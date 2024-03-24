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Відключення води в Одесі до вечора — адреси

24 березня 2024 12:45
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Відключення води в Одесі до вечора — адреси
Чоловік перевіряє воду в крані. Фото: Новини.LIVE
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Сьогодні, 24 березня, у цілому мікрорайоні Одеси не буде води до вечора. Водопостачання містянам планують повернути до 22:00, але час виконання робіт може змінюватись.

Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

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"Звертаємо увагу, що час відновлення водопостачання попередній і може змінюватися під час проведення ремонтних робіт як в більший, так і в менший бік. Після відновлення водопостачання може також знадобитися час на заповнення системи водою, і більш віддалені споживачі або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу. Філія "Інфоксводоканал" перепрошує за тимчасово заподіяні незручності", — йдеться у повідомленні комунальників.

Куди звертатись

Телефон для довідок (цілодобово):  

  • 0-800-307-505;  
  • 048-705-55-05;  
  • 068-905-55-05;  
  • 066-905-55-05;  
  • 093-17-00-155.

Також можна звернутися за допомогою через електронну пошту [email protected] та чат-бот у Facebook. Таким чином буде легше передати показники.

Більше про комунальні послуги

Нагадаємо, що з 1 квітня 2024 року можуть підвищитись деякі тарифи на житлово-комунальні послуги. Йдеться про зростання цін на воду для побутових споживачів у разі ухвалення відповідного рішення до кінця березня.

Також ми писали, що Група Нафтогаз повністю завершила інтеграцію облгазів та міськгазів. Зокрема, ще понад 500 тисяч українців платитимуть за газ по-новому.

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Одеса
ремонт
водопостачання
вода
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