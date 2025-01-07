Відключення світла в Одесі 7 січня — графіки, адреси ремонтів

Відключення світла в Одесі у вівторок — кому підготуватися
Сьогодні, 7 січня, відключень світла за графіками не буде. Але десятки будинків все ж залишаться без електрики через ремонтні роботи на мережах. До 19:00 електроенергію у домівки одеситів обіцяють повернути. Але час та адреси можуть змінюватися — про зміни фахівці повідомлять завчасно.
Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.
Планові роботи
Південний РЕМ
Роботи до 17:00:
- 1 лінія Вільямса, 21, 43;
- Юрія Єгорова (Байкальська), 1-14;
- Юрія Коваленка (Єнісейська), 1-17;
- Максишка, 1-33;
- Рибальська, 1-75;
- пров. Вишневий, 1-50;
- Худ.Федорова, 16-42;
- Є.Чикаленко, 19-48;
- пров. Радісний, 1-7;
- Алмазна, 2-34;
- Гумільова, 9-26;
- пров. Косий, 1,3;
- пров. Романтичний, 9, 22/46;
Ак.Гамалії;
- Зелена, 1-80;
- Люстдорфська дор., 217-240;
- Офіцерська, 3-13;
- Трамвайна, 1-24;
- Тролейбусна, 1-42;
- пров. Адольфа Лози;
- пров. Сергія Параджанова;
- Тимченка, 1-35;
- пров. Електричний, 4а,б;
- пров. Трамвайний, 2;
- Зоряна, 4,6;
- пров. Ейзенштейна, 2-39;
- Озерна, 1-58;
- пров. Дружний, 1-57;
- Сергія Єфремова (Ак. Вавілова), 1-42;
- Відважних, 2-28;
- Аграрна, 3-52;
- Весняна, 1-34;
- Вірського, 3-40;
- Огренича, 1-6;
- Місячна, 16а;
- Яблунева, 1-35;
- Дружний;
- 3-я лінія, 14-18;
- М.Демченко 3-я лінія, 18б;
- пров. 2й М.Демченко, 3-4;
- Таїрова, 19-48;
- Д.Ковалевського, 2-39;
- Довга, 1-24;
- Дворникова, 3-20;
- пров. 1й Колгоспний, 1-9;
- Єгорова, 12;
- Рибальська Балка, 1-20;
- пров. 2й Амундсена, 19;
- пров. Байдарочний, 4-12;
- пров. Якірний, 1-12;
- Естонська, 7-20;
- пров. Каспійський, 1-9;
- В. Берладяну (Омська), 1-36;
- Просвіти, 6-51;
- Студена, 1-36;
- Танфільєва, 11;
- Ямська, 1-35.
Роботи до 19:00:
- Абрикосова, 4-105;
- Дубовий Гай, 2-57;
- Лігінська, 1-33;
- Писарева, 28-40;
- Рівності, 84-104,195;
- пров. 1й Рівності, 86, 90, 197;
- пров. Абрикосовий, 1-29;
- пров.Рівності, 92;
- Фонтанська дор., 106/37,40;
- Дачна, 4/2;
- пров. Янтарний, 6-8;
- Рибальська, 20;
- Айвазовського.
Центральний РЕМ
Роботи до 18:00:
- В.Арнаутська, 33-55;
- Пантелеймонівська, 7-56;
- Італійська, 41-71;
- М.Арнаутська, 34-59;
- Корженка, 37-50;
- Станкова, 1-17;
- Гімназична, 3-30;
- Канатна, 72-78;
- Успенська, 61.
Роботи до 19:00:
- Квітнева, 20-33;
- М. Лисенка, 1-27;
- Туристська, 7-15;
- Косяченка, 1-54;
- Самофалова, 1-25;
- пров. Кортацці, 1-4;
- пров. Морський, 2, 12, 29;
- Іоганна Гена, 1-20;
- Й.Прибіка, 30-49;
- Сільська, 29-44;
- Тесс, 1-43;
- Квіткова, 1-21;
- Платонова, 1-126;
- С.Ріхтера, 33-109;
- пров. 1-2й Бузковий, 1-19;
- пров. Бузьковий, 2/2;
- проїзд Бузьковий, 1-6;
- Кордонна, 25-74;
- пров. Квітковий, 10;
- Кільцева, 8,8а;
- пров. Кришталевий, 1-10;
- Ольги Благовидової, 7-37;
- Богуна, 6-21;
- Радісна, 114, 116;
- пров. Килимовий, 5-9;
- Малішевського, 9-55;
- Клименка, 25,33в;
- пров. Університетський, 1;
- Академічна, 16-18;
- Савельєва, 12а,б,в.
Північний РЕМ
Роботи до 18:00:
- вул. Висоцького, 1-11;
- С.Палія, 109,111.
Роботи до 19:00:
- пров. Л.Гінзбург, 5-43;
- пров. Оранжерейний, 18-95;
- Хуторська, 15-105;
- Ак.Панкратової, 1-61;
- Кругова, 1-58;
- Хавкіна, 1-51;
- пров. Цементний, 1-17;
- Котляревського, 1-23;
- Геологічна, 9-23;
- Степова, 1-31;
- пров. Хуторський, 1-29;
- пров. Шебелинський, 13-27.
Куди звертатись у разі відключення світла
Якщо у житлі відключили електроенергію, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:
- у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
- у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
- зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.
Раніше ми розповідали, коли може зрости ціна на світло. Також ми повідомляли, чи можна отримувати пільги та субсидію одночасно.
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