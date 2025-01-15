Отключение света в Одессе сегодня, 15 января

Электрики за работой. Фото: ДТЭК

В среду, 15 января, графики отключения света в Одессе не действуют. Впрочем, немало одесситов остались без электричества из-за плановых ремонтов. До 20:00 энергоснабжение обещают вернуть. Если возникнут дополнительные сложности, о них заблаговременно предупредят.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

Читайте также:

Сообщение горсовета. Фото: скриншот

Где нет света в Одессе

Центральный РЭС

Работы до 17:00:

Ковальская, 19-59;

Преображенская, 27-66;

Еврейская, 50-58;

Тираспольская, 1-12;

переулок Ониловой, 3-8;

сквер Старобазарный, 3,7;

Троицкая, 45-60;

Успенская, 60-105;

площадь Соборная, 1;

К. Муратовой, 17,19;

переулок Клубничный, 20-24;

Спиридоновская, 12-21;

Нежинская, 64-72;

Новосельского, 84-110;

пр. Украинских Героев, 27;

Балтиморская, 20,22;

Фонтанская дор., 59-65;

пл. В.Холодной, 1,3;

переулок Нечипоренко, 4-14;

Караванского, 39;

Работы до 19:00:

Тираспольское шоссе, 2-31;

пр. Шевченко, 29,33;

Лысенко, 1-27;

Туристская, 7-15;

Французский б-р, 48-54;

Косяченко, 1-54;

Иоанна Гена, 1-20;

И. Прибика, 30-49;

Апрельская, 20-33;

переулок 1-2й Сиреневый, 1-19;

Сельская, 29-44;

Тесс, 1-43;

Цветочная, 1-21;

переулок Сиреневый, 2/2;

проезд Сиреневый, 1-6;

Бессарабская, 1-5;

Лютневая, 3,5;

Кордонная, 25-74;

переулок Цветочный, 10;

Ольги Благовидовой, 7,30-37;

Богуна, 6-21;

Радостная, 114,116;

переулок Ковровый, 5-9;

Фесенко, 7;

Малишевского, 9-55;

Клименко, 25,33в;

Платонова, 1-126;

С.Рихтера, 33-109;

Северный РЭС

Работы продлятся до 20:00:

переулок Оранжерейный, 18-43;

Котляревского, 1-23;

переулок Л.Гинзбург, 5-43;

Южный РЭС

Работает до 17:00:

Ак.Филатова, 2-4;

Люстдорфская дор., 56-84;

Ак.Королева, 32,34.

Работы до 19:00:

Абрикосовая, 4-105;

Дубовая Роща, 2-57;

Лигинская, 1-33;

Бориса Эдуардса, 28-40;

Ровности, 84-104,195;

переулок Равенства, 86,90,197;

переулок Абрикосовый, 1-29;

переулок Равенства, 92;

Фонтанская дор., 106/37,40;

переулок Янтарный, 6-8;

Дачная, 4/2;

Рыбальская, 20;

Айвазовского, 34;

Куда обращаться в случае отключения света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже ли зарегистрирована авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;

в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;

позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Отметим, что из-за массированной ракетной атаки россиян сегодня в нескольких областях Украины ввели отключение света. Также в Киеве произошел пожар на подстанции.