Графіки відключень світла на 19 грудня в Одесі та області

Відключення світла в Одесі — прогнози на сьогодні
Сьогодні, 19 грудня, в Одесі не прогнозуються стабілізаційні відключення світла. Графіки діятимуть тільки для промисловості й бізнесу. У разі зміни ситуації про це обіцяють повідомити додатково.
Про це повідомили у пресслужбі "Укренерго".
Перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті місцевого оператора системи розподілу. Енергетики закликають мешканців Одеського регіону з розумінням поставитися до обмежень, зменшити споживання електроенергії під час наявності світла для уникнення перевантажень системи.
Де дізнатися графіки
Дізнатися час відновлення світла можна за допомогою:
- сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");
- чат-бота у Viber;
- чат-бота у Telegram;
- приватних повідомлень у Facebook;
- подати заявку на сайті ДТЕК.
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