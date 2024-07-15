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Отключения света в Одесской области завтра — как будут действовать графики

15 июля 2024 22:29
Верзилова Єлизавета - редактор
Графики отключений света в Одесской области завтра, 16 июля - ДТЭК
Ребенок со свечой. Фото: Новини.LIVE
Верзилова Єлизавета - редактор

В Одесской области во вторник, 16 июля, прогнозируются почасовые отключения электроэнергии на протяжении целых суток. Потребители должны быть разделены на шесть групп, что обеспечит поочередность света всем жителям региона.

Об этом сообщили в пресс-службе ДТЭК Одесские электросети.

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График учитывает сложную ситуацию в энергосистеме и состоит из трех категорий:

  • Свет есть. Периоды, когда гарантировано наличие света. Это белый цвет на графике.
  • Света нет. Периоды, когда отключение будет происходить, гарантировано для того, чтобы сбалансировать энергосистему. Серый цвет на графике.
  • Возможны отключения. Периоды, когда отключение может быть применено, если дисбаланс в энергосистеме будет увеличиваться. В эти периоды рекомендуется снижать потребление электроэнергии и не пользоваться лифтами. Светло-серый цвет на графике.
Отключение света Одесса 16 июля, группа 1
График отключений для группы 1. Фото: ДТЭК
Отключение света Одесса 16 июля, группа 2
График отключений для группы 2. Фото: ДТЭК

Из-за жары до +40°С возможно ограничение одновременно четырех групп потребителей. Это может привести к отключениям и в серой, и в светло-серой зонах графиков.

Отключение света Одесса 16 июля, группа 3
График отключений для группы 3. Фото: ДТЭК
Отключение света Одесса16 июля, группа 4
График отключений для группы 4. Фото: ДТЭК

Где узнать графики

Узнать время восстановления света можно с помощью:

  • сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
  • чат-боту в Viber;
  • чат-боту в Telegram;
  • частные сообщения в Facebook;
  • подать заявку на сайте ДТЭК.
Отключение света Одесса 16 июля, группа 5
График отключений для группы 5. Фото: ДТЭК
Отключение света Одесса 16 июля, группа 6
График отключений для группы 6. Фото: ДТЭК

Напомним, что в связи с имеющимися проблемами в Одессе активно начали говорить о необходимости собственной теплоэлектроцентрали (ТЭЦ). Сейчас город запитывается от соседних регионов, что создает значительные проблемы.

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