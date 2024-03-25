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Отключение водоснабжения — кто из одесситов остался без воды до вечера

25 марта 2024 12:55
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Отключение водоснабжения — кто из одесситов остался без воды до вечера
Люди стоят в очереди за водой. Фото: Новини.LIVE
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Сегодня, 25 марта, у многих жителей Одессы не будет воды. Водоснабжение горожанам планируют вернуть до 16:00, но некоторым — до 22:00. Однако следует отметить, что время выполнения работ может изменяться.

Об этом сообщает прессслужба "Инфоксводоканала".

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Где нет воды

  • Рождественская — все дома.
    Воды не будет до 22:00.
     
  • Французский бульвар — все дома;
  • просп. Гагарина — все дома;
  • пер. Дурьяновский — все дома.
    Воды не будет до 16:00.

"Обращаем внимание, что время восстановления водоснабжения предварительное и может меняться во время проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления водоснабжения может также потребоваться время на заполнение системы водой, и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени. Филиал "Инфоксводоканал" приносит извинения за временно причиненные неудобства", — говорится в сообщении коммунальщиков.

Работа бюветов

В Одессе все бюветные комплексы работают в штатном режиме, отметили в пресс-службе городского совета.

Киевский район:

  • Фонтанская дорога, 16ю;​
  • Адмиральский проспект, 31ю;
  • ​Дача Ковалевского, 150ю;​
  • проспект Небесной Сотни, 14ю.

Приморский район:

  • Старо-Базарный сквер, 3ю;
  • Гагарина проспект, 33ю;
  • ​Академическая, 11ю;​
  • Ольгиевская, 37ю;
  • ​Старопортофранковская, 105ю;​
  • Академическая, 2ю;​
  • Академическая, 30ю.

Хаджибейский район:

  • ​Космонавтов, 15ю;
  • Михайловская площадь, 19ю;
  • ​Ицхака Рябина, 1ю;​
  • Дальницкая, 25ю;
  • ​Инглези, 1ю.

Пересыпский район:

  • Крымская, 71ю;
  • Курорт Куяльник, 4ю.

Куда обращаться

Телефон для справок (круглосуточно):

  • 0-800-307-505;
  • 048-705-55-05;
  • 068-905-55-05;
  • 066-905-55-05;
  • 093-17-00-155.

Также можно обратиться за помощью по электронной почте [email protected] и чат-бот в Facebook. Таким образом, будет легче передать показатели.

Больше о коммунальных услугах

Напомним, что с 1 апреля 2024 года могут повыситься некоторые тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Речь идет о росте цен на воду для бытовых потребителей в случае принятия соответствующего решения до конца марта.

Также мы писали, что некоторые категории граждан имеют право на льготы на жилищно-коммунальные услуги, что позволяет платить меньшие суммы в платежках. Однако есть еще один способ, как не переплачивать.

коммунальные услуги
Одесса
вода
Новости Одессы
отсутствие воды

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