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Отключение водоснабжения — кто из одесситов завтра будет без воды почти целый день

29 апреля 2024 18:50
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Отключение водоснабжения — кто из одесситов завтра будет без воды почти целый день
Некоторым Одесситам отключат водоснабжение почти на целый день. Фото: Новини.LIVE
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Завтра, 30 апреля, в связи с необходимостью проведения ремонтных работ жители Киевского района Одессы будут без воды почти целый день. Водоснабжение горожанам планируют отключить в 09:30 и вернуть до 21:30, однако время восстановления может изменяться в зависимости от ремонта.

Об этом сообщает прессслужба  "Инфоксводоканала".

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Где не будет воды

  • 1-2-3 пер. Амундсена — все дома;
  • Дача Ковалевского — все дома;
  • М.Демченко — все дома;
  • Саксаганского — все дома;
  • Правды — все дома;
  • Ореховая — все дома;
  • Садовского — все дома;
  • Эстафетная — все дома;
  • Эстонская — все дома;
  • Танфильева — все дома;
  • Якутская — все дома;
  • Ямская — все дома;
  • Просвещения — все дома;
  • Николая Стражеско — все дома;
  • Магнитогорская — все дома;
  • пер. Бредовой — все дома.

"Обращаем внимание, что время восстановления водоснабжения предыдущее и может меняться во время проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления водоснабжения может также потребоваться время на заполнение системы водой, и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени. Филиал "Инфоксводоканал" извиняется за временно причиненные неудобства" , — говорится в сообщении коммунальщиков.

Куда обращаться

Телефон для справок (круглосуточно):

  • 0-800-307-505;
  • 048-705-55-05;
  • 068-905-55-05;
  • 066-905-55-05;
  • 093-17-00-155.

Также можно обратиться за помощью по электронной почте [email protected] и чат-бот в Facebook. Таким образом, будет легче передать показатели.

Больше о коммунальных услугах

Мы писали, что Национальная комиссия по госрегулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) может повысить тарифы на водоснабжение. Цена одного кубометра воды будет зависеть от региона и может составить 60%.

Также мы сообщали, что почти каждый месяц в Украине происходят изменения в тарифах на коммунальные услуги. К сожалению, обычно стоимость коммунальных услуг только растет. Так, тарифы на газ в Украине с 1 мая также могут измениться.

коммунальные услуги
Одесса
Одесская область
вода
Новости Одессы
отсутствие воды

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