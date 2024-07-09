Отключение воды в Одессе сегодня, 9 июля: адреса

Человек моет руки. Иллюстративное фото: Freepik

Сегодня, 9 июля, у некоторых жителей Приморского и Киевского районов Одессы не будет воды из-за ремонтных работ. Водоснабжение горожанам планируют вернуть к 14:00. Отметим, что время выполнения работ и перечень адресов могут изменяться, ведь вероятны аварийные ситуации в течение дня.

Об этом сообщает прессслужба "Инфоксводоканала".

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Где нет воды

Ришельевская — все дома;

пер.Ониловой — все дома;

сквер Старозарный — все дома;

просп. Александровский — все дома;

Большая Арнаутская — все дома;

Преображенская — все дома;

Базарная — все дома;

Европейская — все дома;

Пушкинская — все дома;

Осипова — все дома;

Успенская — все дома;

пер. Успенский — все дома;

Львовская, 1 — 48;

Евгения Чикаленко, 44 — 87;

Архитекторская,12 — 24;

Ильфа и Петрова, 21 — 63/1;

Ак. Королева, 43 — 122.

"Обращаем внимание, что время восстановления водоснабжения предыдущее и может меняться во время проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления водоснабжения может также потребоваться время на заполнение системы водой, и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени. Филиал "Инфоксводоканал" извиняется за временные неудобства" , — говорится в сообщении коммунальщиков.

Куда обращаться

Телефон для справок (круглосуточно):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Также можно обратиться за помощью по электронной почте [email protected] и чат-бот в Facebook. Таким образом будет легче передать показатели.

Больше о коммунальных услугах

Напомним, в Украине с 1 июля изменились тарифы на коммунальные услуги. Платежки за свет вырастут, а цены на воду в небольших городах могут поднять. Газоснабжение также может подорожать.

Также мы писали, что Верховная Рада рассматривает вопрос возможного поднятия тарифов на газ этой осенью. Также могут поднять цены на электроэнергию до семи гривен.