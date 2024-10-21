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Отключение воды — кому из одесситов стоит запастись

21 октября 2024 13:59
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Отключение воды в Одессе сегодня, 21 октября: адреса
Вода капает из крана. Фото: freepik.com
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

В Одессе в понедельник, 21 октября, из-за ремонтных работ тысячи горожан остались без воды. Снабжение коммунальщики обещают возобновить до 20:00, однако время выполнения работ и перечень адресов могут меняться.

Об этом сообщает прессслужба Инфоксводоканала.

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Адреса отключений воды. Фото: скриншот

Где нет воды в Одессе.

До 19:00 воды не будет по следующим адресам:

  • ул. Ивана и Юрия Лип, 22-30;
  • ул. Генерала Петрова;
  • ул. Героев Крут.

До 20:00 без воды будут жители следующих улиц:

  • Чубаевка (район);
  • улицы Толбухина;
  • Краснова;
  • Героев Пограничников;
  • Фонтанская дорога, 51-69;
  • Люстдорфская дорога 27.

Куда обращаться

Телефон для справок (круглосуточно):

  • 0-800-307-505;
  • 048-705-55-05;
  • 068-905-55-05;
  • 066-905-55-05;
  • 093-17-00-155.

Также можно обратиться за помощью по электронной почте ovs@infoxvod.com.ua и чат-бот в Facebook.

В Одессе не работают бюветы

Добавим, что в городском совете сообщили о временном закрытии двух бюветных комплексов для проведения капитального ремонта.

На бюветных комплексах, расположенных в сквере Мечникова и на проспекте Князя Ярослава Мудрого, 1, запланирован капитальный ремонт из-за выхода из строя скважин. В рамках планируемых работ предусмотрено бурение новых. В настоящее время продолжается процесс подготовки к капитальному ремонту. Все работы планируется завершить к концу 2024 года.

Напомним, украинцы получат третью платежку за газ. Также мы сообщали, кто имеет право на льготы по оплате услуг ЖКХ.

вода Одесса Одесская область Новости Одессы отсутствие воды

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14:16 Нафтогаз рассказал, когда клиенты могут вернуть деньги с оплаты за газ

13:59 Отключение воды — кому из одесситов стоит запастись

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