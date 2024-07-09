Відключення води в Одесі сьогодні, 9 липня: адреси

Відключення води у центрі та низці вулиць Одеси — адреси
Сьогодні, 9 липня, у деяких жителів Приморського та Київського районів Одеси не буде води через ремонтні роботи. Водопостачання містянам планують повернути до 14:00. Зазначимо, що час виконання робіт й перелік адрес можуть змінюватись, адже цілком ймовірні аварійні ситуації упродовж дня.
Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".
Де немає води
- Рішельєвська — усі будинки;
- пров.Онілової — усі будинки;
- сквер Старобазарний — усі будинки;
- просп. Олександровський — усі будинки;
- Велика Арнаутська — усі будинки;
- Преображенська — усі будинки;
- Базарна — усі будинки;
- Європейська — усі будинки;
- Пушкінська — усі будинки;
- Осипова — усі будинки;
- Успенська — усі будинки;
- пров. Успенський — усі будинки;
- Львівська, 1 — 48;
- Євгена Чикаленка, 44 — 87;
- Архитекторська,12 — 24;
- Ільфа і Петрова, 21 — 63/1;
- Ак.Корольова, 43 — 122.
"Звертаємо увагу, що час відновлення водопостачання попередній і може змінюватися під час проведення ремонтних робіт як в більший, так і в менший бік. Після відновлення водопостачання може також знадобитися час на заповнення системи водою, і більш віддалені споживачі або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу. Філія "Інфоксводоканал" перепрошує за тимчасові незручності", — йдеться у повідомленні комунальників.
Куди звертатись
Телефон для довідок (цілодобово):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Також можна звернутися за допомогою через електронну пошту [email protected] та чат-бот у Facebook. Таким чином, буде легше передати показники.
Більше про комунальні послуги
Нагадаємо, в Україні з 1 липня змінилися тарифи на комунальні послуги. Платіжки за світло зростуть, а ціни на воду у невеликих містах можуть підняти. Газопостачання також може здорожчати.
Також ми писали, що Верховна Рада України розглядає питання можливого підняття тарифів на газ цієї осені. Також можуть підняти і ціни на електроенергію до семи гривень.
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