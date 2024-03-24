Отключение воды в Одессе до вечера — адреса

Человек проверяет воду в кране. Фото: Новости.

Сегодня, 24 марта, в целом в микрорайоне Одессы не будет воды до вечера. Водоснабжение горожанам планируют вернуть к 22:00, но время выполнения работ может изменяться.

Об этом сообщает прессслужба "Инфоксводоканала".

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"Обращаем внимание, что время восстановления водоснабжения предыдущее и может меняться во время проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления водоснабжения может также потребоваться время на заполнение системы водой, и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени. Филиал "Инфоксводоканал" извиняется за временно причиненные неудобства" , — говорится в сообщении коммунальщиков.

Куда обращаться

Телефон для справок (круглосуточно):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Также можно обратиться за помощью по электронной почте [email protected] и чат-бот в Facebook. Таким образом, будет легче передать показатели.

Больше о коммунальных услугах

Напомним, что с 1 апреля 2024 могут повыситься некоторые тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Речь идет о росте цен на воду для бытовых потребителей в случае принятия соответствующего решения до конца марта.



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