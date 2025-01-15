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Відключення світла в Одесі сьогодні — кого торкнеться

15 січня 2025 09:59
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Відключення світла в Одесі сьогодні, 15 січня
Електрики за роботою. Фото: ДТЕК
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

У середу, 15 січня, графіки відключення світла в Одесі не діють. Втім, чимало одеситів залишилися без електрики через планові ремонти. До 20:00 енергопостачання обіцяють повернути. Якщо виникнуть додаткові складності, про них завчасно попередять.  

Про це повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.

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Повідомлення міськради. Фото: скриншот

Де немає світла в Одесі

Центральний РЕМ

Роботи до 17:00:

  • Ковальська, 19-59; 
  • Преображенська, 27-66; 
  • Єврейська, 50-58; 
  • Тираспольська, 1-12; 
  • провулок Онілової, 3-8; 
  • сквер Старобазарний, 3,7; 
  • Троїцька, 45-60; 
  • Успенська, 60-105; 
  • пл. Соборна, 1; 
  • К. Муратової, 17,19; 
  • провулок Полуничний, 20-24; 
  • Спірідонивська, 12-21; 
  • Ніжинська, 64-72; 
  • Новосельського, 84-110; 
  • пр. Українських Героїв, 27; 
  • Балтиморська, 20,22; 
  • Фонтанська дор., 59-65; 
  • пл. В.Холодної, 1,3; 
  • провулок Нечипоренко, 4-14;
  • Караванського, 39. 

Роботи до 19:00:

  • Тираспільське шосе, 2-31;
  • пр. Шевченка, 29,33; 
  • Лисенка, 1-27;
  • Туристська, 7-15; 
  • Французький б-р, 48-54; 
  • Косяченка, 1-54; 
  • Іоанна Гена, 1-20; 
  • Й. Прибіка, 30-49; 
  • Квітнева, 20-33;
  • провулок 1-2й Бузковий, 1-19; 
  • Сільська, 29-44; 
  • Тесс, 1-43; 
  • Квіткова, 1-21; 
  • провулок Бузковий, 2/2; 
  • проїзд Бузковий, 1-6; 
  • Бессарабська, 1-5; 
  • Лютнева, 3,5; 
  • Кордонна, 25-74;
  • провулок Квітковий, 10; 
  • Ольги Благовидової, 7,30-37; 
  • Богуна, 6-21; 
  • Радісна, 114,116; 
  • провулок Килимовий, 5-9; 
  • Фесенка, 7; 
  • Малішевського, 9-55; 
  • Клименко, 25,33в; 
  • Платонова, 1-126; 
  • С.Ріхтера, 33-109. 

Північний РЕМ

Роботи триватимуть до 20:00:

  • провулок Оранжерейний, 18-43;
  • Котляревського, 1-23; 
  • провулок Л.Гінзбург, 5-43. 

Південний РЕМ

Роботи до 17:00:

  • Ак.Філатова, 2-4;
  • Люстдорфська дор., 56-84; 
  • Ак.Корольова, 32,34. 

Роботи до 19:00:

  • Абрикосова, 4-105; 
  • Дубовий Гай, 2-57; 
  • Лігінська, 1-33; 
  • Бориса Едуардса, 28-40;
  • Рівності, 84-104,195;
  • провулок 1й Рівності, 86,90,197; 
  • провулок Абрикосовий, 1-29; 
  • провулок Рівності, 92; 
  • Фонтанська дор., 106/37,40; 
  • провулок Янтарний, 6-8;
  • Дачна, 4/2; 
  • Рибальська, 20; 
  • Айвазовського, 34. 

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

  • у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
  • у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
  • зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Зазначимо, що через масовану ракетну атаку росіян сьогодні у декількох областях України впровадили відключення світла. Також у Києві сталася пожежа на підстанції

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