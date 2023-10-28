Известный украинский певец снял клип в помещении одесской Укрпочты

Монатик на Третьем Саммите первых леди и джентльменов. Фото: Instagram

Украинский певец Дима Монатик представил клип на свою новую песню "Про Чарівну". Видео снимали в историческом здании — Одесском главпочтамте. Артист работал с легендарной клипмейкершей Таней Муиньо, которая известна своими работами для мировых звезд.

Об этом на своей странице в сети Instagram сообщил Дмитрий Монтик.

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"Если углубиться в то, как писалась песня "Про Чарівну", то начал я ее создавать еще в далеком 2009 году — сразу после знакомства со своей будущей женой. Тогда появился первый куплет и припев. Потом я оставил ее на полке с другими идеями, а в этом году вспомнил о ней, пока скучал по семье и дописал второй куплет и "С"-часть", — сообщил певец.

О чем песня

В композиции Монатик воспевает очарование каждой украинской сильной и одновременно хрупкой женщины. Своей музыкальной одой музыкант подчеркивает невероятность украинок и подчеркивает, как чрезвычайно важно, особенно в сложные времена, говорить женщинам о том, что они – волшебные.

"Эта песня — это ода каждой нашей девушке: маме, жене, бабушке. Каждой сильной, смелой, красивой, волшебной. "Про Чарівну" всегда актуальна!" — отметил Дмитрий Монатик.

Кто такая Татьяна Муиньо

Режиссером клипа стала близкая подруга певца номинант на Grammy Таня Муиньо. Она украинская клипмейкер, дизайнер, стилистка, фотограф и режиссер. Автор клипов популярных мировых и украинских исполнителей:

Katy Perry,

Harry Styles,

Post Malone,

The Weeknd,

Cardi B,

Lil Nas X,

MONATIK,

Время и стекло,

Настя Каменских,

Мишель Андраде,

Скриптонит.

Татьяна Муиньо рекордсменка по количеству наград в номинации "Лучший видеоклип" ежегодной украинской премии YUNA. Двухкратная победительница в номинации "Клипмейкер года" по версии M1 Music Awards.

Татьяна Муиньо на снимках клипа с командой Монатик. Фото: Instagram

Напомним, Дима Монатик на аукционе, проходившем во время одного из его концертов в Киеве, выставил картину, которую сам нарисовал. На ней певец изобразил два НЛО в небе, между которыми якобы любовь. Монатик назвал рисунок "Любовь космических масштабов". Яркий рисунок он украсил розовой рамой.

Также мы писали, что во Дворце "Украина" в Киеве состоялся сольный концерт Димы Монатика. Певец, как всегда, удивил ярким шоу, а также неожиданным дуэтом. Исполнитель выступил с Наталией Могилевской — они вместе спели ее старый хит.