Воды не будет — кому из одесситов придется сегодня идти к бювету

Вода капает из крана. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, 26 мая, у некоторых жителей города и Одесского района не будет воды из-за ремонтных работ. Водоснабжение горожанам и жителям ближайших сел планируют вернуть до 12:00 и до 15:00, но время выполнения работ может меняться, как и список адресов. Ведь вполне вероятны аварийные ситуации в течение дня.

Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".

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Где нет воды

ул. Малая арнаутская — нечетные дома

ул. Канатно, 69-77

ул. Пантелеймоновская, 28-24

ул. Вячеслава Чорновола, 10-16

Воды не будет до 12:00

село Протопоповка (Усатовской сельской громады) — все дома

Воды не будет до 15:00

"Обращаем внимание, что время восстановления водоснабжения предыдущее и может меняться во время проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления водоснабжения может также потребоваться время на заполнение системы водой, и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени. Филиал "Инфоксводоканал" приносит извинения за временно причиненные неудобства", — говорится в сообщении коммунальщиков.

Куда обращаться

Телефон для справок (круглосуточно):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Также можно обратиться за помощью по электронной почте [email protected] и чат-бот в Facebook. Таким образом будет легче передать показатели.

Больше о коммунальных услугах

Напомним, Национальная комиссия по госрегулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) может повысить тарифы на водоснабжение. Цена одного кубометра воды будет зависеть от региона и может составить 60%.

Также мы писали, что в Украине с 1 июня 2024 года прибавится должников за жилищно-коммунальные услуги. Давление на кошельки украинцев неизбежно вырастет, поскольку ожидается повышение одного из тарифов.