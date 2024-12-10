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Отключения водоснабжения в Одессе — когда дадут воду

10 декабря 2024 14:42
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Отключение воды в Одессе 10 декабря
В кране нет воды. Фото: иллюстративное/freepik
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

Сегодня, 10 декабря из-за ремонтных работ без воды остались жители десятка улиц Одессы. Вернуть водоснабжение обещают до конца суток. Впрочем, это ориентировочное время, потому что могут возникнуть новые аварийные ситуации.

Об этом сообщает пресс-служба Инфоксводоканала.

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Адреса отключений воды Фото: скриншот

Где нет воды в Одессе.

К 16:00 водоснабжение будет отсутствовать по следующим адресам:

  • Люстдорфская дорога, 121–121/5;
  • ул. Сергея Шелухина, 53.

До 18.00 не будет воды на нечетной стороне улицы Балковской.

До 23:45 водоснабжение не будет по адресу:

  • ул. Бахмутская, 81–125, 74–82;
  • ул. Марсельская, 2-16, 16-А, 18, 20, 1-13, д/с 42;
  • ул. Жолио-Кюри, 1-43, 2-52.
  • ул. Капитана Гаврикова, 2-12, 1-15, шк.48;
  • ул. Владимира Антоновича, вся;
  • ул. Серогодского, 73-А;
  • просп. Князя Владимира Великого, 19-83, 63, 65, 67, 69, 71-71-А 83.

Куда обращаться

Телефон для справок (круглосуточно) :

  • 0-800-307-505;
  • 048-705-55-05;
  • 068-905-55-05;
  • 066-905-55-05;
  • 093-17-00-155.

Также можно обратиться за помощью по электронной почте ovs@infoxvod.com.ua и чат-бот в Facebook.

Бюветы Одессы

Добавим, что в настоящее время в городе функционирует 18 бюветов.

Киевский район:

  • Фонтанская дорога, 16;
  • Адмиральский проспект, 31;
  • ​Дача Ковалевского, 150;
  • проспект Небесной Сотни, 14

Приморский район:

  • Старобазарный сквер, 3;
  • проспект Гагарина, 33;
  • ​Академическая, 11;
  • Ольгиевская, 37;
  • ​Старопортофранковская, 105;
  • Академическая, 2;
  • Академическая, 30.

Хаджибейский район:

  • Космонавтов, 15;
  • Михайловская площадь, 19;
  • ​Ицхака Рябина, 1;
  • Дальницкая, 25;
  • ​ Инглези, 1.

Пересыпский район:

  • Крымская, 71;
  • Курорт Куяльник, 4

Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 каждый день.

Напомним, сегодня в Одессе также действуют запланированные и стабилизационные отключения света . Также мы писали, как получить рассрочку за долги за коммунальные услуги.

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