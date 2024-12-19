Графики отключения света на 19 декабря в Одессе и области

Отключение света в Одессе — прогнозы на сегодня
Сегодня, 19 декабря, в Одессе не прогнозируются стабилизационные отключения света. Графики будут действовать только для индустрии и бизнеса. В случае изменения ситуации об этом обещают сообщить дополнительно.
Об этом сообщили в пресс-службе "Укрэнерго".
Проверить, к какой группе принадлежит ваш дом, можно на сайте местного оператора системы распределения. Энергетики призывают жителей Одесского региона с пониманием отнестись к ограничениям, уменьшить потребление электроэнергии при наличии света во избежание перегрузок системы.
Где узнать графики
Узнать время восстановления света можно с помощью:
- сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
- чат-бота в Viber;
- чат-бота в Telegram;
- частных сообщений в Facebook;
- подать заявку на сайте ДТЭК.
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