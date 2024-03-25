Отключение водоснабжения — кто из одесситов остался без воды до вечера
Сегодня, 25 марта, у многих жителей Одессы не будет воды. Водоснабжение горожанам планируют вернуть до 16:00, но некоторым — до 22:00. Однако следует отметить, что время выполнения работ может изменяться.
Об этом сообщает прессслужба "Инфоксводоканала".
Где нет воды
- Рождественская — все дома.
Воды не будет до 22:00.
- Французский бульвар — все дома;
- просп. Гагарина — все дома;
- пер. Дурьяновский — все дома.
Воды не будет до 16:00.
"Обращаем внимание, что время восстановления водоснабжения предварительное и может меняться во время проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления водоснабжения может также потребоваться время на заполнение системы водой, и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени. Филиал "Инфоксводоканал" приносит извинения за временно причиненные неудобства", — говорится в сообщении коммунальщиков.
Работа бюветов
В Одессе все бюветные комплексы работают в штатном режиме, отметили в пресс-службе городского совета.
Киевский район:
- Фонтанская дорога, 16ю;
- Адмиральский проспект, 31ю;
- Дача Ковалевского, 150ю;
- проспект Небесной Сотни, 14ю.
Приморский район:
- Старо-Базарный сквер, 3ю;
- Гагарина проспект, 33ю;
- Академическая, 11ю;
- Ольгиевская, 37ю;
- Старопортофранковская, 105ю;
- Академическая, 2ю;
- Академическая, 30ю.
Хаджибейский район:
- Космонавтов, 15ю;
- Михайловская площадь, 19ю;
- Ицхака Рябина, 1ю;
- Дальницкая, 25ю;
- Инглези, 1ю.
Пересыпский район:
- Крымская, 71ю;
- Курорт Куяльник, 4ю.
Куда обращаться
Телефон для справок (круглосуточно):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Также можно обратиться за помощью по электронной почте [email protected] и чат-бот в Facebook. Таким образом, будет легче передать показатели.
Больше о коммунальных услугах
Напомним, что с 1 апреля 2024 года могут повыситься некоторые тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Речь идет о росте цен на воду для бытовых потребителей в случае принятия соответствующего решения до конца марта.
Также мы писали, что некоторые категории граждан имеют право на льготы на жилищно-коммунальные услуги, что позволяет платить меньшие суммы в платежках. Однако есть еще один способ, как не переплачивать.
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