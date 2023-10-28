Відомий український співак зняв кліп у приміщенні одеської Укрпошти

Монатік на Третьому Саміті перших леді та джентльменів. Фото: Instagram

Український співак Діма Монатік запрем'єрив кліп на свою нову пісню "Про Чарівну". Відео знімали в історичній будівлі — Одеському головпоштамті. Артист працював з легендарною кліпмейкеркою Танею Муїньо, яка відома своїми роботами для світових зірок.

Про це на своїй сторінці в мережі Instagram повідомив Дмитро Монтік.

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"Якщо поглибитись в те, як писалася пісня "Про Чарівну", то почав я її створювати ще у далекому 2009 році — одразу після знайомства зі своєю майбутньою дружиною. Тоді зʼявився перший куплет і приспів. Потім я залишив її на полиці з іншими ідеями, а у цьому році згадав про неї, доки сумував за сімʼєю і дописав другий куплет і "С"-частину", — повідомив співак.

Про що пісня

В композиції Монатік оспівує чарівність кожної української сильної та водночас тендітної жінки. Своєю музичною одою музикант підкреслює неймовірність українок і наголошує на те, як надзвичайно важливо, особливо у складні часи, казати жінкам про те, що вони – чарівні.

"Ця пісня — це ода кожній нашій дівчині: мамі, дружині, бабусі. Кожній сильній, сміливій, красивій, чарівній. Про чарівну завжди на часі!" — зазначив Дмитро Монатік.

Хто така Тетяна Муїньо

Додамо, що режисером кліпу стала близька подруга співака номінант на Grammy Таня Муїньо. Вона українська кліпмейкерка, дизайнерка, стилістка, фотографка і режисерка. Авторка кліпів популярних світових та українських виконавців:

Katy Perry,

Harry Styles,

Post Malone,

The Weeknd,

Cardi B,

Lil Nas X,

MONATIK,

Время и Стекло,

Настя Каменських,

Мішель Андраде,

Скриптоніт.

Тетяна Муїньо рекордсменка за кількістю нагород у номінації "Найкращий відеокліп" щорічної української премії YUNA. Дворазова переможниця в номінації "Кліпмейкер року" за версією M1 Music Awards.

Тетяна Муїньо на знімках кліпу з командою Монатік. Фото: Instagram

Нагадаємо, Діма Монатік на аукціоні, який проходив під час одного з його концертів у Києві, виставив картину, яку сам намалював. На ній співак зобразив два НЛО у небі, між якими нібито кохання. Монатік назвав малюнок "Кохання космічних масштабів". Яскравий малюнок він прикрасив рожевою рамою.

Також ми писали, що у Палаці "Україна" у Києві відбувся сольний концерт Діми Монатіка. Співак як завжди здивував яскравим шоу, а також несподіваним дуетом. Виконавець виступив з Наталією Могилевською — вони разом заспівали її старий хіт.