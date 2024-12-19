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Відключення світла в Одесі — прогнози на сьогодні

19 грудня 2024 09:17
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Графіки відключень світла на 19 грудня в Одесі та області
Електрики за роботою. Фото: ДТЕК
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Сьогодні, 19 грудня, в Одесі не прогнозуються стабілізаційні відключення світла. Графіки діятимуть тільки для промисловості й бізнесу. У разі зміни ситуації про це обіцяють повідомити додатково.

Про це повідомили у пресслужбі "Укренерго".

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Повідомлення "Укренерго". Фото: скриншот

Перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті місцевого оператора системи розподілу. Енергетики закликають мешканців Одеського регіону з розумінням поставитися до обмежень, зменшити споживання електроенергії під час наявності світла для уникнення перевантажень системи.

Де дізнатися графіки

Дізнатися час відновлення світла можна за допомогою:

  • сайту ДТЕК Одеські електромережі  (розділ "Відсутня електроенергія?");
  • чат-бота у Viber;
  • чат-бота у Telegram;
  • приватних повідомлень у Facebook;
  • подати заявку на сайті ДТЕК.

Раніше ми повідомляли, хто може втратити субсидію на комуналку через родича. Також ми писали, де у січні зростуть тарифи на комуналку.  

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