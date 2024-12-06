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Відключення світла в Одесі сьогодні — графіки та ремонти

6 грудня 2024 09:51
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Графіки та планові відключення світла на 6 грудня в Одесі та області
Електрики за роботою. Фото: ДТЕК
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

У п'ятницю, 6 грудня, в Одесі діють графіки відключення світла. Крім того, у різних районах проводяться планові ремонтні роботи. Через них частина містян також залишиться без електроенергії. 

Про це повідомили у пресслужбі "ДТЕК Одеські електромережі".

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Графіки світла. Фото: ДТЕК

Графік відключень світла на 6 грудня

1 група: відключення з 12:00 до 16:00.
2 група: відключення з 13:00 до 17:00.
3 група: відключення з 06:00 до 10:00 та з 15:00 до 19:00.
4 група: відключення з 07:00 до 11:00 та з 16:00 до 20:00.
5 група: відключення з 09:00 до 13:00 та з 18:00 до 22:00.
6 група: відключення з 10:00 до 14:00 та з 19:00 до 23:00.

Перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті місцевого оператора системи розподілу. Енергетики закликають мешканців Одещини з розумінням поставитися до обмежень, зменшити споживання електроенергії під час наявності світла для уникнення перевантажень системи.

Де дізнатися графіки

Дізнатися час відновлення світла можна за допомогою:

  • сайту ДТЕК Одеські електромережі  (розділ "Відсутня електроенергія?");
  • чат-бота у Viber;
  • чат-бота у Telegram;
  • приватних повідомлень у Facebook;
  • подати заявку на сайті ДТЕК.

Планові ремонти

Південний РЕМ:

  • Костанді, 68-129;
  • Люстдорфська дор., 129-179; 
  • Михайла Жука (Новгородська), 1-53; Сумська, 65а; 
  • Айвазовського (Тімірязєва), 3-102; 
  • Волокидна (Шолохова), 1-12; 
  • провулок Теофіла Фраєрмана (пров. 2й Новгородський), 1-14; 
  • пров. Дворнікова (Новгородський), 2-12;
  • Львівська, 29-78; 
  • Левітана, 59,61; 
  • Наукова (Шишкіна), 51-63; 
  • провулок Козацький (Тимірязева 3-й провулок); 
  • провулок Характерників (провулок Тимірязєва 4-й); 
  • провулок Кобзарський (5-й пров. Тимірязєва); 
  • провулок 2-3-й Юннатів, 1-8; 
  • Довга, 93-123;
  • провулок Трудовий, 1-8.

Роботи до 17.00.

  • Абрикосова, 4-105; 
  • Дубовий Гай, 2-57; 
  • Лігінська (Макаренка), 1-33; 
  • Бориса Едуарда (Писарева), 28-40; 
  • Рівності, 84-104,195; 
  • провулок 1-й Рівності, 86,90,197; 
  • провулок Абрикосовий, 1-43; 
  • Фонтанська дор., 106/37,40; 
  • провулок Янтарний, 6-8; 
  • Дачна, 4/2; 
  • Рибальська, 20.

Роботи до 19.00.

  • Бригадна, 23-55;
  • А.Музички (Гвардійська), 7-21; 
  • А. Бачинського (Недєліна), 1-63; 
  • Леся Курбаса (Петрашевського), 15-30; 
  • Чубаївська, 8-12;
  • Геллера, 12-26; 
  • Штурвальна, 15-21. 

Роботи до 20.00.

Центральний РЕМ: 

  • Квіткова, 1-21;
  • Кордонна, 25-74; 
  • Косяченка, 1-54; 
  • провулок Квітковий, 10; 
  • Т.Тесс, 1-43; 
  • Богуна, 6-21; 
  • С.Ріхтера, 33-109; 
  • Ольги Благовидової (Кострова), 7-37; 
  • Платанова, 1-126;
  • Радісна, 114,116;
  • провулок 1-2-й Бузковий, 1-19; 
  • провулок Бузковий, 2/2; 
  • провулок Килимовий, 5-9; 
  • проїзд Бузковий, 1-6; 
  • Йоганна Гена (Бажана), 1-20; 
  • Й.Прибіка (Мінська), 30-49; 
  • Квітнева, 20-33; 
  • М. Лисенка (Корнюшрна), 1-27; 
  • Сільська, 29-44; 
  • Туристська, 7-15; 
  • Ближні Млини (Кондренка), 97-99; 
  • Малішевського (Гастело), 9-55; 
  • Клименка, 25, 33в. 

Роботи до 19.00.

Нагадаємо, ми писали про те, як зміняться ціни на електроенергію після завершення опалювального сезону. Також ми повідомляли, як вигідніше опалювати житло — газом чи електрикою.

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