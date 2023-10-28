Відомий український співак зняв кліп у приміщенні одеської Укрпошти

Монатік презентував свій кліп, знятий в Одесі
Український співак Діма Монатік запрем'єрив кліп на свою нову пісню "Про Чарівну". Відео знімали в історичній будівлі — Одеському головпоштамті. Артист працював з легендарною кліпмейкеркою Танею Муїньо, яка відома своїми роботами для світових зірок.
Про це на своїй сторінці в мережі Instagram повідомив Дмитро Монтік.
"Якщо поглибитись в те, як писалася пісня "Про Чарівну", то почав я її створювати ще у далекому 2009 році — одразу після знайомства зі своєю майбутньою дружиною. Тоді зʼявився перший куплет і приспів. Потім я залишив її на полиці з іншими ідеями, а у цьому році згадав про неї, доки сумував за сімʼєю і дописав другий куплет і "С"-частину", — повідомив співак.
Про що пісня
В композиції Монатік оспівує чарівність кожної української сильної та водночас тендітної жінки. Своєю музичною одою музикант підкреслює неймовірність українок і наголошує на те, як надзвичайно важливо, особливо у складні часи, казати жінкам про те, що вони – чарівні.
"Ця пісня — це ода кожній нашій дівчині: мамі, дружині, бабусі. Кожній сильній, сміливій, красивій, чарівній. Про чарівну завжди на часі!" — зазначив Дмитро Монатік.
Хто така Тетяна Муїньо
Додамо, що режисером кліпу стала близька подруга співака номінант на Grammy Таня Муїньо. Вона українська кліпмейкерка, дизайнерка, стилістка, фотографка і режисерка. Авторка кліпів популярних світових та українських виконавців:
- Katy Perry,
- Harry Styles,
- Post Malone,
- The Weeknd,
- Cardi B,
- Lil Nas X,
- MONATIK,
- Время и Стекло,
- Настя Каменських,
- Мішель Андраде,
- Скриптоніт.
Тетяна Муїньо рекордсменка за кількістю нагород у номінації "Найкращий відеокліп" щорічної української премії YUNA. Дворазова переможниця в номінації "Кліпмейкер року" за версією M1 Music Awards.
Нагадаємо, Діма Монатік на аукціоні, який проходив під час одного з його концертів у Києві, виставив картину, яку сам намалював. На ній співак зобразив два НЛО у небі, між якими нібито кохання. Монатік назвав малюнок "Кохання космічних масштабів". Яскравий малюнок він прикрасив рожевою рамою.
Також ми писали, що у Палаці "Україна" у Києві відбувся сольний концерт Діми Монатіка. Співак як завжди здивував яскравим шоу, а також несподіваним дуетом. Виконавець виступив з Наталією Могилевською — вони разом заспівали її старий хіт.
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