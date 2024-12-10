Отключение воды в Одессе 10 декабря

В кране нет воды. Фото: иллюстративное/freepik

Сегодня, 10 декабря из-за ремонтных работ без воды остались жители десятка улиц Одессы. Вернуть водоснабжение обещают до конца суток. Впрочем, это ориентировочное время, потому что могут возникнуть новые аварийные ситуации.

Об этом сообщает пресс-служба Инфоксводоканала.

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Где нет воды в Одессе.

К 16:00 водоснабжение будет отсутствовать по следующим адресам:

Люстдорфская дорога, 121–121/5;

ул. Сергея Шелухина, 53.

До 18.00 не будет воды на нечетной стороне улицы Балковской.

До 23:45 водоснабжение не будет по адресу:

ул. Бахмутская, 81–125, 74–82;

ул. Марсельская, 2-16, 16-А, 18, 20, 1-13, д/с 42;

ул. Жолио-Кюри, 1-43, 2-52.

ул. Капитана Гаврикова, 2-12, 1-15, шк.48;

ул. Владимира Антоновича, вся;

ул. Серогодского, 73-А;

просп. Князя Владимира Великого, 19-83, 63, 65, 67, 69, 71-71-А 83.

Куда обращаться

Телефон для справок (круглосуточно) :

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Также можно обратиться за помощью по электронной почте ovs@infoxvod.com.ua и чат-бот в Facebook.

Бюветы Одессы

Добавим, что в настоящее время в городе функционирует 18 бюветов.



Киевский район:

Фонтанская дорога, 16;

Адмиральский проспект, 31;

​Дача Ковалевского, 150;

проспект Небесной Сотни, 14

Приморский район:

Старобазарный сквер, 3;

проспект Гагарина, 33;

​Академическая, 11;

Ольгиевская, 37;

​Старопортофранковская, 105;

Академическая, 2;

Академическая, 30.

Хаджибейский район:

Космонавтов, 15;

Михайловская площадь, 19;

​Ицхака Рябина, 1;

Дальницкая, 25;

​ Инглези, 1.

Пересыпский район:

Крымская, 71;

Курорт Куяльник, 4

Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 каждый день.

Напомним, сегодня в Одессе также действуют запланированные и стабилизационные отключения света . Также мы писали, как получить рассрочку за долги за коммунальные услуги.