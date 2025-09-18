Видео
Главная Одесса Отключение воды в Одессе — адреса бюветов

Отключение воды в Одессе — адреса бюветов

Ua ru
Дата публикации 18 сентября 2025 11:55
18 сентября в Одессе плановые отключения воды из-за ремонтных работ
Пляжки с водой в одном из бюветов. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Сегодня, 18 сентября, в центре Одессы часть жителей останутся без воды из-за плановых и аварийных ремонтных работ на сетях. Ограничения будут действовать в разных районах города до вечера.

Об этом в воскресенье, 14 сентября, сообщила пресс-служба "Инфоксводоканала".

Читайте также:

Где нет воды в Одессе

Без воды остались такие адреса:

  • ул. Польская,
  • спуск Польский,
  • ул. Святослава Караванского, 10-16,
  • ул. Нины Строкатой, 9-15,
  • ул. Греческая, 5-14,
  • ул. Дерибасовская, 1-6,
  • ул. Еврейская, 6-14,
  • ул. Ланжероновская, 1-5,
  • ул. Леха Качиньского, 10,
  • ул. Итальянская, 3-29.

Отключение до 18:00

Телефон для справок (круглосуточно)

  • 0-800-307-505;
  • 048-705-55-05;
  • 068-905-55-05;
  • 066-905-55-05;
  • 093-17-00-155.

Где набрать воды в Одессе

Сейчас в городе функционируют 18 бюветов. Расположены они по следующим адресам:

Киевский район.

  • Фонтанская дорога, 16.
  • Адмиральский проспект, 31;
  • Дача Ковалевского, 150.
  • проспект Небесной Сотни, 14.

Приморский район.

  • Старобазарный сквер, 3;
  • проспект Гагарина, 33;
  • Академическая, 11.
  • Ольгиевская, 37;
  • Старопортофранковская, 105.
  • Академическая, 2.
  • Академическая, 30.

Хаджибейский район:

  • Космонавтов, 15;
  • Михайловская площадь, 19;
  • Ицхака Рабина, 1.
  • Дальницкая, 25;
  • Инглези, 1.

Пересипский район.

  • Крымская, 71;
  • Курорт Куяльник, 4.

Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 ежедневно.

Напомним, мы писали, что в платежках за коммунальные могут появиться новый пункт. Также мы писали о том, как изменится поддержка украинцев в 2026 году.

Одесса Одесская область вода Новости Одессы отключения
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
