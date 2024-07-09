Відключення води в Одесі сьогодні, 9 липня: адреси

Людина миє руки. Ілюстративне фото: Freepik

Сьогодні, 9 липня, у деяких жителів Приморського та Київського районів Одеси не буде води через ремонтні роботи. Водопостачання містянам планують повернути до 14:00. Зазначимо, що час виконання робіт й перелік адрес можуть змінюватись, адже цілком ймовірні аварійні ситуації упродовж дня.

Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

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Де немає води

Рішельєвська — усі будинки;

пров.Онілової — усі будинки;

сквер Старобазарний — усі будинки;

просп. Олександровський — усі будинки;

Велика Арнаутська — усі будинки;

Преображенська — усі будинки;

Базарна — усі будинки;

Європейська — усі будинки;

Пушкінська — усі будинки;

Осипова — усі будинки;

Успенська — усі будинки;

пров. Успенський — усі будинки;

Львівська, 1 — 48;

Євгена Чикаленка, 44 — 87;

Архитекторська,12 — 24;

Ільфа і Петрова, 21 — 63/1;

Ак.Корольова, 43 — 122.

"Звертаємо увагу, що час відновлення водопостачання попередній і може змінюватися під час проведення ремонтних робіт як в більший, так і в менший бік. Після відновлення водопостачання може також знадобитися час на заповнення системи водою, і більш віддалені споживачі або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу. Філія "Інфоксводоканал" перепрошує за тимчасові незручності", — йдеться у повідомленні комунальників.

Куди звертатись

Телефон для довідок (цілодобово):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Також можна звернутися за допомогою через електронну пошту [email protected] та чат-бот у Facebook. Таким чином, буде легше передати показники.

Більше про комунальні послуги

Нагадаємо, в Україні з 1 липня змінилися тарифи на комунальні послуги. Платіжки за світло зростуть, а ціни на воду у невеликих містах можуть підняти. Газопостачання також може здорожчати.

Також ми писали, що Верховна Рада України розглядає питання можливого підняття тарифів на газ цієї осені. Також можуть підняти і ціни на електроенергію до семи гривень.