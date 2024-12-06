Графики и плановые отключения света на 6 декабря в Одессе и области

Отключения света в Одессе сегодня — графики и ремонты
В пятницу, 6 декабря, в Одессе действуют графики отключения света. Кроме того, в разных районах проводятся плановые ремонтные работы. Из-за них часть горожан также останется без электроэнергии.
Об этом сообщили в пресс-службе "ДТЭК Одесские электросети".
График отключения света на 6 декабря
1 группа: отключение с 12:00 до 16:00.
2 группа: отключение с 13:00 до 17:00.
3 группа: отключение с 06:00 до 10:00 и с 15:00 до 19:00.
4 группа: отключение с 07:00 до 11:00 и с 16:00 до 20:00.
5 группа: отключение с 09:00 до 13:00 и с 18:00 до 22:00.
6 группа: отключение с 10:00 до 14:00 и с 19:00 до 23:00.
Проверить, к какой группе относится ваш дом, можно на сайте местного оператора системы распределения. Энергетики призывают жителей Одесчины с пониманием отнестись к ограничениям, уменьшить потребление электроэнергии при наличии света во избежание перегрузок системы.
Где узнать графики
Узнать время восстановления света можно с помощью:
- сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
- чат-бота в Viber;
- чат-бота в Telegram;
- частных сообщений в Facebook;
- подать заявку на сайте ДТЭК.
Плановые ремонты
Южный РЭС:
- Костанди, 68-129;
- Люстдорфская взр., 129-179;
- Михаила Жука (Новгородская), 1-53;
- Сумская, 65а;
- Айвазовского (Тимиразева), 3-102;
- Волокидная (Шолохова), 1-12;
- переулок Теофила Фраермана (пер. 2-й Новгородский), 1-14;
- переулок Дворникова (Новгородский), 2-12;
- Львовская, 29–78;
- Левитана, 59,61;
- Научная (Шишкина), 51–63;
- переулок Казацкий (Тимирезева 3-й переулок);
- переулок Характерников (переулок Тимирязева 4-й);
- переулок Кобзарский (5-й пер. Тимирязева);
- переулок 2-3й Юннатов, 1-8;
- Долгая, 93-123;
- переулок Трудовой, 1-8.
Работы до 17:00.
- Абрикосовая, 4-105;
- Дубовая Роща, 2-57;
- Лигинская (Макаренко), 1-33;
- Бориса Эдуарда (Писарева), 28-40;
- Равенства, 84-104,195;
- переулок 1й Равенства, 86,90,197;
- переулок Абрикосовый, 1-43;
- Фонтанская дор., 106/37,40;
- переулок Янтарный, 6-8;
- Дачная, 4/2;
- Рыболовная, 20.
Работы до 19:00.
- Бригадная, 23–55;
- А.Музычки (Гвардейская), 7-21;
- А. Бачинского (Неделина), 1-63;
- Леся Курбаса (Петрашевского), 15-30;
- Чубаевская, 8-12;
- Геллера, 12-26;
- Штурвальная, 15-21.
Работы до 20:00.
Центральный РЭС:
- Цветочная, 1-21;
- Граничная, 25-74;
- Косеченко, 1-54;
- переулок Цветочный, 10;
- Т.Тесс, 1-43;
- Богуна, 6-21;
- С.Рихтера, 33-109;
- Ольги Благовидовой (Кострова), 7-37;
- Платанова, 1-126;
- Радостная, 114,116;
- переулок 1-2й Сиреневый, 1-19;
- переулок Сиреневый, 2/2;
- переулок Ковровый, 5-9;
- проезд Сиреневый, 1-6;
- Иоганна Гена (Бажана), 1-20;
- Й.Прибика (Минская), 30-49;
- Апрельская, 20-33;
- М. Лысенко (Корнюшрная), 1-27;
- Сельская, 29-44;
- Туристская, 7-15;
- Ближние Мельницы (Кондренко), 97-99;
- Малишевского (Гастело), 9-55;
- Клименко, 25, 33в.
Работы до 19:00.
Напомним, мы писали о том, как изменятся цены на электроэнергию после завершения отопительного сезона. Также мы сообщали, как выгоднее отапливать жилье — газом или электричеством.
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