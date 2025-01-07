Отключение света в Одессе 7 января - графики, адреса ремонтов

Отключение света в Одессе во вторник — кому подготовиться
Сегодня, 7 января, отключений света по графикам не будет. Но десятки домов все же останутся без электричества из-за ремонтных работ на сетях. До 19:00 электроэнергию в дома одесситов обещают вернуть. Но время и адреса могут меняться — об изменениях специалисты сообщат заблаговременно.
Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.
Плановые работы
Южный РЭС
Работы до 17:00:
- 1 линия Вильямса, 21, 43;
- Юрия Егорова (Байкальская), 1-14;
- Юрия Коваленко (Енисейская), 1-17;
- Максишка, 1-33;
- Рыбальская, 1-75;
- пер. Вишневый, 1-50;
- Худ.Федорова, 16-42;
- Е.Чикаленко, 19-48;
- пер. Радостный, 1-7;
- Алмазная, 2-34;
- Гумилева, 9-26;
- пер. Косой, 1,3;
- пер. Романтический, 9, 22/46;
Ак.Гамалеи;
- Зеленая, 1-80;
- Люстдорфская дор., 217-240;
- Офицерская, 3-13;
- Трамвайная, 1-24;
- Троллейбусная, 1-42;
- пер. Адольфа Лозы;
- пер. Сергея Параджанова;
- Тимченко, 1-35;
- пер. Электрический, 4а,б;
- пер. Трамвайный, 2;
- Звездная, 4,6;
- пер. Эйзенштейна, 2-39;
- Озерная, 1-58;
- пер. Дружный, 1-57;
- Сергия Ефремова (Ак. Вавилова), 1-42;
- Отважных, 2-28;
- Аграрная, 3-52;
- Весенняя, 1-34;
- Вирского, 3-40;
- Огренича, 1-6;
- Месячная, 16а;
- Яблоневая, 1-35;
- Дружный;
- 3-я линия, 14-18;
- М.Демченко 3-я линия, 18б;
- пер. 2й М.Демченко, 3-4;
- Таирова, 19-48;
- Д.Ковалевского, 2-39;
- Долгая, 1-24;
- Дворникова, 3-20;
- пер. 1й Колхозный, 1-9;
- Егорова, 12;
- Рыбальская Балка, 1-20;
- пер. 2й Амундсена, 19;
- пер. Байдарочный, 4-12;
- пер. Якорный, 1-12;
- Эстонская, 7-20;
- пер. Каспийский, 1-9;
- В. Берладяна (Омская), 1-36;
- Просвещения, 6-51;
- Студена, 1-36;
- Танфильева, 11;
- Ямская, 1-35.
Работы до 19:00:
- Абрикосовая, 4-105;
- Дубовая Роща, 2-57;
- Лигинская, 1-33;
- Писарева, 28-40;
- Ровности, 84-104,195;
- пер. 1й Равенства, 86, 90, 197;
- пер. Абрикосовый, 1-29;
- пер. Равенства, 92;
- Фонтанская дор., 106/37,40;
- Дачная, 4/2;
- пер. Янтарный, 6-8;
- Рыбальская, 20;
- Айвазовского.
Центральный РЭС
Работы до 18:00:
- Б. Арнаутская, 33-55;
- Пантелеймоновская, 7-56;
- Итальянская, 41-71;
- М. Арнаутская, 34-59;
- Корженка, 37-50;
- Станковая, 1-17;
- Гимназическая, 3-30;
- Канатная, 72-78;
- Успенская, 61;
Работы до 19:00:
- Апрельская, 20-33;
- М. Лысенко, 1-27;
- Туристская, 7-15;
- Косяченко, 1-54;
- Самофалова, 1-25;
- пер. Кортацци, 1-4;
- пер. Морской, 2, 12, 29;
- Иоганна Гена, 1-20;
- Й.Прибика, 30-49;
- Сельская, 29-44;
- Тесс, 1-43;
- Цветочная, 1-21;
- Платонова, 1-126;
- С.Рихтера, 33-109;
- пер. 1-2й Сиреневый, 1-19;
- пер. Бузковый, 2/2;
- проезд Бузковый, 1-6;
- Кордонная, 25-74;
- пер. Цветочный, 10;
- Кольцевая, 8,8а;
- пер. Хрустальный, 1-10;
- Ольги Благовидовой, 7-37;
- Богуна, 6-21;
- Радисная, 114, 116;
- пер. Ковровый, 5-9;
- Малишевского, 9-55;
- Клименка, 25,33в;
- пер. Университетский, 1;
- Академическая, 16-18;
- Савельева, 12а,б,в.
Северный РЭС
Работы до 18:00:
- ул. Высоцкого, 1-11;
- С.Палия, 109,111.
Работы до 19:00:
- пер. Л.Гинзбург, 5-43;
- пер. Оранжерейный, 18-95;
- Хуторская, 15-105;
- Ак.Панкратовой, 1-61;
- Круговая, 1-58;
- Хавкина, 1-51;
- пер. Цементный, 1-17;
- Котляревского, 1-23;
- Геологическая, 9-23;
- Степовая, 1-31;
- пер. Хуторской, 1-29;
- пер. Шебелинский, 13-27;
Куда обращаться в случае отключения света
Если в жилье отключили электроэнергию, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже ли зарегистрирована авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:
- в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
- в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;
- позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.
Ранее мы рассказывали, когда может вырасти цена на свет. Также мы сообщали, можно ли получать льготы и субсидию одновременно.
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