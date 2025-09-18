18 вересня в Одесі планові відключення води через ремонтні роботи

Відключення води в Одесі — адреси бюветів
Сьогодні, 18 вересня, в центрі Одеси частина мешканців залишаться без води через планові та аварійні ремонтні роботи на мережах. Обмеження діятимуть у різних районах міста до вечора.
Про це у неділю, 14 вересня, повідомила пресслужба "Інфоксводоканалу".
Де немає води в Одесі
Без води залишилися такі адреси:
- вул. Польська,
- спуск Польський,
- вул. Святослава Караванського, 10-16,
- вул. Ніни Строкатої, 9-15,
- вул. Грецька, 5-14,
- вул. Дерибасівська, 1-6,
- вул. Єврейська, 6-14,
- вул. Ланжеронівська, 1-5,
- вул. Леха Качинського, 10,
- вул. Італійська, 3-29.
Відключення до 18:00
Телефон для довідок (цілодобово)
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Де набрати води в Одесі
Наразі у місті функціонують 18 бюветів. Розташовані вони за такими адресами:
Київський район:
- Фонтанська дорога, 16;
- Адміральський проспект, 31;
- Дача Ковалевського, 150;
- проспект Небесної Сотні, 14.
Приморський район:
- Старобазарний сквер, 3;
- проспект Гагаріна, 33;
- Академічна, 11;
- Ольгіївська, 37;
- Старопортофранківська, 105;
- Академічна, 2;
- Академічна, 30.
Хаджибейський район:
- Космонавтів, 15;
- Михайлівська площа, 19;
- Іцхака Рабіна, 1;
- Дальницька, 25;
- Інглезі, 1.
Пересипський район:
- Кримська, 71;
- Курорт Куяльник, 4.
Працюють бюветні комплекси з 08:00 до 18:00 і до 20:00 щодня.
