Графіки та планові відключення світла на 6 грудня в Одесі та області

Електрики за роботою. Фото: ДТЕК

У п'ятницю, 6 грудня, в Одесі діють графіки відключення світла. Крім того, у різних районах проводяться планові ремонтні роботи. Через них частина містян також залишиться без електроенергії.

Про це повідомили у пресслужбі "ДТЕК Одеські електромережі".

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Графік відключень світла на 6 грудня

1 група: відключення з 12:00 до 16:00.

2 група: відключення з 13:00 до 17:00.

3 група: відключення з 06:00 до 10:00 та з 15:00 до 19:00.

4 група: відключення з 07:00 до 11:00 та з 16:00 до 20:00.

5 група: відключення з 09:00 до 13:00 та з 18:00 до 22:00.

6 група: відключення з 10:00 до 14:00 та з 19:00 до 23:00.

Перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті місцевого оператора системи розподілу. Енергетики закликають мешканців Одещини з розумінням поставитися до обмежень, зменшити споживання електроенергії під час наявності світла для уникнення перевантажень системи.

Де дізнатися графіки

Дізнатися час відновлення світла можна за допомогою:

сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

чат-бота у Viber;

чат-бота у Telegram;

приватних повідомлень у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

Планові ремонти

Південний РЕМ:

Костанді, 68-129;

Люстдорфська дор., 129-179;

Михайла Жука (Новгородська), 1-53; Сумська, 65а;

Айвазовського (Тімірязєва), 3-102;

Волокидна (Шолохова), 1-12;

провулок Теофіла Фраєрмана (пров. 2й Новгородський), 1-14;

пров. Дворнікова (Новгородський), 2-12;

Львівська, 29-78;

Левітана, 59,61;

Наукова (Шишкіна), 51-63;

провулок Козацький (Тимірязева 3-й провулок);

провулок Характерників (провулок Тимірязєва 4-й);

провулок Кобзарський (5-й пров. Тимірязєва);

провулок 2-3-й Юннатів, 1-8;

Довга, 93-123;

провулок Трудовий, 1-8.

Роботи до 17.00.

Абрикосова, 4-105;

Дубовий Гай, 2-57;

Лігінська (Макаренка), 1-33;

Бориса Едуарда (Писарева), 28-40;

Рівності, 84-104,195;

провулок 1-й Рівності, 86,90,197;

провулок Абрикосовий, 1-43;

Фонтанська дор., 106/37,40;

провулок Янтарний, 6-8;

Дачна, 4/2;

Рибальська, 20.

Роботи до 19.00.

Бригадна, 23-55;

А.Музички (Гвардійська), 7-21;

А. Бачинського (Недєліна), 1-63;

Леся Курбаса (Петрашевського), 15-30;

Чубаївська, 8-12;

Геллера, 12-26;

Штурвальна, 15-21.

Роботи до 20.00.

Центральний РЕМ:

Квіткова, 1-21;

Кордонна, 25-74;

Косяченка, 1-54;

провулок Квітковий, 10;

Т.Тесс, 1-43;

Богуна, 6-21;

С.Ріхтера, 33-109;

Ольги Благовидової (Кострова), 7-37;

Платанова, 1-126;

Радісна, 114,116;

провулок 1-2-й Бузковий, 1-19;

провулок Бузковий, 2/2;

провулок Килимовий, 5-9;

проїзд Бузковий, 1-6;

Йоганна Гена (Бажана), 1-20;

Й.Прибіка (Мінська), 30-49;

Квітнева, 20-33;

М. Лисенка (Корнюшрна), 1-27;

Сільська, 29-44;

Туристська, 7-15;

Ближні Млини (Кондренка), 97-99;

Малішевського (Гастело), 9-55;

Клименка, 25, 33в.

Роботи до 19.00.

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