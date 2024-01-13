Відмова від "молдовської" — школи Одещини переходять на румунську мову

Діти за партами. Фото: УНІАН Володимир Токарець

Школи на Одещині переходять на румунську як офіційну мову ЄС, відмовившись від терміна "молдовська мова". Це рішення було здійснене за активною участю батьків та педагогів.

Про це повідомили в МОН.

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"Відтепер офіційно всі школи Одещини, що раніше навчали молдовською, навчають державною мовою Республіки Молдова та офіційною мовою ЄС — румунською", — йдеться у повідомленні.

Скільки шкіл приєдналися

З вересня 2023 року, три одеські школи прийняли рішення змінити офіційну мову навчання з молдовської на румунську – мову, що визнана офіційною мовою Європейського Союзу. До кінця поточного семестру ще 13 шкіл в Одеській області приєднаються до цього ініціативного руху, оновивши свої установчі документи та освітні програми.

Молдовська національна меншина в Україні

Зазначимо, що Одеська область має найбільшу кількість представників молдовської національної меншини в Україні, із понад 700 шкіл, у 16 з яких навчання проводилось українською та молдовською мовами. Тепер всі школи, які раніше використовували молдовську мову, офіційно перейшли на румунську, яка є державною мовою Республіки Молдова та офіційною мовою Європейського Союзу.

Нагадаємо, президентка Молдови Мая Санду підписала закон про мову в країні. Він передбачає визнання румунської мови — державною. Вона додала, що румунська мова здатна зміцнити суспільство Молдови.