Отключение воды в Одессе 10 декабря

Отключения водоснабжения в Одессе — когда дадут воду
Сегодня, 10 декабря из-за ремонтных работ без воды остались жители десятка улиц Одессы. Вернуть водоснабжение обещают до конца суток. Впрочем, это ориентировочное время, потому что могут возникнуть новые аварийные ситуации.
Об этом сообщает пресс-служба Инфоксводоканала.
Где нет воды в Одессе.
К 16:00 водоснабжение будет отсутствовать по следующим адресам:
- Люстдорфская дорога, 121–121/5;
- ул. Сергея Шелухина, 53.
До 18.00 не будет воды на нечетной стороне улицы Балковской.
До 23:45 водоснабжение не будет по адресу:
- ул. Бахмутская, 81–125, 74–82;
- ул. Марсельская, 2-16, 16-А, 18, 20, 1-13, д/с 42;
- ул. Жолио-Кюри, 1-43, 2-52.
- ул. Капитана Гаврикова, 2-12, 1-15, шк.48;
- ул. Владимира Антоновича, вся;
- ул. Серогодского, 73-А;
- просп. Князя Владимира Великого, 19-83, 63, 65, 67, 69, 71-71-А 83.
Куда обращаться
Телефон для справок (круглосуточно) :
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Также можно обратиться за помощью по электронной почте ovs@infoxvod.com.ua и чат-бот в Facebook.
Бюветы Одессы
Добавим, что в настоящее время в городе функционирует 18 бюветов.
Киевский район:
- Фонтанская дорога, 16;
- Адмиральский проспект, 31;
- Дача Ковалевского, 150;
- проспект Небесной Сотни, 14
Приморский район:
- Старобазарный сквер, 3;
- проспект Гагарина, 33;
- Академическая, 11;
- Ольгиевская, 37;
- Старопортофранковская, 105;
- Академическая, 2;
- Академическая, 30.
Хаджибейский район:
- Космонавтов, 15;
- Михайловская площадь, 19;
- Ицхака Рябина, 1;
- Дальницкая, 25;
- Инглези, 1.
Пересыпский район:
- Крымская, 71;
- Курорт Куяльник, 4
Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 каждый день.
Напомним, сегодня в Одессе также действуют запланированные и стабилизационные отключения света . Также мы писали, как получить рассрочку за долги за коммунальные услуги.
Читайте Новини.LIVE!