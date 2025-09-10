В Одесі частково вимкнуть світло через ремонт електромереж

Електрик проводить ремонтні роботи. Фото: ДТЕК

Сьогодні, 10 вересня, в Одесі знову не буде світла, енергетики проводитимуть ремонтні роботи. Повернути електропостачання в домівки одеситів планують до кінця дня.

Про це повідомили на офіційному каналі міста.

Реклама

Читайте також:

У кого не буде світла

Через заплановані ремонтні роботи світла сьогодні не буде за такими адресами:

Північний РЕМ:

38-а, 42-а, 43-я, 54-а, 55-а Лінії на житловому масиві,

1-а, 2-а, 3-я, 4-а, 5-а, 6-а, Садова,

Авангардна, 1-31,

Бардаха, 12,

Велика Садова,

Виставкова, 14-32,

Глаубермана,

Донецька,

Дорожня, 10а,12а,

П. Івахненко, 9 -79А,

Караїмська, 34, 34А,

Керченська, 27-62,

Кишинівська, 2-24,

О. Кошиця,

Капітана Кузнецова, 3-14,

Літня, 1-30,

І. Луценка, 1,1а,

Мала Садова, 2-22,

Маріупольська, 23-68,

Нечуя-Левицького, 4-16,

Обривиста, 1-22,

Паркова, 28,28а,

Південна, 8,

Південна дорога, 18,

Похила,1-59, 174,

Світла, 1,

Чайкова, 1-71,

Шевальових, 2-19,

Шептицького, 1,3,5,

Штильова, 2-118,

дорога Миколаївська, 65,

дорога Південна, 1-73,

пров. 1-й, 2-й Дунаєвського,

пров. 1-й, 3-й Керченський,

пров. Квантовий,

пров. Одеський, 3,3а,5,7,

пров. М. Сташевської, 1-21,

вул. Лесі Українки, 10,12,20, 11, 11А,

просп. Князя Володимира Великого, 52.

Роботи до 18:00-20:00.

Центральний РЕМ:

Авіаційна, 1,1/корп.5,

Бойчука Михайла, 50-56, 73, 73А, 73Б, 75, 75А,

Буковецького 11-26,

О.Вадатурського, 66-92,

Весняна, 4-41,

Глиняна, 27-48,

Гранітна, 1-26,

Єфимова, 2-49,

С. Караванського, 33,

Івана і Юрія Лип, 9-59,

Мальовнича, 15, 18-22,

Мармурова, 27-48,

Г. Могильницької, 2,4А,5,9,

О.Тимошенка, 39,41,42,

Ф. Пішеніна, 8,

Поїздна, 5, 5а, 6,

Ш. Руставелі, 23-53,

Складська, 2, 2/4,

І. Фунтового, 1-24,

В. Чорновіла, 7,

дорога Люстдорфська, 2Б, 4Б, 4В,

пров. Герцена, 2-11, 51,

пров. Косовський, 3-8,

пров. Парашутний, 1а-8б,

пров. Рекордний, 1-7/1.

Роботи до 19:00.

Південний РЕМ:

Ак. Вернадського, 18-51,

Китобійна, 18-92,

Купріна, 50-54б,

Педагогічна, 21,

Планетна, 38а, 38б,

Чернігівська, 1- 24,

С. Шелухина, 1-33,

дорога Миколаївська, 132/8,

2-й пров. Китобійний,1-18,

пров. Климовича, 2-8,

пров. Кричевського Василя, 2-7А,

пров. Слави, 4,7,8,8а,9,10,

пров. Чернігівський, 1/а-8,

пров. Чеховського, 1-8,

пров. Чубинського Павла, 3-7Г.

Роботи до 19:00.

Куди звертатися у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний).

Додамо, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, ми писали, що гендиректор YASNO Сергій Коваленко розповів про стан енергосистеми. Також ми повідомляли, що в Міненерго закликали економити електропостачання.