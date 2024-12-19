Графики отключения света на 19 декабря в Одессе и области

Электрики за работой. Фото: ДТЭК

Сегодня, 19 декабря, в Одессе не прогнозируются стабилизационные отключения света. Графики будут действовать только для индустрии и бизнеса. В случае изменения ситуации об этом обещают сообщить дополнительно.

Об этом сообщили в пресс-службе "Укрэнерго".

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Проверить, к какой группе принадлежит ваш дом, можно на сайте местного оператора системы распределения. Энергетики призывают жителей Одесского региона с пониманием отнестись к ограничениям, уменьшить потребление электроэнергии при наличии света во избежание перегрузок системы.

Где узнать графики

Узнать время восстановления света можно с помощью:

сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

чат-бота в Viber;

чат-бота в Telegram;

частных сообщений в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

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