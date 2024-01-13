Отказ от "молдавской" — школы Одесчины переходят на румынский язык

Дети за партами. Фото: УНИАН Владимир Токарец

Школы в Одесской области переходят на румынский как официальный язык ЕС, отказавшись от термина "молдавский язык". Это решение было осуществлено при активном участии родителей и педагогов.

Об этом сообщили в МОН.

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"Отныне официально все школы Одесщины, ранее обучавшиеся на молдавском, обучают на государственном языке Республики Молдова и на официальном языке ЕС — на румынском", — говорится в сообщении.

Сколько школ присоединились

С сентября 2023 года, три одесские школы приняли решение изменить официальный язык обучения с молдавского на румынский – язык, признанный официальным языком Европейского Союза. К концу текущего семестра еще 13 школ в Одесской области присоединятся к этому инициативному движению, обновив свои учредительные документы и образовательные программы.

Молдавское национальное меньшинство в Украине

Отметим, что Одесская область имеет наибольшее количество представителей молдавского национального меньшинства в Украине, из более 700 школ, в 16 из которых обучение проводилось на украинском и молдавском языках. Теперь все школы, ранее использовавшие молдавский язык, официально перешли на румынский, который является государственным языком Республики Молдова и официальным языком Европейского Союза.

Напомним, президент Молдовы Мая Санду подписала закон о языке в стране. Он предполагает признание румынского языка — государственным. Она добавила, что румынский язык способен укрепить общество Молдовы.