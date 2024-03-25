Отключение водоснабжения — кто из одесситов остался без воды до вечера

Люди стоят в очереди за водой. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, 25 марта, у многих жителей Одессы не будет воды. Водоснабжение горожанам планируют вернуть до 16:00, но некоторым — до 22:00. Однако следует отметить, что время выполнения работ может изменяться.

Об этом сообщает прессслужба "Инфоксводоканала".

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Где нет воды

Рождественская — все дома.

Воды не будет до 22:00.



Французский бульвар — все дома;

просп. Гагарина — все дома;

пер. Дурьяновский — все дома.

Воды не будет до 16:00.

"Обращаем внимание, что время восстановления водоснабжения предварительное и может меняться во время проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления водоснабжения может также потребоваться время на заполнение системы водой, и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени. Филиал "Инфоксводоканал" приносит извинения за временно причиненные неудобства", — говорится в сообщении коммунальщиков.

Работа бюветов

В Одессе все бюветные комплексы работают в штатном режиме, отметили в пресс-службе городского совета.



Киевский район:

Фонтанская дорога, 16ю;​

Адмиральский проспект, 31ю;

​Дача Ковалевского, 150ю;​

проспект Небесной Сотни, 14ю.

Приморский район:

Старо-Базарный сквер, 3ю;

Гагарина проспект, 33ю;

​Академическая, 11ю;​

Ольгиевская, 37ю;

​Старопортофранковская, 105ю;​

Академическая, 2ю;​

Академическая, 30ю.

Хаджибейский район:

​Космонавтов, 15ю;

Михайловская площадь, 19ю;

​Ицхака Рябина, 1ю;​

Дальницкая, 25ю;

​Инглези, 1ю.

Пересыпский район:

Крымская, 71ю;

Курорт Куяльник, 4ю.

Куда обращаться

Телефон для справок (круглосуточно):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Также можно обратиться за помощью по электронной почте [email protected] и чат-бот в Facebook. Таким образом, будет легче передать показатели.

Больше о коммунальных услугах

Напомним, что с 1 апреля 2024 года могут повыситься некоторые тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Речь идет о росте цен на воду для бытовых потребителей в случае принятия соответствующего решения до конца марта.



Также мы писали, что некоторые категории граждан имеют право на льготы на жилищно-коммунальные услуги, что позволяет платить меньшие суммы в платежках. Однако есть еще один способ, как не переплачивать.