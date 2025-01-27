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Відновлення морської галузі України — перший крок зроблено

27 січня 2025 14:01
Верзілова Єлизавета - редактор
Співпраця України та Естонії — підписання угоди
Прес-брифінг в Одесі. Фото: Новини.LIVE
Верзілова Єлизавета - редактор

Димпломат Дмитро Кулеба під час брифінгу щодо реалізації Плану відновлення морської галузі України оголосив про перші конкретні кроки у співпраці між Україною та Естонією. Зустріч із естонськими партнерами дала старт роботі над створенням ефективних механізмів для захисту та розвитку критичної інфраструктури України. 

Про це Дмитро Кулеба заявив сьогодні, 27 січня, на пресбрифінгу в Одесі.

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Україна та Естонія домовилися створити спільну робочу групу, яка опрацьовуватиме деталі Плану відновлення. Меморандум про взаєморозуміння, який закладає основу для відновлення та модернізації морської галузі України буде динамічним, з можливістю внесення коректив для адаптації до реалій війни та змін у пріоритетах.  

"Ми говоримо не лише про економічний розвиток, а й про стратегічний підхід до захисту критичної інфраструктури. План буде гнучким, щоб максимально відповідати викликам, які стоять перед нами сьогодні", — підкреслив Кулеба.  

Документ, за словами міністра, буде динамічним, з можливістю внесення коректив для адаптації до реалій війни та змін у пріоритетах.  

Роль міжнародних партнерів  

Кулеба наголосив, що співпраця з міжнародними партнерами, зокрема з Естонією, є важливим сигналом для інших країн, які можуть долучитися до цієї ініціативи. Він подякував естонській стороні за активну підтримку та готовність сприяти реформуванню морської галузі України.   

"Ми бачимо сьогоднішній крок також як сигнал нашим партнерам долучатися до цієї ініціативи. Ми будемо говорити про створення спільної робочої групи, яка буде опрацьовувати подальші деталі щоб адаптувати план до документного реалізму нашого сьогодення", — зазначив Дмитро Кулеба.

Україна продовжує працювати над конкретними заходами для відновлення стратегічних секторів економіки та їхньої інтеграції у європейське середовище, а міжнародна підтримка є ключовим елементом у цій роботі.

Нагадаємо, раніше Україна й Албанія підписали угоду про співпрацю у підготовці українських пілотів й технічного персоналу. Також ми писали, що Угоду про 100-річне партнерство підписали Україна та Велика Британія.

Дмитро Кулеба Одеса Чорне море Одеська область Новини Києва допомога українцям від Естонії

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