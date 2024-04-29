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Відключення водопостачання — хто з одеситів завтра буде без води майже цілий день

29 квітня 2024 18:50
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Відключення водопостачання — хто з одеситів завтра буде без води майже цілий день
Деяким Одеситам відключать водопостачання майже на цілий день. Фото: Новини.LIVE
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Завтра, 30 квітня, у зв'язку з необхідністю проведення ремонтних робіт, жителі Київського району Одеси будуть без води майже цілий день. Водопостачання містянам планують відключити о 09:30 та повернути до 21:30, проте час відновлення може змінюватись залежно від виконання ремонту.

Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

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Де не буде води

  • 1-2-3 пров.Амундсена — усі будинки;
  • Дача Ковалевського — усі будинки;
  • М.Демченко — усі будинки;
  • Саксаганського — усі будинки;
  • Правди — усі будинки;
  • Горіхова — усі будинки;
  • Садовського — усі будинки;
  • Естафетна — усі будинки;
  • Естонська — усі будинки;
  • Танфільєва — усі будинки;
  • Якутська — усі будинки;
  • Ямська — усі будинки;
  • Просвіти — усі будинки;
  • Миколи Стражеска — усі будинки;
  • Магнітогорська — усі будинки;
  • пров. Маячний — усі будинки.

"Звертаємо увагу, що час відновлення водопостачання попередній і може змінюватися під час проведення ремонтних робіт як в більший, так і в менший бік. Після відновлення водопостачання може також знадобитися час на заповнення системи водою, і більш віддалені споживачі або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу. Філія "Інфоксводоканал" перепрошує за тимчасово заподіяні незручності", — йдеться у повідомленні комунальників.

Куди звертатись

Телефон для довідок (цілодобово):  

  • 0-800-307-505;  
  • 048-705-55-05;  
  • 068-905-55-05;  
  • 066-905-55-05;  
  • 093-17-00-155.

Також можна звернутися за допомогою через електронну пошту [email protected] та чат-бот у Facebook. Таким чином буде легше передати показники.

Більше про комунальні послуги

Ми писали, що Національна комісія з держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) може підвищити тарифи на водопостачання. Ціна одного кубометра води залежатиме від регіону і може сягнути 60%.

Також ми повідомляли, що майже щомісяця в Україні відбуваються зміни у тарифах на комунальні послуги. На жаль, зазвичай вартість комунальних послуг тільки зростає. Так, тарифи на газ в Україні з 1 травня також можуть змінитися.

комунальні послуги
Одеса
Одеська область
вода
Новини Одеси
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