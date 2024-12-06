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Отключения света в Одессе сегодня — графики и ремонты

6 декабря 2024 09:51
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Графики и плановые отключения света на 6 декабря в Одессе и области
Электрики за работой. Фото: ДТЭК
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

В пятницу, 6 декабря, в Одессе действуют графики отключения света. Кроме того, в разных районах проводятся плановые ремонтные работы. Из-за них часть горожан также останется без электроэнергии.

Об этом сообщили в пресс-службе "ДТЭК Одесские электросети".

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Графика света. Фото: ДТЭК

График отключения света на 6 декабря

1 группа: отключение с 12:00 до 16:00.
2 группа: отключение с 13:00 до 17:00.
3 группа: отключение с 06:00 до 10:00 и с 15:00 до 19:00.
4 группа: отключение с 07:00 до 11:00 и с 16:00 до 20:00.
5 группа: отключение с 09:00 до 13:00 и с 18:00 до 22:00.
6 группа: отключение с 10:00 до 14:00 и с 19:00 до 23:00.

Проверить, к какой группе относится ваш дом, можно на сайте местного оператора системы распределения. Энергетики призывают жителей Одесчины с пониманием отнестись к ограничениям, уменьшить потребление электроэнергии при наличии света во избежание перегрузок системы.

Где узнать графики

Узнать время восстановления света можно с помощью:

  • сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
  • чат-бота в Viber;
  • чат-бота в Telegram;
  • частных сообщений в Facebook;
  • подать заявку на сайте ДТЭК.

Плановые ремонты

Южный РЭС:

  • Костанди, 68-129;
  • Люстдорфская взр., 129-179;
  • Михаила Жука (Новгородская), 1-53;
  • Сумская, 65а;
  • Айвазовского (Тимиразева), 3-102;
  • Волокидная (Шолохова), 1-12;
  • переулок Теофила Фраермана (пер. 2-й Новгородский), 1-14;
  • переулок Дворникова (Новгородский), 2-12;
  • Львовская, 29–78;
  • Левитана, 59,61;
  • Научная (Шишкина), 51–63;
  • переулок Казацкий (Тимирезева 3-й переулок);
  • переулок Характерников (переулок Тимирязева 4-й);
  • переулок Кобзарский (5-й пер. Тимирязева);
  • переулок 2-3й Юннатов, 1-8;
  • Долгая, 93-123;
  • переулок Трудовой, 1-8.

Работы до 17:00.

  • Абрикосовая, 4-105;
  • Дубовая Роща, 2-57;
  • Лигинская (Макаренко), 1-33;
  • Бориса Эдуарда (Писарева), 28-40;
  • Равенства, 84-104,195;
  • переулок 1й Равенства, 86,90,197;
  • переулок Абрикосовый, 1-43;
  • Фонтанская дор., 106/37,40;
  • переулок Янтарный, 6-8;
  • Дачная, 4/2;
  • Рыболовная, 20.

Работы до 19:00.

  • Бригадная, 23–55;
  • А.Музычки (Гвардейская), 7-21;
  • А. Бачинского (Неделина), 1-63;
  • Леся Курбаса (Петрашевского), 15-30;
  • Чубаевская, 8-12;
  • Геллера, 12-26;
  • Штурвальная, 15-21.

Работы до 20:00.

Центральный РЭС:

  • Цветочная, 1-21;
  • Граничная, 25-74;
  • Косеченко, 1-54;
  • переулок Цветочный, 10;
  • Т.Тесс, 1-43;
  • Богуна, 6-21;
  • С.Рихтера, 33-109;
  • Ольги Благовидовой (Кострова), 7-37;
  • Платанова, 1-126;
  • Радостная, 114,116;
  • переулок 1-2й Сиреневый, 1-19;
  • переулок Сиреневый, 2/2;
  • переулок Ковровый, 5-9;
  • проезд Сиреневый, 1-6;
  • Иоганна Гена (Бажана), 1-20;
  • Й.Прибика (Минская), 30-49;
  • Апрельская, 20-33;
  • М. Лысенко (Корнюшрная), 1-27;
  • Сельская, 29-44;
  • Туристская, 7-15;
  • Ближние Мельницы (Кондренко), 97-99;
  • Малишевского (Гастело), 9-55;
  • Клименко, 25, 33в.

Работы до 19:00.

Напомним, мы писали о том, как изменятся цены на электроэнергию после завершения отопительного сезона. Также мы сообщали, как выгоднее отапливать жилье — газом или электричеством.

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