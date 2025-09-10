Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоКино и сериалыГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Отключения света в Одессе — какие районы и улицы в списке

Отключения света в Одессе — какие районы и улицы в списке

Ua ru
Дата публикации 10 сентября 2025 10:42
В Одессе частично отключат свет из-за ремонта электросетей
Электрик проводит ремонтные работы. Фото: ДТЭК

Сегодня, 10 сентября, в Одессе снова не будет света, энергетики будут проводить ремонтные работы. Вернуть электроснабжение в дома одесситов планируют до конца дня.

Об этом сообщили на официальном канале города.

Реклама
Читайте также:

У кого не будет света

Из-за запланированных ремонтных работ света сегодня не будет по следующим адресам:

Северный РЭС:

  • 38-я, 42-я, 43-я, 54-я, 55-я Линии на жилом массиве,
  • 1-а, 2-а, 3-я, 4-а, 5-а, 6-а, Садовая,
  • Авангардная, 1-31,
  • Бардаха, 12,
  • Большая Садовая,
  • Выставочная, 14-32,
  • Глаубермана,
  • Донецкая,
  • Дорожная, 10а,12а,
  • П. Ивахненко, 9-79А,
  • Караимская, 34, 34А,
  • Керченская, 27-62,
  • Кишиневская, 2-24,
  • О. Кошица,
  • Капитана Кузнецова, 3-14,
  • Летняя, 1-30,
  • И. Луценко, 1,1а,
  • Малая Садовая, 2-22,
  • Мариупольская, 23-68,
  • Нечуя-Левицкого, 4-16,
  • Обрывистая, 1-22,
  • Парковая, 28,28а,
  • Южная, 8,
  • Южная дорога, 18,
  • Наклонная, 1-59, 174,
  • Светлая, 1,
  • Чайковая, 1-71,
  • Шеваловых, 2-19,
  • Шептицкого, 1,3,5,
  • Штилевая, 2-118,
  • Николаевская дорога, 65,
  • дорога Южная, 1-73,
  • переулок 1-й, 2-й Дунаевского,
  • переулок 1-й, 3-й Керченский,
  • переулок Квантовый,
  • переулок Одесский, 3,3а,5,7,
  • переулок. М. Сташевской, 1-21,
  • ул. Леси Украинки, 10,12,20, 11, 11А,
  • просп. Князя Владимира Великого, 52.

Работы до 18:00-20:00.

Центральный РЭС:

  • Авиационная, 1,1/корп.5,
  • Бойчука Михаила, 50-56, 73, 73А, 73Б, 75, 75А,
  • Буковецкого 11-26,
  • А.Вадатурского, 66-92,
  • Весенняя, 4-41,
  • Глиняная, 27-48,
  • Гранитная, 1-26,
  • Ефимова, 2-49,
  • С. Караванского, 33,
  • Ивана и Юрия Лип, 9-59,
  • Живописная, 15, 18-22,
  • Мраморная, 27-48,
  • Г. Могильницкой, 2,4А,5,9,
  • А.Тимошенко, 39,41,42,
  • Ф. Пишенина, 8,
  • Поездная, 5, 5а, 6,
  • Ш. Руставели, 23-53,
  • Складская, 2, 2/4,
  • И. Фунтового, 1-24,
  • В. Черновола, 7,
  • дорога Люстдорфская, 2Б, 4Б, 4В,
  • переулок Герцена, 2-11, 51,
  • переулок Косовский, 3-8,
  • переулок Парашютный, 1а-8б,
  • переулок Рекордный, 1-7/1.

Работы до 19:00.

Южный РЭС:

  • Ак. Вернадского, 18-51,
  • Китобойная, 18-92,
  • Куприна, 50-54б,
  • Педагогическая, 21,
  • Планетная, 38а, 38б,
  • Черниговская, 1- 24,
  • С. Шелухина, 1-33,
  • дорога Николаевская, 132/8,
  • 2-й переулок Китобойный, 1-18,
  • переулок Климовича, 2-8,
  • переулок Кричевского Василия, 2-7А,
  • переулок Славы, 4,7,8,8а,9,10,
  • переулок Черниговский, 1/а-8,
  • переулок Чеховского, 1-8,
  • переулок Чубинского Павла, 3-7Г.

Работы до 19:00.

Куда обращаться в случае отключения света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже зарегистрирована авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

  • в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
  • в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;
  • позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный).

Добавим, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, мы писали, что гендиректор YASNO Сергей Коваленко рассказал о состоянии энергосистемы. Также мы сообщали, что в Минэнерго призвали экономить электроснабжение.

Одесса Одесская область Новости Одессы отключения света свет
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации