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Відключення в Одесі — частина містян залишились сьогодні без води

8 травня 2024 10:50
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Відключення в Одесі — частина містян залишились сьогодні без води
Одеситам відключать воду до другої половини доби. Фото: Новини.LIVE
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Сьогодні, 8 травня, у деяких жителів Київського району Одеси не буде води через ремонтні роботи. Водопостачання в домівки одеситів планують поверну в другій половині доби — о 15:00, але час виконання робіт може змінюватись, як і перелік адрес, адже можуть бути й аварійні відключення упродовж дня. 

Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

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Де немає води

  • Левітана — усі будинки;  
  • Люстдорфська дорога, 152/3, 152/4, 152/5, 152/6;
  • просп. Академіка Глушка, 6а;
  • Церковна — усі будинки;
  • От. Головатого, 1 — 38.

"Звертаємо увагу, що час відновлення водопостачання попередній і може змінюватися під час проведення ремонтних робіт як в більший, так і в менший бік. Після відновлення водопостачання може також знадобитися час на заповнення системи водою, і більш віддалені споживачі або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу. Філія "Інфоксводоканал" перепрошує за тимчасово заподіяні незручності", — йдеться у повідомленні комунальників.

Куди звертатись

Телефон для довідок (цілодобово):  

  • 0-800-307-505;  
  • 048-705-55-05;  
  • 068-905-55-05;  
  • 066-905-55-05;  
  • 093-17-00-155.

Також можна звернутися за допомогою через електронну пошту [email protected] та чат-бот у Facebook. Таким чином, буде легше передати показники.

Більше про комунальні послуги

Нагадаємо, Національна комісія з держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) може підвищити тарифи на водопостачання. Ціна одного кубометра води залежатиме від регіону і може сягнути 60%.

Раніше ми повідомляли, що у 2024 році держава гарантує надання пільг на житлово-комунальні послуги для низки категорій громадян. Право на знижки регулює урядова постанова №389, яка бере до уваги середньомісячний дохід особи та її родини.

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