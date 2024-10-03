Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Отключения света по графикам — что ожидает одесситов 4 октября arrow

Отключения света по графикам — что ожидает одесситов 4 октября

3 октября 2024 21:30
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Графики отключения света в Одессе на 4 октября
Электрики несут кабель. Фото: ДТЭК
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

В Одесской области на пятницу, 4 октября, энергетики не обещают стабилизационных отключений света. Однако графики будут снова действовать в случае нагрузки на систему.

Об этом сообщили в пресс-службе Укрэнерго.

Читайте также:
Отключение света в Одессе — какие графики на завтра.
Уведомление об отключении на 4 октября. Фото: скриншот

Отключение света в Одесской области

График учитывает сложную ситуацию в энергосистеме и состоит из трех категорий:

  • Свет есть. Периоды, когда гарантировано наличие света. Это белый цвет на графике.
  • Света нет. Периоды, когда отключение будет происходить гарантированно для того, чтобы сбалансировать энергосистему. Серый цвет на графике.
  • Возможны отключения. Периоды, когда отключение может быть применено, если дисбаланс в энергосистеме будет увеличиваться. В эти периоды рекомендуется снижать потребление электроэнергии и не пользоваться лифтами. Светло-серый цвет на графике.
Отключение света Одесса 7 сентября, группа 1
График отключений для группы 1. Фото: ДТЭК
Отключение света Одесса 7 сентября, группа 2
График отключений для группы 2. Фото: ДТЭК

Энергетики отмечают, что существует высокая вероятность отключения в светло-серой зоне. Одесситов также призывают не включать все мощные приборы одновременно и умеренно потреблять электроэнергию.

Отключение света Одесса 7 сентября, группа 3
График отключений для группы 3. Фото: ДТЭК
Отключение света Одесса 7 сентября, группа 4
График отключений для группы 4. Фото: ДТЭК
 

Где узнать графики

Узнать время восстановления света можно с помощью:

  • сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
  • чат-бота в Viber;
  • чат-бота в Telegram;
  • частных сообщений в Facebook;
  • подать заявку на сайте ДТЭК.
Отключение света Одесса 7 сентября, группа 5
График отключений для группы 5. Фото: ДТЭК
 
Отключение света Одесса 7 сентября, группа 6
График отключений для группы 6. Фото: ДТЭК

Напомним, в "Укрэнерго" призвали экономно потреблять свет.

Также мы писали о том, как украинцы оценивают работу власти по восстановлению объектов энергетической инфраструктуры.

Одесса Одесская область Новости Одессы отключения света графики отключений света

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

22:17 Во Львове владельцам квартир выписали штрафы за замену деревянных окон

21:54 Швейцария выделит 1,7 млрд долл. Украине — на что потратят средства

21:37 Динамо снова проиграло в Лиге Европы — киевляне провели неплохой матч

21:37 В Запорожье пьяный мужчина жестоко избил женщину возле бара

Новость с видео

21:36 Украинцы могут оформить отсрочку по почте — как правильно подать заявление

Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025 - 80x80

Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025

Text

21:30 Визит нового генсека НАТО в Киев, — эфир Остаповець_LIVE

21:30 Отключения света по графикам — что ожидает одесситов 4 октября

21:14 Россияне заявили об ударе ВСУ по Курской АЭС — в ЦПД показали видео опровержение

21:13 В Хмельницкой области судили военного, который сбежал из части

21:07 Удар по аэродрому Борисоглебск в России — появились спутниковые фото последствий

22:17 Во Львове владельцам квартир выписали штрафы за замену деревянных окон

21:54 Швейцария выделит 1,7 млрд долл. Украине — на что потратят средства

21:37 Динамо снова проиграло в Лиге Европы — киевляне провели неплохой матч

21:37 В Запорожье пьяный мужчина жестоко избил женщину возле бара

Новость с видео

21:36 Украинцы могут оформить отсрочку по почте — как правильно подать заявление

Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025 - 80x80

Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025

21:30 Отключения света по графикам — что ожидает одесситов 4 октября

21:14 Россияне заявили об ударе ВСУ по Курской АЭС — в ЦПД показали видео опровержение

21:13 В Хмельницкой области судили военного, который сбежал из части

21:07 Удар по аэродрому Борисоглебск в России — появились спутниковые фото последствий

20:57 Без врачей и медикаментов — как выглядит медицинский пункт для хасидов (видео)

Эксклюзив

18:49 Принудительно задержали ТЦК — что нужно знать одесситам

2 октября 2024

20:43 Шансы и конкуренты Зеленского — что не так с информацией о выборах в Украине

18:43 Снести или оставить — что будет с памятником Пушкину в Одессе

1 октября 2024

16:22 Сторонник Украины и ненавистник Путина — кто такой новый генсек НАТО и чего от него ждать

06:40 Цены на латунь в октябре — сколько в Украине стоит 1 кг цветных металлов

Новость с фото

06:29 Юридические фирмы взвинтили цены на услуги, связанные с ТЦК — что сколько стоит

06:15 От плена до международных площадок — интервью с защитником Азовстали

30 сентября 2024

15:57 Повышение налогов и повестки по почте — что изменится для украинцев с 1 октября

14:57 Руки прочь от Пушкина — одесситы вышли на митинг под ОВА

Новость с фото

06:24 Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025

Text

21:30 Визит нового генсека НАТО в Киев, — эфир Остаповець_LIVE

Text

17:50 Скандал с Зеленским в Польше и выход ВСУ из Угледара — эфир Вечір.LIVE

Text

15:17 Подготовка к холодам — что поможет Киеву пройти зиму в этом году

Text

13:29 Глава УИНП рассказал, способствует ли Польша поиск тел жертв Волынской трагедии

Text

13:00 Лучшие танки ВСУ в Курской области и громкое заявление Буданова — эфир День.LIVE

Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025 - 80x80

Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025

Text

11:28 Какие манипуляции применяет Польша перед выборами — детали от нардепки

Text

08:00 Выход ВСУ из Угледара и кадровые ротации в украинской разведке — эфир Ранок.LIVE

2 октября 2024
Text

22:11 Эксперт объяснил, что стало причиной потери Угледара и чем это грозит

Text

17:50 Жуткая казнь 16 военных ВСУ и важное заявление США — эфир Вечір.LIVE

Text

17:15 Стоимость электроэнергии для населения вырастет — сколько придется платить

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:58 В Украине изменят правила мобилизации для двух возрастных категорий

06:10 Индексация пенсий в 2025 году — известны некоторые детали перерасчета

Новость с видео

02:30 Кто из мужчин получит повестки Укрпочтой в первую очередь — три категории

1 октября 2024

00:03 НАБУ объявило в розыск проректора харьковского вуза — что он сделал

23 сентября 2024

03:20 Торт без выпечки на любой праздник за 10 минут — просто и вкусно

22 сентября 2024

12:52 Выплаты военнослужащим — на какую сумму отпускных можно рассчитывать

21 сентября 2024

06:30 Новые правила мобилизации — какое имущество не могут забрать у уклонистов

30 сентября 2024
Новость с видео

21:33 Выезд мужчин старше 50 лет за границу — изменятся ли правила

22 сентября 2024

06:10 Повышение пенсии — кто сможет получить надбавки этой осенью

25 сентября 2024

06:10 Пенсии украинцев — у кого повысятся выплаты с 1 октября