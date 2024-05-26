Води не буде — кому з одеситів доведеться сьогодні йти до бювету

Вода капає з крана. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 26 травня, у деяких жителів міста та Одеського району не буде води через ремонтні роботи. Водопостачання містянам та мешканцям найближчих сіл планують повернути до 12:00 та до 15:00, але час виконання робіт може змінюватись, як і перелік адрес. Адже цілком ймовірні аварійні ситуації упродовж дня.

Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

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Де немає води

вул. Мала арнаутська — непарні будинки

вул. Канатна, 69-77

вул. Пантелеймонівська, 28-24

вул. В'ячеслава Чорновола, 10-16

Води не буде до 12:00

село Протопопівка (Усатівської сільської громади) — усі будинки

Води не буде до 15:00

"Звертаємо увагу, що час відновлення водопостачання попередній і може змінюватися під час проведення ремонтних робіт як в більший, так і в менший бік. Після відновлення водопостачання може також знадобитися час на заповнення системи водою, і більш віддалені споживачі або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу. Філія "Інфоксводоканал" перепрошує за тимчасово заподіяні незручності", — йдеться у повідомленні комунальників.

Куди звертатись

Телефон для довідок (цілодобово):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Також можна звернутися за допомогою через електронну пошту [email protected] та чат-бот у Facebook. Таким чином, буде легше передати показники.

Більше про комунальні послуги

Нагадаємо, Національна комісія з держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) може підвищити тарифи на водопостачання. Ціна одного кубометра води залежатиме від регіону і може сягнути 60%.

Також ми писали, що в Україні з 1 червня 2024 року побільшає боржників за житлово-комунальні послуги. Тиск на гаманці українців неминуче зросте, оскільки очікується підвищення одного з тарифів.