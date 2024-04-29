Отключение водоснабжения — кто из одесситов завтра будет без воды почти целый день

Некоторым Одесситам отключат водоснабжение почти на целый день. Фото: Новини.LIVE

Завтра, 30 апреля, в связи с необходимостью проведения ремонтных работ жители Киевского района Одессы будут без воды почти целый день. Водоснабжение горожанам планируют отключить в 09:30 и вернуть до 21:30, однако время восстановления может изменяться в зависимости от ремонта.

Об этом сообщает прессслужба "Инфоксводоканала".

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Где не будет воды

1-2-3 пер. Амундсена — все дома;

Дача Ковалевского — все дома;

М.Демченко — все дома;

Саксаганского — все дома;

Правды — все дома;

Ореховая — все дома;

Садовского — все дома;

Эстафетная — все дома;

Эстонская — все дома;

Танфильева — все дома;

Якутская — все дома;

Ямская — все дома;

Просвещения — все дома;

Николая Стражеско — все дома;

Магнитогорская — все дома;

пер. Бредовой — все дома.

"Обращаем внимание, что время восстановления водоснабжения предыдущее и может меняться во время проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления водоснабжения может также потребоваться время на заполнение системы водой, и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени. Филиал "Инфоксводоканал" извиняется за временно причиненные неудобства" , — говорится в сообщении коммунальщиков.

Куда обращаться

Телефон для справок (круглосуточно):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Также можно обратиться за помощью по электронной почте [email protected] и чат-бот в Facebook. Таким образом, будет легче передать показатели.

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