Відключення в Одесі — частина містян залишились сьогодні без води
Сьогодні, 8 травня, у деяких жителів Київського району Одеси не буде води через ремонтні роботи. Водопостачання в домівки одеситів планують поверну в другій половині доби — о 15:00, але час виконання робіт може змінюватись, як і перелік адрес, адже можуть бути й аварійні відключення упродовж дня.
Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".
Де немає води
- Левітана — усі будинки;
- Люстдорфська дорога, 152/3, 152/4, 152/5, 152/6;
- просп. Академіка Глушка, 6а;
- Церковна — усі будинки;
- От. Головатого, 1 — 38.
"Звертаємо увагу, що час відновлення водопостачання попередній і може змінюватися під час проведення ремонтних робіт як в більший, так і в менший бік. Після відновлення водопостачання може також знадобитися час на заповнення системи водою, і більш віддалені споживачі або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу. Філія "Інфоксводоканал" перепрошує за тимчасово заподіяні незручності", — йдеться у повідомленні комунальників.
Куди звертатись
Телефон для довідок (цілодобово):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Також можна звернутися за допомогою через електронну пошту [email protected] та чат-бот у Facebook. Таким чином, буде легше передати показники.
Більше про комунальні послуги
Нагадаємо, Національна комісія з держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) може підвищити тарифи на водопостачання. Ціна одного кубометра води залежатиме від регіону і може сягнути 60%.
Раніше ми повідомляли, що у 2024 році держава гарантує надання пільг на житлово-комунальні послуги для низки категорій громадян. Право на знижки регулює урядова постанова №389, яка бере до уваги середньомісячний дохід особи та її родини.
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