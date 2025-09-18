18 вересня в Одесі планові відключення води через ремонтні роботи

Пляжки з водою в одному із бюветів. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Сьогодні, 18 вересня, в центрі Одеси частина мешканців залишаться без води через планові та аварійні ремонтні роботи на мережах. Обмеження діятимуть у різних районах міста до вечора.

Про це у неділю, 14 вересня, повідомила пресслужба "Інфоксводоканалу".

Де немає води в Одесі

Без води залишилися такі адреси:

вул. Польська,

спуск Польський,

вул. Святослава Караванського, 10-16,

вул. Ніни Строкатої, 9-15,

вул. Грецька, 5-14,

вул. Дерибасівська, 1-6,

вул. Єврейська, 6-14,

вул. Ланжеронівська, 1-5,

вул. Леха Качинського, 10,

вул. Італійська, 3-29.

Відключення до 18:00

Телефон для довідок (цілодобово)

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Де набрати води в Одесі

Наразі у місті функціонують 18 бюветів. Розташовані вони за такими адресами:



Київський район: ​

Фонтанська дорога, 16; ​

Адміральський проспект, 31;

​Дача Ковалевського, 150; ​

проспект Небесної Сотні, 14.

Приморський район: ​

Старобазарний сквер, 3;

проспект Гагаріна, 33;

​Академічна, 11; ​

Ольгіївська, 37;

​Старопортофранківська, 105; ​

Академічна, 2; ​

Академічна, 30.

Хаджибейський район:

​Космонавтів, 15;

​Михайлівська площа, 19;

​Іцхака Рабіна, 1; ​

Дальницька, 25;

​Інглезі, 1.

Пересипський район: ​

Кримська, 71;

Курорт Куяльник, 4.

Працюють бюветні комплекси з 08:00 до 18:00 і до 20:00 щодня.

