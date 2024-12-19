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Отключение света в Одессе — прогнозы на сегодня

19 декабря 2024 09:17
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Графики отключения света на 19 декабря в Одессе и области
Электрики за работой. Фото: ДТЭК
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

Сегодня, 19 декабря, в Одессе не прогнозируются стабилизационные отключения света. Графики будут действовать только для индустрии и бизнеса. В случае изменения ситуации об этом обещают сообщить дополнительно.

Об этом сообщили в пресс-службе "Укрэнерго".

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Сообщения "Укрэнерго". Фото: скриншот

Проверить, к какой группе принадлежит ваш дом, можно на сайте местного оператора системы распределения. Энергетики призывают жителей Одесского региона с пониманием отнестись к ограничениям, уменьшить потребление электроэнергии при наличии света во избежание перегрузок системы.

Где узнать графики

Узнать время восстановления света можно с помощью:

  • сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
  • чат-бота в Viber;
  • чат-бота в Telegram;
  • частных сообщений в Facebook;
  • подать заявку на сайте ДТЭК.

Ранее мы сообщали, кто может потерять субсидию на коммуналку из-за родственника. Также мы писали, где в январе поднимутся тарифы на коммуналку.

Одесса Новости Одессы отключения света свет графики отключений света

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