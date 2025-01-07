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Відключення світла в Одесі у вівторок — кому підготуватися

7 січня 2025 09:57
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Відключення світла в Одесі 7 січня — графіки, адреси ремонтів
Електрик за роботою. Фото: ДТЕК
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Сьогодні, 7 січня, відключень світла за графіками не буде. Але десятки будинків все ж залишаться без електрики через ремонтні роботи на мережах. До 19:00 електроенергію у домівки одеситів обіцяють повернути. Але час та адреси можуть змінюватися — про зміни фахівці повідомлять завчасно. 

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Повідомлення про ремонти. Фото: скриншот

Планові роботи

Південний РЕМ

Роботи до 17:00:

  • 1 лінія Вільямса, 21, 43;
  • Юрія Єгорова (Байкальська), 1-14; 
  • Юрія Коваленка (Єнісейська), 1-17; 
  • Максишка, 1-33; 
  • Рибальська, 1-75;
  • пров. Вишневий, 1-50; 
  • Худ.Федорова, 16-42; 
  • Є.Чикаленко, 19-48; 
  • пров. Радісний, 1-7; 
  • Алмазна, 2-34; 
  • Гумільова, 9-26; 
  • пров. Косий, 1,3; 
  • пров. Романтичний, 9, 22/46; 
    Ак.Гамалії;
  • Зелена, 1-80; 
  • Люстдорфська дор., 217-240; 
  • Офіцерська, 3-13;
  • Трамвайна, 1-24; 
  • Тролейбусна, 1-42; 
  • пров. Адольфа Лози;
  • пров. Сергія Параджанова; 
  • Тимченка, 1-35; 
  • пров. Електричний, 4а,б; 
  • пров. Трамвайний, 2; 
  • Зоряна, 4,6; 
  • пров. Ейзенштейна, 2-39;
  • Озерна, 1-58; 
  • пров. Дружний, 1-57;
  • Сергія Єфремова (Ак. Вавілова), 1-42; 
  • Відважних, 2-28; 
  • Аграрна, 3-52; 
  • Весняна, 1-34; 
  • Вірського, 3-40; 
  • Огренича, 1-6;
  • Місячна, 16а; 
  • Яблунева, 1-35; 
  • Дружний;
  • 3-я лінія, 14-18; 
  • М.Демченко 3-я лінія, 18б; 
  • пров. 2й М.Демченко, 3-4; 
  • Таїрова, 19-48; 
  • Д.Ковалевського, 2-39; 
  • Довга, 1-24;
  • Дворникова, 3-20; 
  • пров. 1й Колгоспний, 1-9; 
  • Єгорова, 12;
  • Рибальська Балка, 1-20; 
  • пров. 2й Амундсена, 19; 
  • пров. Байдарочний, 4-12; 
  • пров. Якірний, 1-12; 
  • Естонська, 7-20; 
  • пров. Каспійський, 1-9; 
  • В. Берладяну (Омська), 1-36; 
  • Просвіти, 6-51; 
  • Студена, 1-36; 
  • Танфільєва, 11; 
  • Ямська, 1-35.

Роботи до 19:00:

  • Абрикосова, 4-105; 
  • Дубовий Гай, 2-57; 
  • Лігінська, 1-33; 
  • Писарева, 28-40; 
  • Рівності, 84-104,195; 
  • пров. 1й Рівності, 86, 90, 197; 
  • пров. Абрикосовий, 1-29; 
  • пров.Рівності, 92; 
  • Фонтанська дор., 106/37,40;
  • Дачна, 4/2; 
  • пров. Янтарний, 6-8; 
  • Рибальська, 20; 
  • Айвазовського. 

Центральний РЕМ

Роботи до 18:00:

  • В.Арнаутська, 33-55; 
  • Пантелеймонівська, 7-56; 
  • Італійська, 41-71; 
  • М.Арнаутська, 34-59;
  • Корженка, 37-50; 
  • Станкова, 1-17; 
  • Гімназична, 3-30; 
  • Канатна, 72-78; 
  • Успенська, 61. 

Роботи до 19:00:

  • Квітнева, 20-33;
  • М. Лисенка, 1-27; 
  • Туристська, 7-15; 
  • Косяченка, 1-54; 
  • Самофалова, 1-25; 
  • пров. Кортацці, 1-4; 
  • пров. Морський, 2, 12, 29;
  • Іоганна Гена, 1-20; 
  • Й.Прибіка, 30-49; 
  • Сільська, 29-44; 
  • Тесс, 1-43; 
  • Квіткова, 1-21;
  • Платонова, 1-126; 
  • С.Ріхтера, 33-109;
  • пров. 1-2й Бузковий, 1-19; 
  • пров. Бузьковий, 2/2; 
  • проїзд Бузьковий, 1-6; 
  • Кордонна, 25-74;
  • пров. Квітковий, 10;
  • Кільцева, 8,8а; 
  • пров. Кришталевий, 1-10; 
  • Ольги Благовидової, 7-37; 
  • Богуна, 6-21; 
  • Радісна, 114, 116;
  • пров. Килимовий, 5-9; 
  • Малішевського, 9-55; 
  • Клименка, 25,33в; 
  • пров. Університетський, 1; 
  • Академічна, 16-18; 
  • Савельєва, 12а,б,в. 

Північний РЕМ

Роботи до 18:00:

  • вул. Висоцького, 1-11; 
  • С.Палія, 109,111. 

Роботи до 19:00:

  • пров. Л.Гінзбург, 5-43; 
  • пров. Оранжерейний, 18-95; 
  • Хуторська, 15-105; 
  • Ак.Панкратової, 1-61; 
  • Кругова, 1-58; 
  • Хавкіна, 1-51; 
  • пров. Цементний, 1-17; 
  • Котляревського, 1-23; 
  • Геологічна, 9-23; 
  • Степова, 1-31;
  • пров. Хуторський, 1-29;
  • пров. Шебелинський, 13-27. 

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо у житлі відключили електроенергію, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

  • у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
  • у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
  • зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Раніше ми розповідали, коли може зрости ціна на світло. Також ми повідомляли, чи можна отримувати пільги та субсидію одночасно.

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Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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