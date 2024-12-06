Графики и плановые отключения света на 6 декабря в Одессе и области

Электрики за работой. Фото: ДТЭК

В пятницу, 6 декабря, в Одессе действуют графики отключения света. Кроме того, в разных районах проводятся плановые ремонтные работы. Из-за них часть горожан также останется без электроэнергии.

Об этом сообщили в пресс-службе "ДТЭК Одесские электросети".

Читайте также:

Графика света. Фото: ДТЭК

График отключения света на 6 декабря

1 группа: отключение с 12:00 до 16:00.

2 группа: отключение с 13:00 до 17:00.

3 группа: отключение с 06:00 до 10:00 и с 15:00 до 19:00.

4 группа: отключение с 07:00 до 11:00 и с 16:00 до 20:00.

5 группа: отключение с 09:00 до 13:00 и с 18:00 до 22:00.

6 группа: отключение с 10:00 до 14:00 и с 19:00 до 23:00.

Проверить, к какой группе относится ваш дом, можно на сайте местного оператора системы распределения. Энергетики призывают жителей Одесчины с пониманием отнестись к ограничениям, уменьшить потребление электроэнергии при наличии света во избежание перегрузок системы.

Где узнать графики

Узнать время восстановления света можно с помощью:

сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

чат-бота в Viber;

чат-бота в Telegram;

частных сообщений в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

Плановые ремонты

Южный РЭС:

Костанди, 68-129;

Люстдорфская взр., 129-179;

Михаила Жука (Новгородская), 1-53;

Сумская, 65а;

Айвазовского (Тимиразева), 3-102;

Волокидная (Шолохова), 1-12;

переулок Теофила Фраермана (пер. 2-й Новгородский), 1-14;

переулок Дворникова (Новгородский), 2-12;

Львовская, 29–78;

Левитана, 59,61;

Научная (Шишкина), 51–63;

переулок Казацкий (Тимирезева 3-й переулок);

переулок Характерников (переулок Тимирязева 4-й);

переулок Кобзарский (5-й пер. Тимирязева);

переулок 2-3й Юннатов, 1-8;

Долгая, 93-123;

переулок Трудовой, 1-8.

Работы до 17:00.

Абрикосовая, 4-105;

Дубовая Роща, 2-57;

Лигинская (Макаренко), 1-33;

Бориса Эдуарда (Писарева), 28-40;

Равенства, 84-104,195;

переулок 1й Равенства, 86,90,197;

переулок Абрикосовый, 1-43;

Фонтанская дор., 106/37,40;

переулок Янтарный, 6-8;

Дачная, 4/2;

Рыболовная, 20.

Работы до 19:00.

Бригадная, 23–55;

А.Музычки (Гвардейская), 7-21;

А. Бачинского (Неделина), 1-63;

Леся Курбаса (Петрашевского), 15-30;

Чубаевская, 8-12;

Геллера, 12-26;

Штурвальная, 15-21.

Работы до 20:00.

Центральный РЭС:

Цветочная, 1-21;

Граничная, 25-74;

Косеченко, 1-54;

переулок Цветочный, 10;

Т.Тесс, 1-43;

Богуна, 6-21;

С.Рихтера, 33-109;

Ольги Благовидовой (Кострова), 7-37;

Платанова, 1-126;

Радостная, 114,116;

переулок 1-2й Сиреневый, 1-19;

переулок Сиреневый, 2/2;

переулок Ковровый, 5-9;

проезд Сиреневый, 1-6;

Иоганна Гена (Бажана), 1-20;

Й.Прибика (Минская), 30-49;

Апрельская, 20-33;

М. Лысенко (Корнюшрная), 1-27;

Сельская, 29-44;

Туристская, 7-15;

Ближние Мельницы (Кондренко), 97-99;

Малишевского (Гастело), 9-55;

Клименко, 25, 33в.

Работы до 19:00.

Напомним, мы писали о том, как изменятся цены на электроэнергию после завершения отопительного сезона. Также мы сообщали, как выгоднее отапливать жилье — газом или электричеством.