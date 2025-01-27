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Восстановление морской отрасли Украины — первый шаг сделан

27 января 2025 14:01
Верзилова Єлизавета - редактор
Сотрудничество Украины и Эстонии - подписание соглашения
Пресс-брифинг в Одессе. Фото: Новини.LIVE
Верзилова Єлизавета - редактор

Димпломат Дмитрий Кулеба во время брифинга по реализации Плана восстановления морской отрасли Украины объявил о первых конкретных шагах в сотрудничестве между Украиной и Эстонией. Встреча с эстонскими партнерами дала старт работе над созданием эффективных механизмов для защиты и развития критической инфраструктуры Украины.

Об этом Дмитрий Кулеба заявил сегодня, 27 января, на пресс-брифинге в Одессе.

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Украина и Эстония договорились создать совместную рабочую группу, которая будет прорабатывать детали Плана восстановления. Меморандум о взаимопонимании, который закладывает основу для восстановления и модернизации морской отрасли Украины, будет динамичным, с возможностью внесения корректив для адаптации к реалиям войны и изменений в приоритетах.

"Мы говорим не только об экономическом развитии, но и о стратегическом подходе к защите критической инфраструктуры. План будет гибким, чтобы максимально соответствовать вызовам, которые стоят перед нами сегодня", — подчеркнул Кулеба.

Документ, по словам министра, будет динамичным, с возможностью внесения корректив для адаптации к реалиям войны и изменений в приоритетах.

Роль международных партнеров 

Кулеба отметил, что сотрудничество с международными партнерами, в частности с Эстонией, является важным сигналом для других стран, которые могут присоединиться к этой инициативе. Он поблагодарил эстонскую сторону за активную поддержку и готовность способствовать реформированию морской отрасли Украины.   

"Мы видим сегодняшний шаг также как сигнал нашим партнерам участвовать в этой инициативе. Мы будем говорить о создании совместной рабочей группы, которая будет прорабатывать дальнейшие детали чтобы адаптировать план к документному реализму нашего настоящего", — отметил Дмитрий Кулеба.

Украина продолжает работать над конкретными мерами для восстановления стратегических секторов экономики и их интеграции в европейскую среду, а международная поддержка является ключевым элементом в этой работе.

Напомним, ранее Украина и Албания подписали соглашение о сотрудничестве в подготовке украинских пилотов и технического персонала. Также мы писали, что Соглашение о 100-летнем партнерстве подписали Украина и Великобритания.

Дмитрий Кулеба Одесса Черное море Одесская область Новости Киева помощь украинцам от Естонии

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