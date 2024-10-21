Отключение воды в Одессе сегодня, 21 октября: адреса

Отключение воды — кому из одесситов стоит запастись
В Одессе в понедельник, 21 октября, из-за ремонтных работ тысячи горожан остались без воды. Снабжение коммунальщики обещают возобновить до 20:00, однако время выполнения работ и перечень адресов могут меняться.
Об этом сообщает прессслужба Инфоксводоканала.
Где нет воды в Одессе.
До 19:00 воды не будет по следующим адресам:
- ул. Ивана и Юрия Лип, 22-30;
- ул. Генерала Петрова;
- ул. Героев Крут.
До 20:00 без воды будут жители следующих улиц:
- Чубаевка (район);
- улицы Толбухина;
- Краснова;
- Героев Пограничников;
- Фонтанская дорога, 51-69;
- Люстдорфская дорога 27.
Куда обращаться
Телефон для справок (круглосуточно):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Также можно обратиться за помощью по электронной почте ovs@infoxvod.com.ua и чат-бот в Facebook.
В Одессе не работают бюветы
Добавим, что в городском совете сообщили о временном закрытии двух бюветных комплексов для проведения капитального ремонта.
На бюветных комплексах, расположенных в сквере Мечникова и на проспекте Князя Ярослава Мудрого, 1, запланирован капитальный ремонт из-за выхода из строя скважин. В рамках планируемых работ предусмотрено бурение новых. В настоящее время продолжается процесс подготовки к капитальному ремонту. Все работы планируется завершить к концу 2024 года.
Напомним, украинцы получат третью платежку за газ. Также мы сообщали, кто имеет право на льготы по оплате услуг ЖКХ.
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