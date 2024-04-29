Відключення водопостачання — хто з одеситів завтра буде без води майже цілий день
Завтра, 30 квітня, у зв'язку з необхідністю проведення ремонтних робіт, жителі Київського району Одеси будуть без води майже цілий день. Водопостачання містянам планують відключити о 09:30 та повернути до 21:30, проте час відновлення може змінюватись залежно від виконання ремонту.
Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".
Де не буде води
- 1-2-3 пров.Амундсена — усі будинки;
- Дача Ковалевського — усі будинки;
- М.Демченко — усі будинки;
- Саксаганського — усі будинки;
- Правди — усі будинки;
- Горіхова — усі будинки;
- Садовського — усі будинки;
- Естафетна — усі будинки;
- Естонська — усі будинки;
- Танфільєва — усі будинки;
- Якутська — усі будинки;
- Ямська — усі будинки;
- Просвіти — усі будинки;
- Миколи Стражеска — усі будинки;
- Магнітогорська — усі будинки;
- пров. Маячний — усі будинки.
"Звертаємо увагу, що час відновлення водопостачання попередній і може змінюватися під час проведення ремонтних робіт як в більший, так і в менший бік. Після відновлення водопостачання може також знадобитися час на заповнення системи водою, і більш віддалені споживачі або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу. Філія "Інфоксводоканал" перепрошує за тимчасово заподіяні незручності", — йдеться у повідомленні комунальників.
Куди звертатись
Телефон для довідок (цілодобово):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Також можна звернутися за допомогою через електронну пошту [email protected] та чат-бот у Facebook. Таким чином буде легше передати показники.
Більше про комунальні послуги
Ми писали, що Національна комісія з держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) може підвищити тарифи на водопостачання. Ціна одного кубометра води залежатиме від регіону і може сягнути 60%.
Також ми повідомляли, що майже щомісяця в Україні відбуваються зміни у тарифах на комунальні послуги. На жаль, зазвичай вартість комунальних послуг тільки зростає. Так, тарифи на газ в Україні з 1 травня також можуть змінитися.
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