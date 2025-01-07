Отключение света в Одессе 7 января - графики, адреса ремонтов

Электрик за работой. Фото: ДТЭК

Сегодня, 7 января, отключений света по графикам не будет. Но десятки домов все же останутся без электричества из-за ремонтных работ на сетях. До 19:00 электроэнергию в дома одесситов обещают вернуть. Но время и адреса могут меняться — об изменениях специалисты сообщат заблаговременно.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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Плановые работы

Южный РЭС

Работы до 17:00:

1 линия Вильямса, 21, 43;

Юрия Егорова (Байкальская), 1-14;

Юрия Коваленко (Енисейская), 1-17;

Максишка, 1-33;

Рыбальская, 1-75;

пер. Вишневый, 1-50;

Худ.Федорова, 16-42;

Е.Чикаленко, 19-48;

пер. Радостный, 1-7;

Алмазная, 2-34;

Гумилева, 9-26;

пер. Косой, 1,3;

пер. Романтический, 9, 22/46;

Ак.Гамалеи;

Ак.Гамалеи; Зеленая, 1-80;

Люстдорфская дор., 217-240;

Офицерская, 3-13;

Трамвайная, 1-24;

Троллейбусная, 1-42;

пер. Адольфа Лозы;

пер. Сергея Параджанова;

Тимченко, 1-35;

пер. Электрический, 4а,б;

пер. Трамвайный, 2;

Звездная, 4,6;

пер. Эйзенштейна, 2-39;

Озерная, 1-58;

пер. Дружный, 1-57;

Сергия Ефремова (Ак. Вавилова), 1-42;

Отважных, 2-28;

Аграрная, 3-52;

Весенняя, 1-34;

Вирского, 3-40;

Огренича, 1-6;

Месячная, 16а;

Яблоневая, 1-35;

Дружный;

3-я линия, 14-18;

М.Демченко 3-я линия, 18б;

пер. 2й М.Демченко, 3-4;

Таирова, 19-48;

Д.Ковалевского, 2-39;

Долгая, 1-24;

Дворникова, 3-20;

пер. 1й Колхозный, 1-9;

Егорова, 12;

Рыбальская Балка, 1-20;

пер. 2й Амундсена, 19;

пер. Байдарочный, 4-12;

пер. Якорный, 1-12;

Эстонская, 7-20;

пер. Каспийский, 1-9;

В. Берладяна (Омская), 1-36;

Просвещения, 6-51;

Студена, 1-36;

Танфильева, 11;

Ямская, 1-35.

Работы до 19:00:

Абрикосовая, 4-105;

Дубовая Роща, 2-57;

Лигинская, 1-33;

Писарева, 28-40;

Ровности, 84-104,195;

пер. 1й Равенства, 86, 90, 197;

пер. Абрикосовый, 1-29;

пер. Равенства, 92;

Фонтанская дор., 106/37,40;

Дачная, 4/2;

пер. Янтарный, 6-8;

Рыбальская, 20;

Айвазовского.

Центральный РЭС

Работы до 18:00:

Б. Арнаутская, 33-55;

Пантелеймоновская, 7-56;

Итальянская, 41-71;

М. Арнаутская, 34-59;

Корженка, 37-50;

Станковая, 1-17;

Гимназическая, 3-30;

Канатная, 72-78;

Успенская, 61;

Работы до 19:00:

Апрельская, 20-33;

М. Лысенко, 1-27;

Туристская, 7-15;

Косяченко, 1-54;

Самофалова, 1-25;

пер. Кортацци, 1-4;

пер. Морской, 2, 12, 29;

Иоганна Гена, 1-20;

Й.Прибика, 30-49;

Сельская, 29-44;

Тесс, 1-43;

Цветочная, 1-21;

Платонова, 1-126;

С.Рихтера, 33-109;

пер. 1-2й Сиреневый, 1-19;

пер. Бузковый, 2/2;

проезд Бузковый, 1-6;

Кордонная, 25-74;

пер. Цветочный, 10;

Кольцевая, 8,8а;

пер. Хрустальный, 1-10;

Ольги Благовидовой, 7-37;

Богуна, 6-21;

Радисная, 114, 116;

пер. Ковровый, 5-9;

Малишевского, 9-55;

Клименка, 25,33в;

пер. Университетский, 1;

Академическая, 16-18;

Савельева, 12а,б,в.

Северный РЭС

Работы до 18:00:

ул. Высоцкого, 1-11;

С.Палия, 109,111.

Работы до 19:00:

пер. Л.Гинзбург, 5-43;

пер. Оранжерейный, 18-95;

Хуторская, 15-105;

Ак.Панкратовой, 1-61;

Круговая, 1-58;

Хавкина, 1-51;

пер. Цементный, 1-17;

Котляревского, 1-23;

Геологическая, 9-23;

Степовая, 1-31;

пер. Хуторской, 1-29;

пер. Шебелинский, 13-27;

Куда обращаться в случае отключения света

Если в жилье отключили электроэнергию, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже ли зарегистрирована авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;

в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;

позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Ранее мы рассказывали, когда может вырасти цена на свет. Также мы сообщали, можно ли получать льготы и субсидию одновременно.