можна за допомогою:
- сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");
- чат-бота у Viber;
- чат-бота у Telegram;
- приватних повідомлень у Facebook;
- подати заявку на сайті ДТЕК.
Зазначимо, що сьогодні у деяких регіонах України впровадили екстрені відключення електроенергії. Також ми повідомляли, що на Одещині відключення електроенергії у разі нових російських обстрілів чи сильних заморозків триватимуть довше, ніж у решті регіонів.
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