Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Відключення водопостачання — хто з одеситів залишився без води до вечора arrow

Відключення водопостачання — хто з одеситів залишився без води до вечора

25 березня 2024 12:55
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Відключення водопостачання — хто з одеситів залишився без води до вечора
Люди стоять в черзі за водою. Фото: Новини.LIVE
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Сьогодні, 25 березня, у багатьох жителів Одеси не буде води. Водопостачання містянам планують повернути до 16:00, але декому — аж до 22:00. Проте варто відмітити, що час виконання робіт може змінюватись.

Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

Читайте також:

Де немає води

  • Різдвяна — усі будинки. 
    Води не буде до 22:00.
     
  • Французський бульвар — усі будинки;
  • просп. Гагаріна — усі будинки;
  • пров. Дур'янівський — усі будинки.
    Води не буде до 16:00.

"Звертаємо увагу, що час відновлення водопостачання попередній і може змінюватися під час проведення ремонтних робіт як в більший, так і в менший бік. Після відновлення водопостачання може також знадобитися час на заповнення системи водою, і більш віддалені споживачі або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу. Філія "Інфоксводоканал" перепрошує за тимчасово заподіяні незручності", — йдеться у повідомленні комунальників.

Робота бюветів

В Одесі усі бюветні комплекси працюють у штатному режимі, про це зазначили у пресслужбі міської ради.   

Київський район: ​

  • Фонтанська дорога, 16ю; ​
  • Адміральський проспект, 31ю; 
  • ​Дача Ковалевського, 150ю; ​
  • проспект Небесної Сотні, 14ю.  

Приморський район: ​

  • Старо-Базарний сквер, 3ю; 
  • ​Гагаріна проспект, 33ю; 
  • ​Академічна, 11ю; ​
  • Ольгіївська, 37ю; 
  • ​Старопортофранківська, 105ю; ​
  • Академічна, 2ю; ​
  • Академічна, 30ю.  

Хаджибейський район:

  • ​Космонавтів, 15ю; 
  • ​Михайлівська площа, 19ю; 
  • ​Іцхака Рабіна, 1ю; ​
  • Дальницька, 25ю; 
  • ​Інглезі, 1ю.   

Пересипський район: ​

  • Кримська, 71ю;  
  • Курорт Куяльник, 4ю.  

Куди звертатись

Телефон для довідок (цілодобово):  

  • 0-800-307-505;  
  • 048-705-55-05;  
  • 068-905-55-05;  
  • 066-905-55-05;  
  • 093-17-00-155.

Також можна звернутися за допомогою через електронну пошту [email protected] та чат-бот у Facebook. Таким чином буде легше передати показники.

Більше про комунальні послуги

Нагадаємо, що з 1 квітня 2024 року можуть підвищитись деякі тарифи на житлово-комунальні послуги. Йдеться про зростання цін на воду для побутових споживачів у разі ухвалення відповідного рішення до кінця березня.

Також ми писали, що певні категорії громадян мають право на пільги на житлово-комунальні послуги, що дозволяє сплачувати менші суми в платіжках. Проте є ще один спосіб, як не переплачувати.

комунальні послуги
Одеса
вода
Новини Одеси
відсутність води

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

19:30 Тиха вбивця на підвіконні — яку рослину не можна тримати у спальні

15 березня 2024

21:24 Нові категорії українців зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

23 березня 2024

19:49 Працівники ТЦК будуть зобов'язані здійснювати дві дії перед врученням повістки

22 березня 2024
Новина з фото

03:03 Чим слід обробити цибулю перед посадкою, щоб не було стрілок

12 березня 2024

08:45 Лунін знайшов новий клуб — готується трансфер

17 березня 2024

02:01 Тарас Чмут відповів, скільки коштує один постріл Patriot

14 березня 2024

09:19 Роналду вирішив повернутися до Європи для трансферу у відомий клуб

16 березня 2024

12:19 Третя штурмова бригада шукає нових бійців — що пропонують

19 березня 2024

14:05 Зима затримається — народний синоптик Діденко назвала регіони, які замете завтра снігом

18 березня 2024
Новина з відео

22:53 У ТЦК з'явилося нове зобов'язання — як це змінить мобілізацію чоловіків до ЗСУ