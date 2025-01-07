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Отключение света в Одессе во вторник — кому подготовиться

7 января 2025 09:57
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Отключение света в Одессе 7 января - графики, адреса ремонтов
Электрик за работой. Фото: ДТЭК
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

Сегодня, 7 января, отключений света по графикам не будет. Но десятки домов все же останутся без электричества из-за ремонтных работ на сетях. До 19:00 электроэнергию в дома одесситов обещают вернуть. Но время и адреса могут меняться — об изменениях специалисты сообщат заблаговременно.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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Уведомление о ремонтах. Фото: скриншот

Плановые работы

Южный РЭС

Работы до 17:00:

  • 1 линия Вильямса, 21, 43;
  • Юрия Егорова (Байкальская), 1-14;
  • Юрия Коваленко (Енисейская), 1-17;
  • Максишка, 1-33;
  • Рыбальская, 1-75;
  • пер. Вишневый, 1-50;
  • Худ.Федорова, 16-42;
  • Е.Чикаленко, 19-48; 
  • пер. Радостный, 1-7;
  • Алмазная, 2-34;
  • Гумилева, 9-26; 
  • пер. Косой, 1,3;
  • пер. Романтический, 9, 22/46; 
    Ак.Гамалеи;
  • Зеленая, 1-80;
  • Люстдорфская дор., 217-240;
  • Офицерская, 3-13;
  • Трамвайная, 1-24;
  • Троллейбусная, 1-42;
  • пер. Адольфа Лозы;
  • пер. Сергея Параджанова;
  • Тимченко, 1-35; 
  • пер. Электрический, 4а,б; 
  • пер. Трамвайный, 2; 
  • Звездная, 4,6; 
  • пер. Эйзенштейна, 2-39;
  • Озерная, 1-58;
  • пер. Дружный, 1-57;
  • Сергия Ефремова (Ак. Вавилова), 1-42;
  • Отважных, 2-28;
  • Аграрная, 3-52;
  • Весенняя, 1-34;
  • Вирского, 3-40;
  • Огренича, 1-6;
  • Месячная, 16а;
  • Яблоневая, 1-35;
  • Дружный;
  • 3-я линия, 14-18;
  • М.Демченко 3-я линия, 18б;
  • пер. 2й М.Демченко, 3-4;
  • Таирова, 19-48; 
  • Д.Ковалевского, 2-39; 
  • Долгая, 1-24;
  • Дворникова, 3-20;
  • пер. 1й Колхозный, 1-9;
  • Егорова, 12;
  • Рыбальская Балка, 1-20;
  • пер. 2й Амундсена, 19;
  • пер. Байдарочный, 4-12; 
  • пер. Якорный, 1-12; 
  • Эстонская, 7-20;
  • пер. Каспийский, 1-9;
  • В. Берладяна (Омская), 1-36;
  • Просвещения, 6-51; 
  • Студена, 1-36;
  • Танфильева, 11;
  • Ямская, 1-35.

Работы до 19:00:

  • Абрикосовая, 4-105;
  • Дубовая Роща, 2-57;
  • Лигинская, 1-33;
  • Писарева, 28-40;
  • Ровности, 84-104,195;
  • пер. 1й Равенства, 86, 90, 197;
  • пер. Абрикосовый, 1-29; 
  • пер. Равенства, 92; 
  • Фонтанская дор., 106/37,40;
  • Дачная, 4/2; 
  • пер. Янтарный, 6-8; 
  • Рыбальская, 20;
  • Айвазовского. 

Центральный РЭС

Работы до 18:00:

  • Б. Арнаутская, 33-55;
  • Пантелеймоновская, 7-56;
  • Итальянская, 41-71; 
  • М. Арнаутская, 34-59;
  • Корженка, 37-50;
  • Станковая, 1-17;
  • Гимназическая, 3-30;
  • Канатная, 72-78;
  • Успенская, 61;

Работы до 19:00:

  • Апрельская, 20-33;
  • М. Лысенко, 1-27;
  • Туристская, 7-15;
  • Косяченко, 1-54;
  • Самофалова, 1-25;
  • пер. Кортацци, 1-4;
  • пер. Морской, 2, 12, 29;
  • Иоганна Гена, 1-20;
  • Й.Прибика, 30-49;
  • Сельская, 29-44; 
  • Тесс, 1-43;
  • Цветочная, 1-21;
  • Платонова, 1-126;
  • С.Рихтера, 33-109;
  • пер. 1-2й Сиреневый, 1-19;
  • пер. Бузковый, 2/2;
  • проезд Бузковый, 1-6; 
  • Кордонная, 25-74;
  • пер. Цветочный, 10;
  • Кольцевая, 8,8а;
  • пер. Хрустальный, 1-10;
  • Ольги Благовидовой, 7-37;
  • Богуна, 6-21; 
  • Радисная, 114, 116;
  • пер. Ковровый, 5-9;
  • Малишевского, 9-55;
  • Клименка, 25,33в;
  • пер. Университетский, 1; 
  • Академическая, 16-18;
  • Савельева, 12а,б,в.

Северный РЭС

Работы до 18:00:

  • ул. Высоцкого, 1-11;
  • С.Палия, 109,111.

Работы до 19:00:

  • пер. Л.Гинзбург, 5-43;
  • пер. Оранжерейный, 18-95;
  • Хуторская, 15-105; 
  • Ак.Панкратовой, 1-61;
  • Круговая, 1-58;
  • Хавкина, 1-51; 
  • пер. Цементный, 1-17;
  • Котляревского, 1-23;
  • Геологическая, 9-23;
  • Степовая, 1-31;
  • пер. Хуторской, 1-29;
  • пер. Шебелинский, 13-27;

Куда обращаться в случае отключения света

Если в жилье отключили электроэнергию, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже ли зарегистрирована авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

  • в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
  • в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;
  • позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Ранее мы рассказывали, когда может вырасти цена на свет. Также мы сообщали, можно ли получать льготы и субсидию одновременно.

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