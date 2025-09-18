18 сентября в Одессе плановые отключения воды из-за ремонтных работ

Отключение воды в Одессе — адреса бюветов
Сегодня, 18 сентября, в центре Одессы часть жителей останутся без воды из-за плановых и аварийных ремонтных работ на сетях. Ограничения будут действовать в разных районах города до вечера.
Об этом в воскресенье, 14 сентября, сообщила пресс-служба "Инфоксводоканала".
Где нет воды в Одессе
Без воды остались такие адреса:
- ул. Польская,
- спуск Польский,
- ул. Святослава Караванского, 10-16,
- ул. Нины Строкатой, 9-15,
- ул. Греческая, 5-14,
- ул. Дерибасовская, 1-6,
- ул. Еврейская, 6-14,
- ул. Ланжероновская, 1-5,
- ул. Леха Качиньского, 10,
- ул. Итальянская, 3-29.
Отключение до 18:00
Телефон для справок (круглосуточно)
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Где набрать воды в Одессе
Сейчас в городе функционируют 18 бюветов. Расположены они по следующим адресам:
Киевский район.
- Фонтанская дорога, 16.
- Адмиральский проспект, 31;
- Дача Ковалевского, 150.
- проспект Небесной Сотни, 14.
Приморский район.
- Старобазарный сквер, 3;
- проспект Гагарина, 33;
- Академическая, 11.
- Ольгиевская, 37;
- Старопортофранковская, 105.
- Академическая, 2.
- Академическая, 30.
Хаджибейский район:
- Космонавтов, 15;
- Михайловская площадь, 19;
- Ицхака Рабина, 1.
- Дальницкая, 25;
- Инглези, 1.
Пересипский район.
- Крымская, 71;
- Курорт Куяльник, 4.
Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 ежедневно.
