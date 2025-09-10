В Одессе частично отключат свет из-за ремонта электросетей

Отключения света в Одессе — какие районы и улицы в списке
Сегодня, 10 сентября, в Одессе снова не будет света, энергетики будут проводить ремонтные работы. Вернуть электроснабжение в дома одесситов планируют до конца дня.
Об этом сообщили на официальном канале города.
У кого не будет света
Из-за запланированных ремонтных работ света сегодня не будет по следующим адресам:
Северный РЭС:
- 38-я, 42-я, 43-я, 54-я, 55-я Линии на жилом массиве,
- 1-а, 2-а, 3-я, 4-а, 5-а, 6-а, Садовая,
- Авангардная, 1-31,
- Бардаха, 12,
- Большая Садовая,
- Выставочная, 14-32,
- Глаубермана,
- Донецкая,
- Дорожная, 10а,12а,
- П. Ивахненко, 9-79А,
- Караимская, 34, 34А,
- Керченская, 27-62,
- Кишиневская, 2-24,
- О. Кошица,
- Капитана Кузнецова, 3-14,
- Летняя, 1-30,
- И. Луценко, 1,1а,
- Малая Садовая, 2-22,
- Мариупольская, 23-68,
- Нечуя-Левицкого, 4-16,
- Обрывистая, 1-22,
- Парковая, 28,28а,
- Южная, 8,
- Южная дорога, 18,
- Наклонная, 1-59, 174,
- Светлая, 1,
- Чайковая, 1-71,
- Шеваловых, 2-19,
- Шептицкого, 1,3,5,
- Штилевая, 2-118,
- Николаевская дорога, 65,
- дорога Южная, 1-73,
- переулок 1-й, 2-й Дунаевского,
- переулок 1-й, 3-й Керченский,
- переулок Квантовый,
- переулок Одесский, 3,3а,5,7,
- переулок. М. Сташевской, 1-21,
- ул. Леси Украинки, 10,12,20, 11, 11А,
- просп. Князя Владимира Великого, 52.
Работы до 18:00-20:00.
Центральный РЭС:
- Авиационная, 1,1/корп.5,
- Бойчука Михаила, 50-56, 73, 73А, 73Б, 75, 75А,
- Буковецкого 11-26,
- А.Вадатурского, 66-92,
- Весенняя, 4-41,
- Глиняная, 27-48,
- Гранитная, 1-26,
- Ефимова, 2-49,
- С. Караванского, 33,
- Ивана и Юрия Лип, 9-59,
- Живописная, 15, 18-22,
- Мраморная, 27-48,
- Г. Могильницкой, 2,4А,5,9,
- А.Тимошенко, 39,41,42,
- Ф. Пишенина, 8,
- Поездная, 5, 5а, 6,
- Ш. Руставели, 23-53,
- Складская, 2, 2/4,
- И. Фунтового, 1-24,
- В. Черновола, 7,
- дорога Люстдорфская, 2Б, 4Б, 4В,
- переулок Герцена, 2-11, 51,
- переулок Косовский, 3-8,
- переулок Парашютный, 1а-8б,
- переулок Рекордный, 1-7/1.
Работы до 19:00.
Южный РЭС:
- Ак. Вернадского, 18-51,
- Китобойная, 18-92,
- Куприна, 50-54б,
- Педагогическая, 21,
- Планетная, 38а, 38б,
- Черниговская, 1- 24,
- С. Шелухина, 1-33,
- дорога Николаевская, 132/8,
- 2-й переулок Китобойный, 1-18,
- переулок Климовича, 2-8,
- переулок Кричевского Василия, 2-7А,
- переулок Славы, 4,7,8,8а,9,10,
- переулок Черниговский, 1/а-8,
- переулок Чеховского, 1-8,
- переулок Чубинского Павла, 3-7Г.
Работы до 19:00.
Куда обращаться в случае отключения света
Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже зарегистрирована авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:
- в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
- в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;
- позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный).
Добавим, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.
Напомним, мы писали, что гендиректор YASNO Сергей Коваленко рассказал о состоянии энергосистемы. Также мы сообщали, что в Минэнерго призвали экономить электроснабжение.
