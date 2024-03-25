Відключення водопостачання — хто з одеситів залишився без води до вечора

Люди стоять в черзі за водою. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 25 березня, у багатьох жителів Одеси не буде води. Водопостачання містянам планують повернути до 16:00, але декому — аж до 22:00. Проте варто відмітити, що час виконання робіт може змінюватись.

Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

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Де немає води

Різдвяна — усі будинки.

Води не буде до 22:00.



Французський бульвар — усі будинки;

просп. Гагаріна — усі будинки;

пров. Дур'янівський — усі будинки.

Води не буде до 16:00.

"Звертаємо увагу, що час відновлення водопостачання попередній і може змінюватися під час проведення ремонтних робіт як в більший, так і в менший бік. Після відновлення водопостачання може також знадобитися час на заповнення системи водою, і більш віддалені споживачі або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу. Філія "Інфоксводоканал" перепрошує за тимчасово заподіяні незручності", — йдеться у повідомленні комунальників.

Робота бюветів

В Одесі усі бюветні комплекси працюють у штатному режимі, про це зазначили у пресслужбі міської ради.



Київський район: ​

Фонтанська дорога, 16ю; ​

Адміральський проспект, 31ю;

​Дача Ковалевського, 150ю; ​

проспект Небесної Сотні, 14ю.

Приморський район: ​

Старо-Базарний сквер, 3ю;

​Гагаріна проспект, 33ю;

​Академічна, 11ю; ​

Ольгіївська, 37ю;

​Старопортофранківська, 105ю; ​

Академічна, 2ю; ​

Академічна, 30ю.

Хаджибейський район:

​Космонавтів, 15ю;

​Михайлівська площа, 19ю;

​Іцхака Рабіна, 1ю; ​

Дальницька, 25ю;

​Інглезі, 1ю.

Пересипський район: ​

Кримська, 71ю;

Курорт Куяльник, 4ю.

Куди звертатись

Телефон для довідок (цілодобово):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Також можна звернутися за допомогою через електронну пошту [email protected] та чат-бот у Facebook. Таким чином буде легше передати показники.

Більше про комунальні послуги

Нагадаємо, що з 1 квітня 2024 року можуть підвищитись деякі тарифи на житлово-комунальні послуги. Йдеться про зростання цін на воду для побутових споживачів у разі ухвалення відповідного рішення до кінця березня.



Також ми писали, що певні категорії громадян мають право на пільги на житлово-комунальні послуги, що дозволяє сплачувати менші суми в платіжках. Проте є ще один спосіб, як не переплачувати.