Відключення світла в Одесі сьогодні, 15 січня

Електрики за роботою. Фото: ДТЕК

У середу, 15 січня, графіки відключення світла в Одесі не діють. Втім, чимало одеситів залишилися без електрики через планові ремонти. До 20:00 енергопостачання обіцяють повернути. Якщо виникнуть додаткові складності, про них завчасно попередять.

Про це повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.

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Де немає світла в Одесі

Центральний РЕМ

Роботи до 17:00:

Ковальська, 19-59;

Преображенська, 27-66;

Єврейська, 50-58;

Тираспольська, 1-12;

провулок Онілової, 3-8;

сквер Старобазарний, 3,7;

Троїцька, 45-60;

Успенська, 60-105;

пл. Соборна, 1;

К. Муратової, 17,19;

провулок Полуничний, 20-24;

Спірідонивська, 12-21;

Ніжинська, 64-72;

Новосельського, 84-110;

пр. Українських Героїв, 27;

Балтиморська, 20,22;

Фонтанська дор., 59-65;

пл. В.Холодної, 1,3;

провулок Нечипоренко, 4-14;

Караванського, 39.

Роботи до 19:00:

Тираспільське шосе, 2-31;

пр. Шевченка, 29,33;

Лисенка, 1-27;

Туристська, 7-15;

Французький б-р, 48-54;

Косяченка, 1-54;

Іоанна Гена, 1-20;

Й. Прибіка, 30-49;

Квітнева, 20-33;

провулок 1-2й Бузковий, 1-19;

Сільська, 29-44;

Тесс, 1-43;

Квіткова, 1-21;

провулок Бузковий, 2/2;

проїзд Бузковий, 1-6;

Бессарабська, 1-5;

Лютнева, 3,5;

Кордонна, 25-74;

провулок Квітковий, 10;

Ольги Благовидової, 7,30-37;

Богуна, 6-21;

Радісна, 114,116;

провулок Килимовий, 5-9;

Фесенка, 7;

Малішевського, 9-55;

Клименко, 25,33в;

Платонова, 1-126;

С.Ріхтера, 33-109.

Північний РЕМ

Роботи триватимуть до 20:00:

провулок Оранжерейний, 18-43;

Котляревського, 1-23;

провулок Л.Гінзбург, 5-43.

Південний РЕМ

Роботи до 17:00:

Ак.Філатова, 2-4;

Люстдорфська дор., 56-84;

Ак.Корольова, 32,34.

Роботи до 19:00:

Абрикосова, 4-105;

Дубовий Гай, 2-57;

Лігінська, 1-33;

Бориса Едуардса, 28-40;

Рівності, 84-104,195;

провулок 1й Рівності, 86,90,197;

провулок Абрикосовий, 1-29;

провулок Рівності, 92;

Фонтанська дор., 106/37,40;

провулок Янтарний, 6-8;

Дачна, 4/2;

Рибальська, 20;

Айвазовського, 34.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Зазначимо, що через масовану ракетну атаку росіян сьогодні у декількох областях України впровадили відключення світла. Також у Києві сталася пожежа на підстанції.