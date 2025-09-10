В Одесі частково вимкнуть світло через ремонт електромереж

Відключення світла в Одесі — які райони та вулиці у списку
Сьогодні, 10 вересня, в Одесі знову не буде світла, енергетики проводитимуть ремонтні роботи. Повернути електропостачання в домівки одеситів планують до кінця дня.
Про це повідомили на офіційному каналі міста.
У кого не буде світла
Через заплановані ремонтні роботи світла сьогодні не буде за такими адресами:
Північний РЕМ:
- 38-а, 42-а, 43-я, 54-а, 55-а Лінії на житловому масиві,
- 1-а, 2-а, 3-я, 4-а, 5-а, 6-а, Садова,
- Авангардна, 1-31,
- Бардаха, 12,
- Велика Садова,
- Виставкова, 14-32,
- Глаубермана,
- Донецька,
- Дорожня, 10а,12а,
- П. Івахненко, 9 -79А,
- Караїмська, 34, 34А,
- Керченська, 27-62,
- Кишинівська, 2-24,
- О. Кошиця,
- Капітана Кузнецова, 3-14,
- Літня, 1-30,
- І. Луценка, 1,1а,
- Мала Садова, 2-22,
- Маріупольська, 23-68,
- Нечуя-Левицького, 4-16,
- Обривиста, 1-22,
- Паркова, 28,28а,
- Південна, 8,
- Південна дорога, 18,
- Похила,1-59, 174,
- Світла, 1,
- Чайкова, 1-71,
- Шевальових, 2-19,
- Шептицького, 1,3,5,
- Штильова, 2-118,
- дорога Миколаївська, 65,
- дорога Південна, 1-73,
- пров. 1-й, 2-й Дунаєвського,
- пров. 1-й, 3-й Керченський,
- пров. Квантовий,
- пров. Одеський, 3,3а,5,7,
- пров. М. Сташевської, 1-21,
- вул. Лесі Українки, 10,12,20, 11, 11А,
- просп. Князя Володимира Великого, 52.
Роботи до 18:00-20:00.
Центральний РЕМ:
- Авіаційна, 1,1/корп.5,
- Бойчука Михайла, 50-56, 73, 73А, 73Б, 75, 75А,
- Буковецького 11-26,
- О.Вадатурського, 66-92,
- Весняна, 4-41,
- Глиняна, 27-48,
- Гранітна, 1-26,
- Єфимова, 2-49,
- С. Караванського, 33,
- Івана і Юрія Лип, 9-59,
- Мальовнича, 15, 18-22,
- Мармурова, 27-48,
- Г. Могильницької, 2,4А,5,9,
- О.Тимошенка, 39,41,42,
- Ф. Пішеніна, 8,
- Поїздна, 5, 5а, 6,
- Ш. Руставелі, 23-53,
- Складська, 2, 2/4,
- І. Фунтового, 1-24,
- В. Чорновіла, 7,
- дорога Люстдорфська, 2Б, 4Б, 4В,
- пров. Герцена, 2-11, 51,
- пров. Косовський, 3-8,
- пров. Парашутний, 1а-8б,
- пров. Рекордний, 1-7/1.
Роботи до 19:00.
Південний РЕМ:
- Ак. Вернадського, 18-51,
- Китобійна, 18-92,
- Купріна, 50-54б,
- Педагогічна, 21,
- Планетна, 38а, 38б,
- Чернігівська, 1- 24,
- С. Шелухина, 1-33,
- дорога Миколаївська, 132/8,
- 2-й пров. Китобійний,1-18,
- пров. Климовича, 2-8,
- пров. Кричевського Василя, 2-7А,
- пров. Слави, 4,7,8,8а,9,10,
- пров. Чернігівський, 1/а-8,
- пров. Чеховського, 1-8,
- пров. Чубинського Павла, 3-7Г.
Роботи до 19:00.
Куди звертатися у разі відключення світла
Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:
- у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
- у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
- зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний).
Додамо, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.
Нагадаємо, ми писали, що гендиректор YASNO Сергій Коваленко розповів про стан енергосистеми. Також ми повідомляли, що в Міненерго закликали економити електропостачання.
