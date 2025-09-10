Відео
Відключення світла в Одесі — які райони та вулиці у списку

Дата публікації: 10 вересня 2025 10:42
В Одесі частково вимкнуть світло через ремонт електромереж
Електрик проводить ремонтні роботи. Фото: ДТЕК

Сьогодні, 10 вересня, в Одесі знову не буде світла, енергетики проводитимуть ремонтні роботи. Повернути електропостачання в домівки одеситів планують до кінця дня.

Про це повідомили на офіційному каналі міста.

Читайте також:

У кого не буде світла

Через заплановані ремонтні роботи світла сьогодні не буде за такими адресами:

Північний РЕМ:

  • 38-а, 42-а, 43-я, 54-а, 55-а Лінії на житловому масиві,
  • 1-а, 2-а, 3-я, 4-а, 5-а, 6-а, Садова,
  • Авангардна, 1-31,
  • Бардаха, 12,
  • Велика Садова,
  • Виставкова, 14-32,
  • Глаубермана,
  • Донецька,
  • Дорожня, 10а,12а,
  • П. Івахненко, 9 -79А,
  • Караїмська, 34, 34А,
  • Керченська, 27-62,
  • Кишинівська, 2-24,
  • О. Кошиця,
  • Капітана Кузнецова, 3-14,
  • Літня, 1-30,
  • І. Луценка, 1,1а,
  • Мала Садова, 2-22,
  • Маріупольська, 23-68,
  • Нечуя-Левицького, 4-16,
  • Обривиста, 1-22,
  • Паркова, 28,28а,
  • Південна, 8,
  • Південна дорога, 18,
  • Похила,1-59, 174,
  • Світла, 1,
  • Чайкова, 1-71,
  • Шевальових, 2-19,
  • Шептицького, 1,3,5,
  • Штильова, 2-118,
  • дорога Миколаївська, 65,
  • дорога Південна, 1-73,
  • пров. 1-й, 2-й Дунаєвського,
  • пров. 1-й, 3-й Керченський,
  • пров. Квантовий,
  • пров. Одеський, 3,3а,5,7,
  • пров. М. Сташевської, 1-21,
  • вул. Лесі Українки, 10,12,20, 11, 11А,
  • просп. Князя Володимира Великого, 52.

Роботи до 18:00-20:00.

Центральний РЕМ:

  • Авіаційна, 1,1/корп.5,
  • Бойчука Михайла, 50-56, 73, 73А, 73Б, 75, 75А,
  • Буковецького 11-26,
  • О.Вадатурського, 66-92,
  • Весняна, 4-41,
  • Глиняна, 27-48,
  • Гранітна, 1-26,
  • Єфимова, 2-49,
  • С. Караванського, 33,
  • Івана і Юрія Лип, 9-59,
  • Мальовнича, 15, 18-22,
  • Мармурова, 27-48,
  • Г. Могильницької, 2,4А,5,9,
  • О.Тимошенка, 39,41,42,
  • Ф. Пішеніна, 8,
  • Поїздна, 5, 5а, 6,  
  • Ш. Руставелі, 23-53,  
  • Складська, 2, 2/4,
  • І. Фунтового, 1-24,
  • В. Чорновіла, 7,
  • дорога Люстдорфська, 2Б, 4Б, 4В,
  • пров. Герцена, 2-11, 51,
  • пров. Косовський, 3-8,
  • пров. Парашутний, 1а-8б,
  • пров. Рекордний, 1-7/1.

Роботи до 19:00.

Південний РЕМ:

  • Ак. Вернадського, 18-51,
  • Китобійна, 18-92,
  • Купріна, 50-54б,
  • Педагогічна, 21,
  • Планетна, 38а, 38б,
  • Чернігівська, 1- 24,
  • С. Шелухина, 1-33,
  • дорога Миколаївська, 132/8,
  • 2-й пров. Китобійний,1-18,
  • пров. Климовича, 2-8,
  • пров. Кричевського Василя, 2-7А,
  • пров. Слави, 4,7,8,8а,9,10,
  • пров. Чернігівський, 1/а-8,
  • пров. Чеховського, 1-8,
  • пров. Чубинського Павла, 3-7Г.

Роботи до 19:00.

Куди звертатися у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

  • у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
  • у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
  • зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). 

Додамо, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені. 

Нагадаємо, ми писали, що гендиректор YASNO Сергій Коваленко розповів про стан енергосистеми. Також ми повідомляли, що в Міненерго закликали економити електропостачання.

Одеса Одеська область Новини Одеси відключення світла світло
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
