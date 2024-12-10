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Відключення водопостачання в Одесі — коли дадуть воду

10 грудня 2024 14:42
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Відключення води в Одесі 10 грудня, адреси
У крані немає води. Фото: ілюстративне/freepik
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Сьогодні, 10 грудня, через ремонтні роботи без води залишилися жителі десятка вулиць Одеси. Повернути водопостачання обіцяють до кінця доби. Втім, це орієнтовний час, адже можуть виникнути нові аварійні ситуації.  

Про це повідомляє пресслужба Інфоксводоканалу.

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Адреси відключень води. Фото: скриншот

Де немає води в Одесі

До 16:00 водопостачання буде відсутнє за такими адресами:

  • Люстдорфська дорога, 121-121/5;
  • вул. Сергія Шелухіна, 53.

До 18:00 не буде води на непарній стороні вулиці Балківської. 

До 23:45 водопостачання не буде за адресами:

  • вул. Бахмутська, 81-125, 74-82;
  • вул. Марсельська, 2-16, 16-А, 18, 20, 1-13, д/с 42;
  • вул. Жоліо-Кюрі, 1-43, 2-52.
  • вул. Капітана Гаврікова, 2-12, 1-15, шк.48;
  • вул. Володимира Антоновича, вся;
  • вул. Сєрогодського, 73-А;
  • просп. Князя Володимира Великого, 19-83, 63, 65, 67, 69, 71, 71-А, 73, 73-А, 75, 75-А, 77, 77-А, 79-А, 81-А, 83. 

Куди звертатись

Телефон для довідок (цілодобово):  

  • 0-800-307-505;  
  • 048-705-55-05;  
  • 068-905-55-05;  
  • 066-905-55-05;  
  • 093-17-00-155.

Також можна звернутися за допомогою через електронну пошту ovs@infoxvod.com.ua та чат-бот у Facebook

Бювети Одеси  

Додамо, що наразі у місті функціонує 18 бюветів. Розташовані вони за такими адресами:  
 
Київський район: ​

  • Фонтанська дорога, 16; ​
  • Адміральський проспект, 31; 
  • ​Дача Ковалевського, 150; ​
  • проспект Небесної Сотні, 14.  

Приморський район: ​

  • Старобазарний сквер, 3; 
  • проспект Гагаріна, 33; 
  • ​Академічна, 11; ​
  • Ольгіївська, 37; 
  • ​Старопортофранківська, 105; ​
  • Академічна, 2; ​
  • Академічна, 30.  

Хаджибейський район:

  • ​Космонавтів, 15; 
  • ​Михайлівська площа, 19; 
  • ​Іцхака Рабіна, 1; ​
  • Дальницька, 25; 
  • ​Інглезі, 1.   

Пересипський район: ​

  • Кримська, 71;  
  • Курорт Куяльник, 4.  

Працюють бюветні комплекси з 08:00 до 18:00 і до 20:00 щодня.

Нагадаємо, сьогодні в Одесі також діють заплановані та стабілізаційні відключення світла. Також ми писали, як отримати розстрочку за борги за комунальні послуги.

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