Відключення світла в Одесі сьогодні, 15 січня

Відключення світла в Одесі сьогодні — кого торкнеться
У середу, 15 січня, графіки відключення світла в Одесі не діють. Втім, чимало одеситів залишилися без електрики через планові ремонти. До 20:00 енергопостачання обіцяють повернути. Якщо виникнуть додаткові складності, про них завчасно попередять.
Про це повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.
Де немає світла в Одесі
Центральний РЕМ
Роботи до 17:00:
- Ковальська, 19-59;
- Преображенська, 27-66;
- Єврейська, 50-58;
- Тираспольська, 1-12;
- провулок Онілової, 3-8;
- сквер Старобазарний, 3,7;
- Троїцька, 45-60;
- Успенська, 60-105;
- пл. Соборна, 1;
- К. Муратової, 17,19;
- провулок Полуничний, 20-24;
- Спірідонивська, 12-21;
- Ніжинська, 64-72;
- Новосельського, 84-110;
- пр. Українських Героїв, 27;
- Балтиморська, 20,22;
- Фонтанська дор., 59-65;
- пл. В.Холодної, 1,3;
- провулок Нечипоренко, 4-14;
- Караванського, 39.
Роботи до 19:00:
- Тираспільське шосе, 2-31;
- пр. Шевченка, 29,33;
- Лисенка, 1-27;
- Туристська, 7-15;
- Французький б-р, 48-54;
- Косяченка, 1-54;
- Іоанна Гена, 1-20;
- Й. Прибіка, 30-49;
- Квітнева, 20-33;
- провулок 1-2й Бузковий, 1-19;
- Сільська, 29-44;
- Тесс, 1-43;
- Квіткова, 1-21;
- провулок Бузковий, 2/2;
- проїзд Бузковий, 1-6;
- Бессарабська, 1-5;
- Лютнева, 3,5;
- Кордонна, 25-74;
- провулок Квітковий, 10;
- Ольги Благовидової, 7,30-37;
- Богуна, 6-21;
- Радісна, 114,116;
- провулок Килимовий, 5-9;
- Фесенка, 7;
- Малішевського, 9-55;
- Клименко, 25,33в;
- Платонова, 1-126;
- С.Ріхтера, 33-109.
Північний РЕМ
Роботи триватимуть до 20:00:
- провулок Оранжерейний, 18-43;
- Котляревського, 1-23;
- провулок Л.Гінзбург, 5-43.
Південний РЕМ
Роботи до 17:00:
- Ак.Філатова, 2-4;
- Люстдорфська дор., 56-84;
- Ак.Корольова, 32,34.
Роботи до 19:00:
- Абрикосова, 4-105;
- Дубовий Гай, 2-57;
- Лігінська, 1-33;
- Бориса Едуардса, 28-40;
- Рівності, 84-104,195;
- провулок 1й Рівності, 86,90,197;
- провулок Абрикосовий, 1-29;
- провулок Рівності, 92;
- Фонтанська дор., 106/37,40;
- провулок Янтарний, 6-8;
- Дачна, 4/2;
- Рибальська, 20;
- Айвазовського, 34.
Куди звертатись у разі відключення світла
Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:
- у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
- у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
- зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.
Зазначимо, що через масовану ракетну атаку росіян сьогодні у декількох областях України впровадили відключення світла. Також у Києві сталася пожежа на підстанції.
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