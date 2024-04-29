Відключення водопостачання — хто з одеситів завтра буде без води майже цілий день

Деяким Одеситам відключать водопостачання майже на цілий день. Фото: Новини.LIVE

Завтра, 30 квітня, у зв'язку з необхідністю проведення ремонтних робіт, жителі Київського району Одеси будуть без води майже цілий день. Водопостачання містянам планують відключити о 09:30 та повернути до 21:30, проте час відновлення може змінюватись залежно від виконання ремонту.

Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

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Де не буде води

1-2-3 пров.Амундсена — усі будинки;

Дача Ковалевського — усі будинки;

М.Демченко — усі будинки;

Саксаганського — усі будинки;

Правди — усі будинки;

Горіхова — усі будинки;

Садовського — усі будинки;

Естафетна — усі будинки;

Естонська — усі будинки;

Танфільєва — усі будинки;

Якутська — усі будинки;

Ямська — усі будинки;

Просвіти — усі будинки;

Миколи Стражеска — усі будинки;

Магнітогорська — усі будинки;

пров. Маячний — усі будинки.

"Звертаємо увагу, що час відновлення водопостачання попередній і може змінюватися під час проведення ремонтних робіт як в більший, так і в менший бік. Після відновлення водопостачання може також знадобитися час на заповнення системи водою, і більш віддалені споживачі або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу. Філія "Інфоксводоканал" перепрошує за тимчасово заподіяні незручності", — йдеться у повідомленні комунальників.

Куди звертатись

Телефон для довідок (цілодобово):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Також можна звернутися за допомогою через електронну пошту [email protected] та чат-бот у Facebook. Таким чином буде легше передати показники.

Більше про комунальні послуги

Ми писали, що Національна комісія з держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) може підвищити тарифи на водопостачання. Ціна одного кубометра води залежатиме від регіону і може сягнути 60%.



Також ми повідомляли, що майже щомісяця в Україні відбуваються зміни у тарифах на комунальні послуги. На жаль, зазвичай вартість комунальних послуг тільки зростає. Так, тарифи на газ в Україні з 1 травня також можуть змінитися.