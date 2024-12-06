Графіки та планові відключення світла на 6 грудня в Одесі та області

Відключення світла в Одесі сьогодні — графіки та ремонти
У п'ятницю, 6 грудня, в Одесі діють графіки відключення світла. Крім того, у різних районах проводяться планові ремонтні роботи. Через них частина містян також залишиться без електроенергії.
Про це повідомили у пресслужбі "ДТЕК Одеські електромережі".
Графік відключень світла на 6 грудня
1 група: відключення з 12:00 до 16:00.
2 група: відключення з 13:00 до 17:00.
3 група: відключення з 06:00 до 10:00 та з 15:00 до 19:00.
4 група: відключення з 07:00 до 11:00 та з 16:00 до 20:00.
5 група: відключення з 09:00 до 13:00 та з 18:00 до 22:00.
6 група: відключення з 10:00 до 14:00 та з 19:00 до 23:00.
Перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті місцевого оператора системи розподілу. Енергетики закликають мешканців Одещини з розумінням поставитися до обмежень, зменшити споживання електроенергії під час наявності світла для уникнення перевантажень системи.
Де дізнатися графіки
Дізнатися час відновлення світла можна за допомогою:
- сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");
- чат-бота у Viber;
- чат-бота у Telegram;
- приватних повідомлень у Facebook;
- подати заявку на сайті ДТЕК.
Планові ремонти
Південний РЕМ:
- Костанді, 68-129;
- Люстдорфська дор., 129-179;
- Михайла Жука (Новгородська), 1-53; Сумська, 65а;
- Айвазовського (Тімірязєва), 3-102;
- Волокидна (Шолохова), 1-12;
- провулок Теофіла Фраєрмана (пров. 2й Новгородський), 1-14;
- пров. Дворнікова (Новгородський), 2-12;
- Львівська, 29-78;
- Левітана, 59,61;
- Наукова (Шишкіна), 51-63;
- провулок Козацький (Тимірязева 3-й провулок);
- провулок Характерників (провулок Тимірязєва 4-й);
- провулок Кобзарський (5-й пров. Тимірязєва);
- провулок 2-3-й Юннатів, 1-8;
- Довга, 93-123;
- провулок Трудовий, 1-8.
Роботи до 17.00.
- Абрикосова, 4-105;
- Дубовий Гай, 2-57;
- Лігінська (Макаренка), 1-33;
- Бориса Едуарда (Писарева), 28-40;
- Рівності, 84-104,195;
- провулок 1-й Рівності, 86,90,197;
- провулок Абрикосовий, 1-43;
- Фонтанська дор., 106/37,40;
- провулок Янтарний, 6-8;
- Дачна, 4/2;
- Рибальська, 20.
Роботи до 19.00.
- Бригадна, 23-55;
- А.Музички (Гвардійська), 7-21;
- А. Бачинського (Недєліна), 1-63;
- Леся Курбаса (Петрашевського), 15-30;
- Чубаївська, 8-12;
- Геллера, 12-26;
- Штурвальна, 15-21.
Роботи до 20.00.
Центральний РЕМ:
- Квіткова, 1-21;
- Кордонна, 25-74;
- Косяченка, 1-54;
- провулок Квітковий, 10;
- Т.Тесс, 1-43;
- Богуна, 6-21;
- С.Ріхтера, 33-109;
- Ольги Благовидової (Кострова), 7-37;
- Платанова, 1-126;
- Радісна, 114,116;
- провулок 1-2-й Бузковий, 1-19;
- провулок Бузковий, 2/2;
- провулок Килимовий, 5-9;
- проїзд Бузковий, 1-6;
- Йоганна Гена (Бажана), 1-20;
- Й.Прибіка (Мінська), 30-49;
- Квітнева, 20-33;
- М. Лисенка (Корнюшрна), 1-27;
- Сільська, 29-44;
- Туристська, 7-15;
- Ближні Млини (Кондренка), 97-99;
- Малішевського (Гастело), 9-55;
- Клименка, 25, 33в.
Роботи до 19.00.
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