Відключення води в Одесі сьогодні, 21 жовтня: адреси

Вода капає з крану. Фото: freepik.com

В Одесі у понеділок, 21 жовтня, через ремонтні роботи тисячі містян залишилися без води. Постачання комунальники обіцяють поновити до 20:00, проте час виконання робіт і перелік адрес можуть змінюватись.

Про це повідомляє пресслужба Інфоксводоканалу.

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Де немає води в Одесі

До 19:00 води не буде за наступними адресами:

вул. Івана і Юрія Лип, 22-30;

вул. Генерала Петрова;

вул. Героїв Крут.

До 20:00 без води будуть жителі наступних вулиць:

Чубаївка (район);

вулиці Толбухіна;

Краснова;

Героїв Прикордонників;

Фонтанська дорога, 51-69;

Люстдорфська дорога 27.

Куди звертатись

Телефон для довідок (цілодобово):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Також можна звернутися за допомогою через електронну пошту ovs@infoxvod.com.ua та чат-бот у Facebook.

В Одесі не працюють бювети

Додамо, що у міській раді повідомили про тимчасове зачинення двох бюветних комплексів для проведення капітального ремонту.

На бюветних комплексах, що розташовані у сквері Мечнікова та на проспекті Князя Ярослава Мудрого, 1, запланований капітальний ремонт через вихід з ладу свердловин. В рамках запланованих робіт передбачено буріння нових. Наразі триває процес з підготовки до капітального ремонту. Всі роботи планується завершити до кінця 2024 року.

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