Відключення водопостачання — хто з одеситів залишився без води до вечора
Сьогодні, 25 березня, у багатьох жителів Одеси не буде води. Водопостачання містянам планують повернути до 16:00, але декому — аж до 22:00. Проте варто відмітити, що час виконання робіт може змінюватись.
Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".
Де немає води
- Різдвяна — усі будинки.
Води не буде до 22:00.
- Французський бульвар — усі будинки;
- просп. Гагаріна — усі будинки;
- пров. Дур'янівський — усі будинки.
Води не буде до 16:00.
"Звертаємо увагу, що час відновлення водопостачання попередній і може змінюватися під час проведення ремонтних робіт як в більший, так і в менший бік. Після відновлення водопостачання може також знадобитися час на заповнення системи водою, і більш віддалені споживачі або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу. Філія "Інфоксводоканал" перепрошує за тимчасово заподіяні незручності", — йдеться у повідомленні комунальників.
Робота бюветів
В Одесі усі бюветні комплекси працюють у штатному режимі, про це зазначили у пресслужбі міської ради.
Київський район:
- Фонтанська дорога, 16ю;
- Адміральський проспект, 31ю;
- Дача Ковалевського, 150ю;
- проспект Небесної Сотні, 14ю.
Приморський район:
- Старо-Базарний сквер, 3ю;
- Гагаріна проспект, 33ю;
- Академічна, 11ю;
- Ольгіївська, 37ю;
- Старопортофранківська, 105ю;
- Академічна, 2ю;
- Академічна, 30ю.
Хаджибейський район:
- Космонавтів, 15ю;
- Михайлівська площа, 19ю;
- Іцхака Рабіна, 1ю;
- Дальницька, 25ю;
- Інглезі, 1ю.
Пересипський район:
- Кримська, 71ю;
- Курорт Куяльник, 4ю.
Куди звертатись
Телефон для довідок (цілодобово):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Також можна звернутися за допомогою через електронну пошту [email protected] та чат-бот у Facebook. Таким чином буде легше передати показники.
Більше про комунальні послуги
Нагадаємо, що з 1 квітня 2024 року можуть підвищитись деякі тарифи на житлово-комунальні послуги. Йдеться про зростання цін на воду для побутових споживачів у разі ухвалення відповідного рішення до кінця березня.
Також ми писали, що певні категорії громадян мають право на пільги на житлово-комунальні послуги, що дозволяє сплачувати менші суми в платіжках. Проте є ще один спосіб, як не переплачувати.
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