В Одессе частично отключат свет из-за ремонта электросетей

Электрик проводит ремонтные работы. Фото: ДТЭК

Сегодня, 10 сентября, в Одессе снова не будет света, энергетики будут проводить ремонтные работы. Вернуть электроснабжение в дома одесситов планируют до конца дня.

Об этом сообщили на официальном канале города.

Реклама

Читайте также:

У кого не будет света

Из-за запланированных ремонтных работ света сегодня не будет по следующим адресам:

Северный РЭС:

38-я, 42-я, 43-я, 54-я, 55-я Линии на жилом массиве,

1-а, 2-а, 3-я, 4-а, 5-а, 6-а, Садовая,

Авангардная, 1-31,

Бардаха, 12,

Большая Садовая,

Выставочная, 14-32,

Глаубермана,

Донецкая,

Дорожная, 10а,12а,

П. Ивахненко, 9-79А,

Караимская, 34, 34А,

Керченская, 27-62,

Кишиневская, 2-24,

О. Кошица,

Капитана Кузнецова, 3-14,

Летняя, 1-30,

И. Луценко, 1,1а,

Малая Садовая, 2-22,

Мариупольская, 23-68,

Нечуя-Левицкого, 4-16,

Обрывистая, 1-22,

Парковая, 28,28а,

Южная, 8,

Южная дорога, 18,

Наклонная, 1-59, 174,

Светлая, 1,

Чайковая, 1-71,

Шеваловых, 2-19,

Шептицкого, 1,3,5,

Штилевая, 2-118,

Николаевская дорога, 65,

дорога Южная, 1-73,

переулок 1-й, 2-й Дунаевского,

переулок 1-й, 3-й Керченский,

переулок Квантовый,

переулок Одесский, 3,3а,5,7,

переулок. М. Сташевской, 1-21,

ул. Леси Украинки, 10,12,20, 11, 11А,

просп. Князя Владимира Великого, 52.

Работы до 18:00-20:00.

Центральный РЭС:

Авиационная, 1,1/корп.5,

Бойчука Михаила, 50-56, 73, 73А, 73Б, 75, 75А,

Буковецкого 11-26,

А.Вадатурского, 66-92,

Весенняя, 4-41,

Глиняная, 27-48,

Гранитная, 1-26,

Ефимова, 2-49,

С. Караванского, 33,

Ивана и Юрия Лип, 9-59,

Живописная, 15, 18-22,

Мраморная, 27-48,

Г. Могильницкой, 2,4А,5,9,

А.Тимошенко, 39,41,42,

Ф. Пишенина, 8,

Поездная, 5, 5а, 6,

Ш. Руставели, 23-53,

Складская, 2, 2/4,

И. Фунтового, 1-24,

В. Черновола, 7,

дорога Люстдорфская, 2Б, 4Б, 4В,

переулок Герцена, 2-11, 51,

переулок Косовский, 3-8,

переулок Парашютный, 1а-8б,

переулок Рекордный, 1-7/1.

Работы до 19:00.

Южный РЭС:

Ак. Вернадского, 18-51,

Китобойная, 18-92,

Куприна, 50-54б,

Педагогическая, 21,

Планетная, 38а, 38б,

Черниговская, 1- 24,

С. Шелухина, 1-33,

дорога Николаевская, 132/8,

2-й переулок Китобойный, 1-18,

переулок Климовича, 2-8,

переулок Кричевского Василия, 2-7А,

переулок Славы, 4,7,8,8а,9,10,

переулок Черниговский, 1/а-8,

переулок Чеховского, 1-8,

переулок Чубинского Павла, 3-7Г.

Работы до 19:00.

Куда обращаться в случае отключения света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже зарегистрирована авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;

в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;

позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный).

Добавим, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, мы писали, что гендиректор YASNO Сергей Коваленко рассказал о состоянии энергосистемы. Также мы сообщали, что в Минэнерго призвали экономить электроснабжение.