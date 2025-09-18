18 сентября в Одессе плановые отключения воды из-за ремонтных работ

Пляжки с водой в одном из бюветов. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Сегодня, 18 сентября, в центре Одессы часть жителей останутся без воды из-за плановых и аварийных ремонтных работ на сетях. Ограничения будут действовать в разных районах города до вечера.

Об этом в воскресенье, 14 сентября, сообщила пресс-служба "Инфоксводоканала".

Где нет воды в Одессе

Без воды остались такие адреса:

ул. Польская,

спуск Польский,

ул. Святослава Караванского, 10-16,

ул. Нины Строкатой, 9-15,

ул. Греческая, 5-14,

ул. Дерибасовская, 1-6,

ул. Еврейская, 6-14,

ул. Ланжероновская, 1-5,

ул. Леха Качиньского, 10,

ул. Итальянская, 3-29.

Отключение до 18:00

Телефон для справок (круглосуточно)

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Где набрать воды в Одессе

Сейчас в городе функционируют 18 бюветов. Расположены они по следующим адресам:



Киевский район.

Фонтанская дорога, 16.

Адмиральский проспект, 31;

Дача Ковалевского, 150.

проспект Небесной Сотни, 14.

Приморский район.

Старобазарный сквер, 3;

проспект Гагарина, 33;

Академическая, 11.

Ольгиевская, 37;

Старопортофранковская, 105.

Академическая, 2.

Академическая, 30.

Хаджибейский район:

Космонавтов, 15;

Михайловская площадь, 19;

Ицхака Рабина, 1.

Дальницкая, 25;

Инглези, 1.

Пересипский район.

Крымская, 71;

Курорт Куяльник, 4.

Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 ежедневно.

