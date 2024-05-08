Отключение в Одессе — часть горожан остались сегодня без воды
Сегодня, 8 мая, у некоторых жителей Киевского района Одессы не будет воды из-за ремонтных работ. Водоснабжение в дома одесситов планируют вернуть во второй половине суток — в 15:00, но время выполнения работ может меняться, как и перечень адресов, ведь могут быть и аварийные отключения в течение дня.
Об этом сообщает прессслужба "Инфоксводоканала".
Где нет воды
- Левитана — все дома;
- Люстдорфская дорога, 152/3, 152/4, 152/5, 152/6;
- просп. Академика Глушко, 6а.
- Церковная — все дома;
- Ат. Головатого, 1 — 38.
"Обращаем внимание, что время восстановления водоснабжения предыдущее и может меняться во время проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления водоснабжения может также потребоваться время на заполнение системы водой, и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени. Филиал "Инфоксводоканал" извиняется за временно причиненные неудобства", — говорится в сообщении коммунальщиков.
Куда обращаться
Телефон для справок (круглосуточно):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Также можно обратиться за помощью по электронной почте [email protected] и чат-бот в Facebook. Таким образом будет легче передать показатели.
Больше о коммунальных услугах
Напомним, Национальная комиссия по госрегулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) может повысить тарифы на водоснабжение. Цена одного кубометра воды будет зависеть от региона и может составить 60%.
Ранее сообщалось, что в 2024 году государство гарантирует предоставление льгот на жилищно-коммунальные услуги для ряда категорий граждан. Право на скидки регулирует правительственное постановление №389, принимающее во внимание среднемесячный доход человека и его семьи.
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