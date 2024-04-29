Отключение водоснабжения — кто из одесситов завтра будет без воды почти целый день
Завтра, 30 апреля, в связи с необходимостью проведения ремонтных работ жители Киевского района Одессы будут без воды почти целый день. Водоснабжение горожанам планируют отключить в 09:30 и вернуть до 21:30, однако время восстановления может изменяться в зависимости от ремонта.
Об этом сообщает прессслужба "Инфоксводоканала".
Где не будет воды
- 1-2-3 пер. Амундсена — все дома;
- Дача Ковалевского — все дома;
- М.Демченко — все дома;
- Саксаганского — все дома;
- Правды — все дома;
- Ореховая — все дома;
- Садовского — все дома;
- Эстафетная — все дома;
- Эстонская — все дома;
- Танфильева — все дома;
- Якутская — все дома;
- Ямская — все дома;
- Просвещения — все дома;
- Николая Стражеско — все дома;
- Магнитогорская — все дома;
- пер. Бредовой — все дома.
"Обращаем внимание, что время восстановления водоснабжения предыдущее и может меняться во время проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления водоснабжения может также потребоваться время на заполнение системы водой, и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени. Филиал "Инфоксводоканал" извиняется за временно причиненные неудобства" , — говорится в сообщении коммунальщиков.
Куда обращаться
Телефон для справок (круглосуточно):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Также можно обратиться за помощью по электронной почте [email protected] и чат-бот в Facebook. Таким образом, будет легче передать показатели.
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