Відключення світла в Одесі 7 січня — графіки, адреси ремонтів

Електрик за роботою. Фото: ДТЕК

Сьогодні, 7 січня, відключень світла за графіками не буде. Але десятки будинків все ж залишаться без електрики через ремонтні роботи на мережах. До 19:00 електроенергію у домівки одеситів обіцяють повернути. Але час та адреси можуть змінюватися — про зміни фахівці повідомлять завчасно.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Планові роботи

Південний РЕМ

Роботи до 17:00:

1 лінія Вільямса, 21, 43;

Юрія Єгорова (Байкальська), 1-14;

Юрія Коваленка (Єнісейська), 1-17;

Максишка, 1-33;

Рибальська, 1-75;

пров. Вишневий, 1-50;

Худ.Федорова, 16-42;

Є.Чикаленко, 19-48;

пров. Радісний, 1-7;

Алмазна, 2-34;

Гумільова, 9-26;

пров. Косий, 1,3;

пров. Романтичний, 9, 22/46;

Ак.Гамалії;

Ак.Гамалії; Зелена, 1-80;

Люстдорфська дор., 217-240;

Офіцерська, 3-13;

Трамвайна, 1-24;

Тролейбусна, 1-42;

пров. Адольфа Лози;

пров. Сергія Параджанова;

Тимченка, 1-35;

пров. Електричний, 4а,б;

пров. Трамвайний, 2;

Зоряна, 4,6;

пров. Ейзенштейна, 2-39;

Озерна, 1-58;

пров. Дружний, 1-57;

Сергія Єфремова (Ак. Вавілова), 1-42;

Відважних, 2-28;

Аграрна, 3-52;

Весняна, 1-34;

Вірського, 3-40;

Огренича, 1-6;

Місячна, 16а;

Яблунева, 1-35;

Дружний;

3-я лінія, 14-18;

М.Демченко 3-я лінія, 18б;

пров. 2й М.Демченко, 3-4;

Таїрова, 19-48;

Д.Ковалевського, 2-39;

Довга, 1-24;

Дворникова, 3-20;

пров. 1й Колгоспний, 1-9;

Єгорова, 12;

Рибальська Балка, 1-20;

пров. 2й Амундсена, 19;

пров. Байдарочний, 4-12;

пров. Якірний, 1-12;

Естонська, 7-20;

пров. Каспійський, 1-9;

В. Берладяну (Омська), 1-36;

Просвіти, 6-51;

Студена, 1-36;

Танфільєва, 11;

Ямська, 1-35.

Роботи до 19:00:

Абрикосова, 4-105;

Дубовий Гай, 2-57;

Лігінська, 1-33;

Писарева, 28-40;

Рівності, 84-104,195;

пров. 1й Рівності, 86, 90, 197;

пров. Абрикосовий, 1-29;

пров.Рівності, 92;

Фонтанська дор., 106/37,40;

Дачна, 4/2;

пров. Янтарний, 6-8;

Рибальська, 20;

Айвазовського.

Центральний РЕМ

Роботи до 18:00:

В.Арнаутська, 33-55;

Пантелеймонівська, 7-56;

Італійська, 41-71;

М.Арнаутська, 34-59;

Корженка, 37-50;

Станкова, 1-17;

Гімназична, 3-30;

Канатна, 72-78;

Успенська, 61.

Роботи до 19:00:

Квітнева, 20-33;

М. Лисенка, 1-27;

Туристська, 7-15;

Косяченка, 1-54;

Самофалова, 1-25;

пров. Кортацці, 1-4;

пров. Морський, 2, 12, 29;

Іоганна Гена, 1-20;

Й.Прибіка, 30-49;

Сільська, 29-44;

Тесс, 1-43;

Квіткова, 1-21;

Платонова, 1-126;

С.Ріхтера, 33-109;

пров. 1-2й Бузковий, 1-19;

пров. Бузьковий, 2/2;

проїзд Бузьковий, 1-6;

Кордонна, 25-74;

пров. Квітковий, 10;

Кільцева, 8,8а;

пров. Кришталевий, 1-10;

Ольги Благовидової, 7-37;

Богуна, 6-21;

Радісна, 114, 116;

пров. Килимовий, 5-9;

Малішевського, 9-55;

Клименка, 25,33в;

пров. Університетський, 1;

Академічна, 16-18;

Савельєва, 12а,б,в.

Північний РЕМ

Роботи до 18:00:

вул. Висоцького, 1-11;

С.Палія, 109,111.

Роботи до 19:00:

пров. Л.Гінзбург, 5-43;

пров. Оранжерейний, 18-95;

Хуторська, 15-105;

Ак.Панкратової, 1-61;

Кругова, 1-58;

Хавкіна, 1-51;

пров. Цементний, 1-17;

Котляревського, 1-23;

Геологічна, 9-23;

Степова, 1-31;

пров. Хуторський, 1-29;

пров. Шебелинський, 13-27.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо у житлі відключили електроенергію, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

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